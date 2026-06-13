Roberto Sánchez marchara contra ventaja de Keiko Fujimori en votos: MML restringirá el tránsito vehícular en Centro de Lima

Juntos por el Perú organiza marcha tras perder ventaja en el conteo de la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/MML)

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció la restricción temporal de la circulación vehicular en diversas vías del Centro Histórico de Lima ante las movilizaciones convocadas para este sábado 13 de junio, promovidas por sectores afines al candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

La medida se produce en un contexto de alta expectativa política debido a la ajustada diferencia registrada en la segunda vuelta presidencial. Actualmente, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, mantiene una ventaja en el conteo oficial de votos sobre Roberto Sánchez, mientras continúa el procesamiento de las últimas actas electorales pendientes.

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Según informó la comuna limeña mediante un comunicado oficial, la decisión fue adoptada con el objetivo de garantizar la seguridad vial, preservar el orden público y proteger el Centro Histórico de Lima. La medida también responde a informes de inteligencia recibidos por las autoridades y a la coordinación establecida con la Policía Nacional del Perú (PNP).

Lima Metropolitana podría tener hasta 41 candidatos a la alcaldía en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: ANDINA/Archivo)

Restricción vehicular por 48 horas

La Municipalidad de Lima precisó que la restricción fue aprobada mediante la Resolución de Subgerencia N.° 002413-2026-GMU-SER y estará vigente desde las 00:00 horas del 13 de junio hasta las 00:00 horas del 15 de junio.

El cierre vehicular comprenderá el perímetro interno delimitado por la avenida Alfonso Ugarte, el contorno del río Rímac, los jirones Amazonas y Huánuco, así como las avenidas Sebastián Lorente, Miguel Grau y 9 de Diciembre, en el Cercado de Lima.

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Las autoridades señalaron que las acciones operativas y de control estarán a cargo de la Policía Nacional del Perú, institución que tendrá la responsabilidad de ejecutar los cierres de acceso, supervisar el tránsito y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad pública durante el desarrollo de las movilizaciones.

La Municipalidad de Lima restringirá el tránsito vehicular en el Centro de Lima ante la marcha anunciada por Juntos por el Perú. (Foto: MML)

Autoridades coordinan acciones

La comuna indicó que las labores de control se realizarán en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), con el fin de asegurar la movilidad en la capital y minimizar las afectaciones al transporte público que utilizan millones de limeños diariamente.

Asimismo, se informó que la restricción no alcanzará a ambulancias, unidades de bomberos, vehículos de la Policía Nacional, vehículos oficiales en cumplimiento de funciones, residentes y propietarios de inmuebles ubicados dentro del perímetro restringido.

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También estarán exceptuados los vehículos con destino a playas de estacionamiento autorizadas y las unidades logísticas vinculadas a actividades previamente autorizadas por las autoridades competentes.

Restricción vehicular por marcha convocada por Roberto Sánchez luego de que Keiko Fujimori tomara la delantera en el conteo de la ONPE. (Foto: MML)

Posibles desvíos de transporte público

Respecto al servicio de transporte público, la Municipalidad de Lima señaló que la Policía Nacional, en coordinación con las entidades correspondientes, podrá habilitar o restringir la circulación de unidades del Metropolitano y de los corredores complementarios de acuerdo con las condiciones de seguridad que se registren durante las jornadas de movilización.

En paralelo, simpatizantes de Roberto Sánchez han anunciado una marcha para expresar su rechazo a los resultados parciales de la segunda vuelta presidencial y a la ventaja que actualmente mantiene Keiko Fujimori en el conteo oficial de votos.

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Ante este escenario, la MML exhortó a los ciudadanos a planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre las condiciones del tránsito y las disposiciones adoptadas para resguardar la seguridad y el orden público en la capital.