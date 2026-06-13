Álex Lora de ‘El Tri’ confiesa por qué nunca dejará el escenario peruano: “El Perú es nuestra segunda patria”. Difusión.

Álex Lora prefiere decirlo sin adornos: el motor de ‘El Tri’ no está en los premios ni en los títulos, sino en la gente. A días de volver al Perú con su gira “Adicto al Rocanrol”, el músico mexicano conversó con Infobae Perú y repasa una historia que ya suma 57 años “ininterrumpidos de rocanrolear” y explica por qué tocar en Lima le sigue moviendo el piso. “El Perú para nosotros es como nuestra segunda patria”, afirma.

La banda ofrecerá dos conciertos: el 25 de junio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima y el 28 de junio en el Palacio de Bellas Artes de Arequipa. Será una visita cargada de clásicos, anécdotas y un vínculo que, según Lora, se construyó desde aquella primera vez en la Plaza de Acho, cuando El Tri entendió que sus canciones ya habían cruzado fronteras.

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Álex Lora asegura que El Tri nunca dejará de tocar en el Perú: “El Perú es nuestra segunda patria”.

“Son 57 años”: la fecha exacta que Álex Lora usa para explicar su trayectoria

“Mira, son cincuenta y siete años, porque el 12 de octubre del 1968, cuando iniciaron los Juegos Olímpicos aquí en México, fue mi primera tocada. Ya como que en forma, ¿verdad? Antes tocaba, pero ya el 12 de octubre del 68, ya algunas de las canciones que toqué ya las había ensayado y algunos de los instrumentos con los que tocábamos ya eran de nosotros”, recuerda.

Lora insiste en el detalle porque esa precisión resume su filosofía: lo suyo no ha sido intermitente. “Entonces, del 12 de octubre del 68 al 12 de octubre del año pasado, se cumplieron 57 años ininterrumpidos de rocanrolear. Durante ese tiempo hemos grabado cincuenta y cinco álbumes”, agrega.

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También explica que la gira actual empezó con una fecha simbólica y un formato especial: “El 12 de octubre del año pasado hicimos dos conciertos en el Auditorio Nacional de aquí en la Ciudad de México con la Orquesta Filarmónica Esperanza Azteca… Ahí comenzó la gira Adicto al Rock and Roll”.

“La raza canta mis rolas mejor que yo”, dice Álex Lora sobre el vínculo de El Tri con el público peruano. Difusión.

Cuando se le pregunta por qué El Tri sigue sonando después de décadas, Lora lo reduce a un punto central: el público.

“Principalmente el contacto que tenemos con la gente, ¿verdad? Porque la gente es la que nos motiva cuando tenemos las presentaciones, verlos a ellos cómo se desahogan y gritan con nosotros”, afirma. Y completa la idea con una escena que, según él, se repite concierto tras concierto: “Cuando vemos a la raza cómo se olvida de sus broncas y se siente libre, como nosotros nos olvidamos de nuestras broncas y nos sentimos libres cuando estamos rocanroleando, es la mayor motivación que podemos tener”.

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Con esa lógica, incluso los reconocimientos quedan en segundo plano. “Me han dado todo tipo de reconocimientos… me dieron el Grammy de la Excelencia Musical”, enumera, pero remata con su frase más contundente: “El mayor reconocimiento que me ha dado la música, la vida y el rock and roll es que estoy cantando mis rolas, la raza las canta conmigo. Eso… no tiene precio”.

Perú como punto de quiebre: “Se nos abrió una puerta”

Para Lora, el vínculo con el Perú no es solo emocional: es histórico. Ubica la primera visita como un hito que expandió el territorio natural de El Tri.

“El Perú para nosotros es como nuestra segunda patria. Porque cuando fuimos por primera vez a la Plaza de Acho. Hace cuarenta años, que es lo que estamos celebrando”, dice.

Y detalla por qué ese momento fue decisivo: “Hicimos tres conciertos, viernes, sábado y domingo. Se nos abrió una puerta que anteriormente nunca había estado abierta para nosotros, porque nuestro principal campo de acción es Estados Unidos y México”.

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Su relato marca un antes y un después: “Cuando fuimos al Perú por primera vez, salimos más allá del perímetro de Estados Unidos y México. Fue para nosotros increíble que una canción de nosotros, ‘El vicioso del rock and roll’, estuviera en los primeros lugares del Perú”.

Esa experiencia, sostiene, es la razón de fondo por la que el escenario peruano se volvió indispensable. “Regresar al Perú cada vez que vamos… es una gran satisfacción porque nos hace recordar cuando por primera vez traspasamos la frontera de Estados Unidos para ir a rockanrolear a otro país”.

El Tri vuelve con “Adicto al Rocanrol” y Álex Lora recuerda su primera vez en la Plaza de Acho, hace 40 años. Difusión.

La anécdota en Lima que lo emociona: “Nos volvieron a casar en la catedral”

Entre todas las historias, Lora elige una que mezcla música, amistad y un gesto íntimo convertido en celebración pública. Ocurrió cuando él y su esposa —a quien llama “mi domadora”— cumplían 20 años de casados.

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“Veníamos regresando del Cusco… Llegamos a Lima para de Lima regresar a México”, cuenta. Pero en lugar de ir directo al aeropuerto, alguien del entorno de su esposa cambió el plan.

“La asistente de mi domadora, que era peruana, Giovanna, le dijo: ‘Súbanse a esa calandria’. ‘¿Pero por qué si vamos ahorita para el aeropuerto?’ ‘No, no, no, súbanse a la calandria’”, relata.

La escena se vuelve casi cinematográfica cuando describe lo que venía detrás: “Nos subimos a la calandria y atrás… venía mi compadre Jesse con su coche, con un bafle del tamaño de la cajuela, tocando las rolas del Tri a todo volumen”.

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El recorrido terminó con un gesto inesperado: “Nos fuimos todos al parque de los enamorados, recorrimos todo Lima y luego… nos volvieron a casar en la catedral, hicimos fiesta y todo. Incluso Magaly TV hizo un especial… Entonces… para nosotros, el Perú es nuestra segunda patria”.

Álex Lora asegura que El Tri nunca dejará de tocar en el Perú: “El Perú es nuestra segunda patria”.

“Yo simplemente soy un rocanrolero”: su respuesta a los títulos

A Lora le dicen “leyenda viva”, “ícono”, “rey”. Él lo toma con distancia. “Esos son adjetivos que la raza te pone, ¿verdad?… Yo simplemente soy un rocanrolero”, responde. Y agrega una idea que funciona como cierre: nunca se imaginó planificando un futuro tan largo, pero aquí está, recorriendo ese camino. “Gracias a Dios aquí estamos, porque cuando uno nace, Dios ya trazó el camino que uno va a recorrer”.

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Los dos shows en Perú con “Adicto al Rocanrol”

De cara a sus conciertos, Lora anticipa lo que, para él, siempre se confirma en Perú: el público canta más fuerte que la banda.

“Ahora, estas tocadas… pues ahí se va a comprobar una vez más que la raza se sabe mis canciones mejor que yo. Ellos las cantan mejor que yo”, afirma.

Y ahí aparece su confesión más clara sobre por qué nunca dejará el escenario peruano: porque Perú no es un destino más en la ruta; es un lugar donde El Tri se reconoce a sí mismo. “El Perú es nuestra segunda patria”, repite Lora, y su historia —la de la Plaza de Acho, la calandria, la catedral y las canciones coreadas— le da sustento.

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Tras convocar a 65 mil personas en Ciudad de México, El Tri continúa su gira internacional y alista en Lima una fecha clave del tour conmemorativo. (Facebook / El Tri Oficial)