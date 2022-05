Renzo Schuller llega a Esto es Guerra y explica la razón por la que antes rechazó ser conductor

Renzo Schuller recibió la propuesta de ser el nuevo presentador de Esto es Guerra, algo que rechazó. (Foto: América TV)

Renzo Schuller fue la gran sorpresa de la noche del lunes 9 de mayo. El exconductor de Combate pisó por primera vez el set de Esto es Guerra para convertirse en la dupla de Johanna San Miguel, luego de la abrupta salida de María Pía Copello debido a compromisos laborales. La llegada de ‘Shu Shu’ emocionó a los fans del extinto programa de ATV, quienes esperaban verlo defender la camiseta rojiverde desde hace años.

Fue así que el actor peruano se vio cara a cara con San Miguel, a quien tildó de “copiona” debido a la fuerte competencia que existía entre Combate y Esto es Guerra por el rating, lo cual llevó al programa de América Televisión a cambiar de formato de Hombres vs. Mujeres a Cobras vs. Leones. “Tú querías que te dijera algo en la cara y te lo digo: copiona”, fueron las primeras palabras de Renzo Schuller en el estudio.

Sin embargo, la ‘mama Leona’ no se quedó atrás y le recordó que Combate, pese a la gran fanaticada que posee hasta la fecha, fue vencido en rating por EEG y posteriormente cancelado en el 2018. “Nos superaron porque ustedes tenían fierros y arneses, nosotros pedíamos lo mismo y nos daban tres alfileres y un fósforo. Pero Combate tenía alma, corazón y vida, y eso lo puede saber alguien que pasó por ahí”, contestó Schuller.

¿POR QUÉ NO ESTUVO EN ESTO ES GUERRA ANTES?

Durante el enfrentamiento verbal, Johanna San Miguel reveló que Renzo Schuller ya había recibido la propuesta de conducir el reality de competencia de América TV en el pasado, algo que el actor no aceptó en su momento por un motivo que ella desconocía. “¿Por qué decidiste entrar cuando habías dicho que no? ¿Qué te asustó?”, consultó la actriz.

Renzo Schuller respondió con total honestidad que no aceptó ser conductor de Esto es Guerra porque “no era el momento, estaba en otros proyectos”. Además, indicó que no pudo hacerlo porque tenía compromisos laborales. “Las producciones chocaban, no se podía entrar o estar en un programa compartiendo. Tenía que respetar mi contrato, sino podía haber estado acá tranquilamente” , puntualizó.

Cabe resaltar que el artista nacional tuvo una participación en América TV en el 2019, cuando formó parte del magazine América Hoy, de GV Producciones. Como se sabe, se rumorea que existe una rivalidad entre la productora de Gisela Valcárcel con la de Esto es Guerra. De hecho, la única vez que la ‘Señito’ pisó el reality de competencia fue para cumplir con un caso social.

REACCIÓN DEL PÚBLICO

Mediante Twitter, los usuarios comenzaron a dar sus opiniones luego de ver a Renzo Schuller como nuevo rostro de América Televisión. Muchos de ellos festejaron que se haya unido a la actriz cómica y regrese a la conducción después de estar alejado de los realities de competenia.

“Mi alma de niña está gritando y mi yo joven quiere llorar porque la verdad ver a ‘Shushu’ entrar a EEG para defender a Combate es volver a esa etapa donde esperábamos junto a mis abuelos las 6 de la tarde”, escribió una internauta adjuntando el vídeo de la presentación del actor.

Otros pidieron que regrese Combate a la televisión. Mientras que unos indicaban que sería mejor que Johanna San Miguel sea reemplaza por Gian Piero Díaz, otros aseguraban que sería mejor que ATV reviva a su recordado reality.

Recordemos que Combate se emitió por primera vez el 27 de junio del 2011 con los populares ‘Pipi’ y ‘Shu Suh’ en la conducción. Ambos han sido considerados como una de las mejores duplas y se llevaron el cariño de los televidentes durante los 7 años que duró al aire.

