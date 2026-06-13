Áncash: INEI visitará más de 1.600 viviendas para medir indicadores de acceso a servicios básicos

INEI 2026: encuesta en Áncash medirá acceso a agua, luz e internet en hogares. (Foto: INEI)

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) anunció que realizará un trabajo de campo en el departamento de Áncash para visitar 1.696 viviendas ubicadas en zonas urbanas y rurales, con el objetivo de recopilar información actualizada sobre las condiciones de vida de la población, especialmente en lo referido al acceso a servicios básicos y otros indicadores sociales.

La intervención forma parte de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 2026, un estudio estadístico que permite evaluar el avance de las políticas públicas del Estado. La información que se obtenga será utilizada para analizar aspectos vinculados a seguridad ciudadana, telecomunicaciones, acceso a servicios esenciales y condiciones sanitarias en los hogares seleccionados.

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El INEI precisó que el levantamiento de información se desarrollará mediante visitas directas a las viviendas previamente seleccionadas, tanto en zonas urbanas como rurales de Áncash, garantizando la representatividad de los datos recolectados en la región.

Instituto Nacional de Estadística e Informática participa en 57° sesión de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en Nueva York. (Foto: Agencia Andina)

Recolección de información en Áncash

La encuesta permitirá recopilar datos sobre el acceso a agua potable, desagüe y electricidad, así como el uso de servicios de telecomunicaciones, entre ellos telefonía móvil e internet. Además, se evaluarán indicadores relacionados con la percepción de seguridad ciudadana y conocimientos sobre prevención de enfermedades como dengue, rabia canina y presencia de araña casera.

De acuerdo con el INEI, esta información permitirá conocer con mayor precisión las brechas existentes en el acceso a servicios básicos y servirá como insumo para el diseño, evaluación y mejora de programas presupuestales del Estado. La ENAPRES está orientada a medir el impacto de 18 programas vinculados al desarrollo social.

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El jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, llegó a la ciudad de Huaraz como parte de las acciones de supervisión del operativo estadístico, donde informó a la población sobre los objetivos de la encuesta y destacó la importancia de la participación ciudadana en este tipo de estudios.

Áncash: INEI realizará encuesta sobre servicios básicos en más de 1.600 viviendas. (Foto: INEI)

Supervisión del INEI

Durante su visita, el titular del INEI explicó que la ENAPRES es una herramienta clave para generar información confiable que permita fortalecer las políticas públicas. Señaló que la participación de las familias seleccionadas es fundamental para obtener una radiografía más precisa de la realidad del país.

A nivel nacional, la encuesta contempla una muestra de 59.968 viviendas, seleccionadas de manera aleatoria en todo el territorio peruano. En el caso de Áncash, las 1.696 viviendas forman parte de este universo estadístico, de las cuales 1.040 se encuentran en la ciudad de Huaraz.

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El INEI indicó que los resultados recientes de la ENAPRES 2025 evidencian avances en distintos indicadores, como el acceso al agua por red pública y el uso de internet en la población urbana, lo que permite evaluar la evolución de las condiciones de vida en el país.

Identificación de encuestadores

El trabajo de campo será realizado por personal técnico debidamente identificado con chaleco, gorra y fotocheck con código QR, lo que permitirá a los ciudadanos verificar la identidad de los encuestadores a través de los canales oficiales del INEI.

La institución remarcó que toda la información proporcionada por los hogares será tratada bajo estricta confidencialidad y protegida por el secreto estadístico, conforme a la normativa vigente. Asimismo, precisó que los datos recopilados serán utilizados exclusivamente con fines estadísticos y para la formulación de políticas públicas.

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Finalmente, el INEI exhortó a las familias seleccionadas a colaborar con el levantamiento de información, destacando que su participación es clave para mejorar la medición de indicadores sociales y fortalecer la planificación del desarrollo en el país.