Janet Barboza niega que Melissa Paredes haya sido despedida de América Hoy: “Tú sabes por qué fue”

Luego que Aldo Miyashiro aceptara que le fue infiel a su esposa Érika Villalobos, muchos usuarios de las redes sociales han pedido que el conductor de televisión sea despedido de América Televisión, así como lo hicieron en su momento con Melissa Paredes y Sheyla Rojas.

Asimismo, se recordó que durante varias semanas la exconductora de América Hoy mencionó que había sido separada del programa, por lo que se quedó sin trabajo y el sustento para su familia debido a que se divorció por mutuo acuerdo con Rodrigo Cuba.

Las declaraciones que mencionó en su momento Melissa Paredes han provocado que Janet Barboza se muestre furiosa en el magazine de América Televisión, pues señaló que era totalmente falso que su excompañera haya sido despedida por haber protagonizado un ampay con Anthony Aranda.

“Se habla mucho de que no se trata igual al hombre y mujeres en televisión. Ya les conté el caso de Christian Domínguez cuando trabajaba conmigo en el otro canal, la directiva decidió darle sus vacaciones separarlo y entre yo a reemplazarlo”, dijo en un inicio la presentadora de televisión.

“ Con el caso de Melissa Paredes no es lo que tú dices, no es verdad y tú lo sabes, acá tenemos pruebas. A ti no se separó de América Hoy por lo que tú estás diciendo , te lo dije hace unos meses, las mentiras tienen patas cortas, te enredas en tu propio laberinto porque hay mucho que decir sobre este tema, no es lo que se dice”, puntualizó.

Asimismo, la popular ‘Rulitos’ señaló que en algún momento se sabrá la verdad sobre el retiro de Melissa Paredes de la conducción del programa familiar; sin embargo, ahora no era el momento por lo que los curiosos deberán esperar un tiempo para que saquen las pruebas.

“Por supuesto, como tiene que decir las cosas siempre directas, no con mensajes subliminales, no intentando dejar mal a nadie, cuando alguien que por ahí no me agrada y hace las cosas mal la voy a decir, no me voy a ensañar con nadie, nunca lo he hecho y no lo voy hacer ahora, pero cuando alguien miente, hay pruebas, ya habrá momento y oportunidad ”, acotó.

Janet Barboza sacó cara por América Hoy y señaló que jamás separaron a Melissa Paredes por protagonizar ampay al lado de Anthony Aranda.

JANET BARBOZA DESCARTA DEFENDER A ALDO MIYASHIRO TRAS AMPAY

Janet Barboza descartó que América Hoy intente ‘lavarle la cara’ a Aldo Miyashiro luego del ampay que protagonizó al lado de Fiorella Retiz. De acuerdo a la popular ‘Rulitos’, ella trata con la misma vara a todos las personas que han cometido alguna infidelidad.

“ Quisiera decir que en este programa, ustedes nos conocen desde que empezamos, yo tengo más de 20 años de trayectoria en televisión y nunca me han visto parada en pantalla mintiendo ni lavando la cara a nadie. Eso, por supuesto, en muchas oportunidades me ha traído discrepancias”, señaló.

