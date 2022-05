Gian Marco revela que Alicia Keys le habría copiado una canción: “Es prácticamente lo mismo”

Canción de Gian Marco Zignago habría sido copiada por Alicia Keys. (Foto: Composición Infobae)

Gian Marco Zignago concedió una entrevista exclusiva al espacio digital “Ventana de emergencia”, conducido por el youtuber Carlos Orozco. Durante la conversación, el artista nacional dejó entrever que Alicia Keys, cantante norteamericana conocida por sus éxitos “Empire State Of Mind”, “If Ain’t Got You” y “Girl On Fire”, le habría copiado la melodía de una de sus composiciones musicales en el pasado.

Todo empezó cuando el youtuber le recordó el lío legal entre Camila Cabello y la agrupación de Pochi Marambio, sucedido en el 2019. En aquel entonces, el músico peruano acusó de plagio a la exintegrante de Fifth Harmony por la canción “My Oh My”, pues sonaba muy parecida a su creación propia “Llaman a la puerta”. Cabe resaltar que sí se le concedieron los créditos correspondientes a Marambio después de todo.

“El mundo de la música tiene esas cosas”, expresó el comunicador, a lo que Gian Marco confesó que algo similar le había ocurrido hace un par de años; sin embargo, él no llegó a las vías judiciales. Según dijo, su canción “Empecemos a vivir”, de su disco “Intuición”, habría sido copiada por otra artista de talla internacional.

Gian Marco lanzó su disco "Intuición" en el 2018, que incluye la canción "Empecemos a vivir" junto a Carlos Rivera. (Foto: Instagram)

“A mí me pasó. Yo en el disco ‘Intuición’ tengo una canción que canté con Carlos Rivera. Cuando yo la empecé a escribir, le hago una intro y, en el 2019, escucho a Alicia Keys en una versión, no me acuerdo con quién, y es prácticamente lo mismo ”, comentó en un inicio.

Aunque aseguró que en la música pueden existir notas muy parecidas en la misma secuencia, esto no habría ocurrido en su caso ya que las líneas melódicas de ambas canciones eran las mismas. “Hace poco escuché también a un muchacho, no sé de qué país es, que su inicio era muy parecido a mi canción ‘Canta Corazón’, pero me pongo en el plan de que no (fue intencional)”.

Gian Marco finalizó su anécdota contando que simplemente dejó pasar estas coincidencias. “Me sorprendió porque tiene cosas muy similares. Es más, la canción de Intuición salió en el 2018 pero la hice en el 2016, la gente cree que se hizo en el mismo año. Pero esas cosas pasan. Es importante que los chicos nuevos conozcan del negocio, no se confíen”, sostuvo.

Gian Marco habla sobre los plagios musicales y su experiencia propia con Alicia Keys | VIDEO: Youtube. Créditos para Carlos Orozco.

¿POR QUÉ NO LE GUSTA SALUDAR A FANS?

En esa misma entrevista, Gian Marco habló sobre la polémica que enfrentó cuando se hizo viral en febrero de 2021. En esa época, varios usuarios de TikTok lo acusaron de “creído” al asegurar que el cantante no aceptaba tomarse foto con sus fans luego de un concierto o cuando se lo encontraban en la vía pública.

“ A veces estoy con el mood (humor) de que sí, o a veces no tengo ganas de mandar un saludo a alguien. Aparte qué horrible, ¿no? Una cosa es mandar saludos genuinamente porque lo conoces, pero hay días y días. A veces no tengo ganas de mandar saludo a nadie, más bien quiero que me manden a mí”, respondió.

Por otro lado, le recordó a los fans que en el pasado él se mostró dispuesto a complacer a sus fans en todo momento, pero ahora no siempre dirá que sí porque tiene sus propios asuntos personales que resolver. “La gente se olvida que me quedaba después de un show en Barranco para firmar autógrafos a todos”, dijo.