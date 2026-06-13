Perú

ONPE confirma el 100% del conteo de actas electorales nacionales y extranjeras: así van Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Del total de actas revisadas, el 98,315% ya pasó el control de calidad y fue incorporado al sistema de resultados oficiales

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ONPE terminó de contar el 100% de las actas nacionales y del extranjero. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
ONPE terminó de contar el 100% de las actas nacionales y del extranjero. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Con la llegada de las últimas nueve actas del distrito de Yaquerana, en la región Loreto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que se ha completado el 100% del procesamiento de las actas electorales correspondientes a la segunda vuelta presidencial 2026, tras seis días de trabajo continuo. Sin embargo, el organismo precisó que el resultado sigue sin un ganador definitivo debido a la estrecha diferencia entre los candidatos.

De acuerdo con el último reporte oficial, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, mantienen un escenario de alta competitividad, con una diferencia mínima que mantiene en expectativa el desenlace final del proceso electoral.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se encuentran en un empacte técnico, según conteo de la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se encuentran en un empacte técnico, según conteo de la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Conteo ONPE al 100%

La ONPE informó que se han procesado un total de 92.766 actas electorales, correspondientes tanto al territorio nacional como al voto en el extranjero. Estas fueron registradas en los 126 centros de cómputo habilitados en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

El organismo detalló que el trabajo se realizó de manera ininterrumpida en 125 ODPE a nivel nacional y en una ODPE especial encargada del procesamiento del voto emitido por peruanos en el exterior. Todas las actas ingresadas fueron clasificadas en el sistema de cómputo electoral como contabilizadas, observadas o con incidencias que requieren revisión.

ONPE anuncia conteo al 100% de actas nacionales y del extranjero. (Foto: ONPE)
ONPE anuncia conteo al 100% de actas nacionales y del extranjero. (Foto: ONPE)

Actas observadas

Del total de actas procesadas, el 98,315% fue digitalizado y pasó los controles de calidad, quedando listo para ser incorporado al resultado oficial. No obstante, un total de 1556 actas fueron clasificadas como “observadas” debido a inconsistencias o incidencias en su llenado.

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Estas actas serán evaluadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE), que determinarán su validez conforme a la normativa vigente. Solo tras la resolución de estos casos se podrá consolidar el resultado final definitivo de la elección presidencial.

ONPE explica por qué el conteo de votos avanza de forma progresiva en la segunda vuelta. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
ONPE explica por qué el conteo de votos avanza de forma progresiva en la segunda vuelta. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Zonas con retraso

La ONPE también informó que algunos retrasos en el procesamiento se debieron a factores climatológicos en distintas zonas del país, especialmente en regiones de la Amazonía y áreas de difícil acceso.

Entre las jurisdicciones afectadas se encuentran Alto Amazonas, Atalaya, Coronel Portillo, Huanta, La Convención, Maynas y Requena, donde el traslado de actas requirió incluso transporte aéreo y fluvial para su ingreso a los centros de cómputo.

Traslado de las últimas actas electorales del distrito de Yaquerana. (Foto: ONPE)
Traslado de las últimas actas electorales del distrito de Yaquerana. (Foto: ONPE)

Solo restan actas observadas

Con el 100% de las actas ya procesadas, el resultado de la segunda vuelta electoral 2026 se encuentra en su etapa final de revisión, a la espera de la resolución de las actas observadas por parte de los JEE.

En este escenario, la diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se mantiene mínima, lo que ha prolongado la expectativa sobre el desenlace oficial de la elección presidencial, que deberá ser confirmado una vez concluido el proceso de validación final de la ONPE.

Actas observadas: las inconsistencias que pueden retrasar el resultado oficial de la segunda vuelta. (Foto: JNE)
Actas observadas: las inconsistencias que pueden retrasar el resultado oficial de la segunda vuelta. (Foto: JNE)

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