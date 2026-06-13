Autogol de Universitario que puso en ventaja a Pirata FC en Copa de la Liga 2026.

El viernes 12 de junio, Universitario de Deportes se midió ante Pirata FC en el arranque de la Copa de la Liga 2026, torneo que reúne a equipos de la Primera y Segunda División de Perú durante el receso por el Mundial. El conjunto chiclayano abrió el marcador tras un autogol de Joaquín Verde.
Universitario dominó el partido en el estadio Mansiche, pero no logró capitalizar sus oportunidades. En una jugada ofensiva, el equipo local sumó varios jugadores en ataque tras la proyección de Anderson Rodríguez por la banda derecha.
El jugador de Pirata FC ingresó al área y envió un centro peligroso, que desvió un defensor rival. El balón impactó en la pierna de Joaquín Verde y terminó en el arco defendido por Gutiérrez.
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El gol desató la celebración de Pirata FC, mientras que Verde permaneció en el suelo, lamentando su autogol. La experiencia del conjunto de Segunda División terminó imponiéndose frente al joven equipo de la Liga 3 de Universitario.
Gol de Pirata para el 2-0 ante Universitario
Universitario no logró recuperarse después del primer gol de Pirata FC. El equipo local capitalizó el momento y amplió la ventaja en una jugada a balón detenido en el estadio Mansiche.
Kevin Lugo ejecutó un tiro de esquina al centro del área, el arquero de la ‘U’ falló en la salida y dejó la pelota en juego. Un jugador de Pirata FC tomó el rebote, remató al palo y, finalmente, Leonardo Carrillo aprovechó el rebote y, con un potente disparo, marcó el segundo tanto del partido.
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Con este resultado, la ‘U’ queda al borde de la eliminación, ya que en su grupo, compuesto solo por tres equipos, solo el primero clasifica de manera directa, junto a los dos mejores segundos de todos los grupos de tres integrantes.
El conjunto de Ate descansará en la próxima jornada y volverá a jugar en la tercera fecha, cuando se enfrente a Atlético Grau, rival de la Liga 1. El panorama se presenta complicado para los ‘cremas’.
¿Por qué Universitario juega con equipo de Liga 3?
Universitario afrontó el partido con su equipo de Liga 3, integrado principalmente por jugadores de las divisiones menores y dirigido por el histórico Piero Alva. Esta decisión se tomó porque el plantel profesional, bajo la conducción de Héctor Cúper, todavía no ha retomado los entrenamientos tras el parón por el Mundial y recién tiene previsto regresar a las prácticas el lunes 15 de junio.
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Ante esta situación, el club optó por presentar un equipo alternativo, conformado por jóvenes que buscan sumar experiencia y rodaje en competencias oficiales. La intención es cuidar la preparación física del primer equipo y evitar riesgos de lesiones o sobrecargas, ya que Cúper priorizará el reacondicionamiento del plantel profesional con miras al inicio del Torneo Clausura.
Por el momento, no está confirmado si el plantel principal estará disponible para la tercera fecha de la Copa de la Liga, mientras se evalúa el estado físico y la puesta a punto de los jugadores mayores.
Fixture completo de Universitario en la Copa de la Liga 2026
- Fecha 2: Descanso
(del 18 al 22 de junio)
- Fecha 3: Universitario vs Atlético Grau
(del 25 al 29 de junio)
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