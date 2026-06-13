Perú

‘Cri Cri’ es el último eliminado de ‘La Granja VIP’ y estos son los cinco finalistas del reality

La semifinal dejó una salida emotiva: ‘Cri Cri’ se despidió de sus compañeros tras quedar como el menos votado. Shirley Arica y Gabriela Herrera se sumaron a la gran final.

Guardar
Google icon
‘Cri Cri’ fue eliminado de La Granja VIP la noche del viernes 12 de junio, tras quedar en placa con Shirley Arica y Gabriela Herrera. Shirley fue la primera salvada y luego Gabriela aseguró su permanencia. YouTube: La Granja VIP.

‘Cri Cri’ fue eliminado de 'La Granja VIP’ la noche del viernes 12 de junio, en una semifinal que se definió por votación del público. El participante quedó en placa junto a Shirley Arica y Gabriela Herrera. Shirley fue la primera en salvarse y, tras la segunda salvación, ‘Cri Cri’ resultó el menos favorecido y se convirtió en el último eliminado antes de la gran final.

Con su salida, el reality de Panamericana TV dejó oficialmente conformado el grupo que disputará el premio de S/100 mil. La gran final se realizará el sábado 13 de junio a las 20:00, y solo cinco participantes llegarán a esa gala.

PUBLICIDAD

Shirley Arica se salvó primero

La noche de la semifinal tuvo un orden clave: Shirley Arica fue la primera salvada de la placa. En la casa, su retorno fue recibido por Mónica Torres, Pamela López y Paul Michael, en un ambiente de alivio que se sintió como un punto de quiebre en la recta final.

El resultado reforzó el peso de la votación del público en esta etapa, donde cualquier movimiento altera el ánimo del grupo y la estrategia de los equipos.

Shirley Arica fue la primera salvada de ‘La Granja VIP’. YouTube.
Shirley Arica fue la primera salvada de ‘La Granja VIP’. YouTube.

Gabriela Herrera se quedó y ‘Cri Cri’ fue el eliminado

Tras la primera salvación, la placa quedó reducida a Gabriela Herrera y Cri Cri. Finalmente, Gabriela fue salvada y el eliminado de la noche fue ‘Cri Cri’, quien se despidió a un día de la definición.

PUBLICIDAD

La salida tuvo un tono emocional: Gabriela lo abrazó en varias ocasiones durante la despedida. Ya fuera de competencia, ‘Cri Cri’ fue recibido por su madre, Judith Guadalupe, en un cierre que marcó la última eliminación antes de la gran final.

Gabriela Herrera se conmovió tras la salida de Cri Cri de ‘La Granja VIP’. YouTube.
Gabriela Herrera se conmovió tras la salida de Cri Cri de ‘La Granja VIP’. YouTube.

Adiós a la vaca Lola y a Don Valentín

La semifinal también dejó un momento simbólico para los participantes: los granjeros se despidieron de la vaca Lola y de don Valentín, figuras asociadas a la rutina diaria dentro del formato y a la dinámica de aprendizaje en la granja.

Ese adiós operó como señal de cierre: la convivencia llegó a su último tramo y el programa entra a su episodio decisivo con el grupo ya definido.

Los cinco finalistas de ‘La Granja VIP’

Con la eliminación de ‘Cri Cri’, estos son los cinco finalistas:

  • Paul Michael: clasificó tras ganar un duelo y se convirtió en el primer finalista.
  • Mónica Torres: consiguió el pase a la final al imponerse en un juego clave.
  • Pamela López: avanzó al no ser la menos votada en el careo, lo que le aseguró su lugar en la final.
  • Shirley Arica: llegó a la final tras salvarse en la placa, impulsada por la votación del público vinculada al Team Indomable y Las Víboras.
  • Gabriela Herrera: completó el grupo final luego de ser salvada en la semifinal.
Estos son los cinco finalistas de ‘La Granja VIP’. IG
Estos son los cinco finalistas de ‘La Granja VIP’. IG

¿Cuándo es la gran final?

La gran final de 'La Granja VIP’ se realizará el sábado 13 de junio a las 20:00, por la señal de Panamericana TV. El ganador se llevará el premio de S/100 mil, en una definición que combina el recorrido competitivo y el respaldo de la audiencia.

En esta fase, cada finalista llega con un relato distinto: duelos ganados, salvaciones decisivas y una semana de reglas ajustadas a la recta final.

Cómo votar por tu favorito

El reality se define con el peso del voto del público. Para apoyar a tu participante favorito y empujarlo hacia el premio, la votación se realiza a través del enlace en la biografía de Instagram de la cuenta oficial de La Granja VIP.

Con ‘Cri Cri’ fuera y el grupo final ya armado, La Granja VIP entra a su última noche con cinco nombres en carrera y un solo objetivo: ganar el premio mayor ante la audiencia que decidirá el desenlace.

La Granja VIP reafirma su premio de 100 mil soles pese a rumores.
La Granja VIP reafirma su premio de 100 mil soles pese a rumores.

Temas Relacionados

Cri CriChristian Martínez GuadalupeLa Granja VIPperu-entretenimiento

Más Noticias

Universitario vs Pirata FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Copa de la Liga 2026

Los ‘cremas’, con Piero Alva como técnico, visitan al equipo de Chiclayo en el estadio Mansiche en el arranque del nuevo torneo. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Pirata FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Copa de la Liga 2026

Resultados Gana Diario: todos los números ganadores de este 11 de junio del 2026

Como cada jueves, La Tinka publica los números ganadores del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4609

Resultados Gana Diario: todos los números ganadores de este 11 de junio del 2026

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.323 % Keiko Fujimori amplía su ventaja sobre Roberto Sánchez

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue con el conteo oficial de la segunda vuelta. El escrutinio del voto extranjero avanza lento y reduce distancia entre ambos candidatos

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.323 % Keiko Fujimori amplía su ventaja sobre Roberto Sánchez

Roberto Sánchez marchara contra ventaja de Keiko Fujimori en votos: MML restringirá el tránsito vehícular en Centro de Lima

La restricción vehicular en el Centro Histórico de Lima estará vigente desde el 13 hasta el 15 de junio y abarcará diversas avenidas y jirones del Cercado de Lima

Roberto Sánchez marchara contra ventaja de Keiko Fujimori en votos: MML restringirá el tránsito vehícular en Centro de Lima

Roberto Sánchez convoca a partidarios de JP a una marcha en Lima para este sábado 13 de junio: “Al pueblo se le respeta”

El dirigente convoca a militantes y legisladores de Juntos por el Perú a reunirse en la capital, donde se prevé una plenaria partidaria con eje en la defensa del voto popular y el respeto a la ciudadanía

Roberto Sánchez convoca a partidarios de JP a una marcha en Lima para este sábado 13 de junio: “Al pueblo se le respeta”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.323 % Keiko Fujimori amplía su ventaja sobre Roberto Sánchez

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.323 % Keiko Fujimori amplía su ventaja sobre Roberto Sánchez

Roberto Sánchez convoca a partidarios de JP a una marcha en Lima para este sábado 13 de junio: “Al pueblo se le respeta”

ONPE al 98%, región por región: Así va el voto de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en esta segunda vuelta

La obsesión de los peruanos con el conteo oficial y la angustia por saber quién los gobernará en el balotaje más ajustado de su historia

Así votó Chile en la segunda vuelta de las elecciones peruanas: país sureño es sumamente importante para determinar al candidato ganador

ENTRETENIMIENTO

Álex Lora de ‘El Tri’ confiesa por qué nunca dejará el escenario peruano: “El Perú es nuestra segunda patria”

Álex Lora de ‘El Tri’ confiesa por qué nunca dejará el escenario peruano: “El Perú es nuestra segunda patria”

Bruno Pinasco recordó la vez que Laura Bozzo lo insultó por negarse a ir a su programa: “Me gritó y me colgó”

Melissa Loza confirma que está soltera y explica por qué terminó con el padre de su hija menor: “Cuando algo no funciona…”

Vanessa Pumarica revela que Christian Domínguez y Pamela Franco tenían un fondo común para un depa: “Días antes del ampay, lo buscamos”

Karla Tarazona revisó en vivo el celular de Christian Domínguez y una pregunta dejó el set en silencio: “¿tienes más celulares?”

DEPORTES

Universitario vs Pirata FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Copa de la Liga 2026

Universitario vs Pirata FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Copa de la Liga 2026

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 EN VIVO: así marcha la Semana 1 del torneo internacional

A qué hora juega Paraguay vs Estados Unidos en Perú HOY: partido en Los Ángeles por fecha 1 del Grupo D del Mundial 2026

Dónde ver Paraguay vs Estados Unidos en Perú HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Mundial 2026

Universitario hizo oficial el fichaje de Aixa Vigil para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Al equipo de sus amores”