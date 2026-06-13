Perú

Brunella Horna y Richard Acuña disfrutaron a lo grande la inauguración del Mundial 2026 en México

La empresaria y el político viajaron a México para asistir a la inauguración del Mundial 2026 y compartieron videos desde el Estadio Azteca.

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Brunella Horna y Richard Acuña disfrutaron a lo grande la inauguración del Mundial 2026 en México. IG
Brunella Horna y Richard Acuña disfrutaron a lo grande la inauguración del Mundial 2026 en México. IG

Brunella Horna y Richard Acuña disfrutaron “a lo grande” la inauguración del Mundial 2026 en México y lo dejaron registrado en redes sociales con videos y fotos desde el interior del Estadio Azteca. Aunque la selección peruana no clasificó al torneo, la empresaria y el excongresista se mostraron con camisetas de Perú en plena ceremonia de apertura, en una postal que llamó la atención por el contraste entre el orgullo de hincha y la ausencia del equipo en la competencia.

La pareja no viajó sola. En las imágenes también apareció César Acuña junto a su hija, y el grupo se fotografió afuera y dentro del estadio en la noche que marcó el inicio oficial del Mundial 2026. En la cancha, el anfitrión México se impuso 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural.

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Videos desde el Estadio Azteca: así lo mostró Brunella Horna

Brunella Horna confirmó su presencia en la inauguración a través de su cuenta de Instagram. Desde su ubicación, grabó el ambiente en el estadio y dejó ver cómo vivió la ceremonia de apertura del campeonato.

Además del partido, la empresaria compartió clips del show musical que acompañó el arranque del torneo. Según lo que publicó, en el evento se presentaron Shakira, la banda Maná y Belinda, artistas que formaron parte del espectáculo de inauguración.

Camisetas de Perú en plena inauguración: el detalle que destacó en redes

Uno de los elementos más comentados fue que Brunella y Richard se mostraron con camisetas de Perú pese a que la selección no logró clasificar al Mundial. El gesto se interpretó como una forma de mantener la identidad futbolera en una cita internacional, aun sin presencia peruana en el campo.

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Las imágenes mostraron a la pareja celebrando el momento como hinchas y como turistas del evento, en una jornada que combina música, ceremonia y fútbol en el partido inaugural.

La pareja se lució con camisetas de Perú y viajó junto a César Acuña y su hija para vivir el evento deportivo. IG
La pareja se lució con camisetas de Perú y viajó junto a César Acuña y su hija para vivir el evento deportivo. IG

Richard Acuña y su mensaje: “Los recuerdos que construimos juntos”

Richard Acuña también compartió varias fotos del viaje y sumó un texto que se difundió entre sus seguidores. “Los mejores viajes no se miden por los lugares que visitamos, sino por los recuerdos que construimos juntos. Disfrutando esta experiencia con mucha gratitud”, escribió.

La publicación reforzó el tono familiar del viaje y la idea de que la experiencia fue planeada como un momento para atesorar, más allá del resultado deportivo o de la agenda del torneo.

César Acuña y su hija también estuvieron en la ceremonia

Brunella Horna y Richard Acuña no fueron los únicos peruanos visibles en la inauguración. En sus publicaciones también se vio a César Acuña y a su hija. El grupo se tomó fotografías tanto en exteriores como en el interior del estadio, en una cobertura personal que colocó a la familia en el centro del relato.

De acuerdo con lo señalado, el excandidato presidencial se mostró contento de asistir al evento deportivo y de estar presente en el debut del país anfitrión.

El evento deportivo cerró con el primer resultado del torneo: México venció 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural en el Estadio Azteca. La victoria del anfitrión marcó el inicio del Mundial 2026 con un ambiente de celebración en las tribunas, donde se vivió una noche cargada de expectativa.

Yaco Eskenazi también viajó al Mundial 2026

Otro rostro peruano que apareció en México en el marco de la inauguración fue Yaco Eskenazi. El conductor compartió historias en Instagram desde Ciudad de México y explicó por qué viajó sin Natalie Vértiz: asistió como embajador de Adidas a actividades previas del Mundial y a una fiesta de la marca.

“Estamos aquí, en la fiesta de Adidas, con mi brother (André Carrillo)… acá estamos, disfrutando. Ya se viene la inauguración del Mundial”, dijo entre risas. En sus publicaciones también se le vio junto al futbolista y a otros invitados en una reunión social.

Yaco Eskenazi viajó para la inauguración del Mundial 2026 México. IG
Yaco Eskenazi viajó para la inauguración del Mundial 2026 México. IG

Un viaje de show, fútbol y redes

Las imágenes de Brunella Horna y Richard Acuña en el Estadio Azteca instalaron una escena clara: el Mundial 2026 empezó con una inauguración de alto impacto y algunos peruanos conocidos se dieron el gusto de vivirla en primera fila. Entre camisetas de Perú, publicaciones en Instagram y fotos familiares, la pareja convirtió el arranque del torneo en un viaje de recuerdos, música y fútbol.

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