‘Cri Cri’ es el último eliminado de ‘La Granja VIP’ y estos son los cinco finalistas del reality

‘Cri Cri’ fue eliminado de La Granja VIP la noche del viernes 12 de junio, tras quedar en placa con Shirley Arica y Gabriela Herrera. Shirley fue la primera salvada y luego Gabriela aseguró su permanencia. YouTube: La Granja VIP.

‘Cri Cri’ fue eliminado de 'La Granja VIP’ la noche del viernes 12 de junio, en una semifinal que se definió por votación del público. El participante quedó en placa junto a Shirley Arica y Gabriela Herrera. Shirley fue la primera en salvarse y, tras la segunda salvación, ‘Cri Cri’ resultó el menos favorecido y se convirtió en el último eliminado antes de la gran final.

Con su salida, el reality de Panamericana TV dejó oficialmente conformado el grupo que disputará el premio de S/100 mil. La gran final se realizará el sábado 13 de junio a las 20:00, y solo cinco participantes llegarán a esa gala.

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Shirley Arica se salvó primero

La noche de la semifinal tuvo un orden clave: Shirley Arica fue la primera salvada de la placa. En la casa, su retorno fue recibido por Mónica Torres, Pamela López y Paul Michael, en un ambiente de alivio que se sintió como un punto de quiebre en la recta final.

El resultado reforzó el peso de la votación del público en esta etapa, donde cualquier movimiento altera el ánimo del grupo y la estrategia de los equipos.

Shirley Arica fue la primera salvada de ‘La Granja VIP’. YouTube.

Gabriela Herrera se quedó y ‘Cri Cri’ fue el eliminado

Tras la primera salvación, la placa quedó reducida a Gabriela Herrera y Cri Cri. Finalmente, Gabriela fue salvada y el eliminado de la noche fue ‘Cri Cri’, quien se despidió a un día de la definición.

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La salida tuvo un tono emocional: Gabriela lo abrazó en varias ocasiones durante la despedida. Ya fuera de competencia, ‘Cri Cri’ fue recibido por su madre, Judith Guadalupe, en un cierre que marcó la última eliminación antes de la gran final.

Gabriela Herrera se conmovió tras la salida de Cri Cri de ‘La Granja VIP’. YouTube.

Adiós a la vaca Lola y a Don Valentín

La semifinal también dejó un momento simbólico para los participantes: los granjeros se despidieron de la vaca Lola y de don Valentín, figuras asociadas a la rutina diaria dentro del formato y a la dinámica de aprendizaje en la granja.

Ese adiós operó como señal de cierre: la convivencia llegó a su último tramo y el programa entra a su episodio decisivo con el grupo ya definido.

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Los cinco finalistas de ‘La Granja VIP’

Con la eliminación de ‘Cri Cri’, estos son los cinco finalistas:

Paul Michael : clasificó tras ganar un duelo y se convirtió en el primer finalista.

Mónica Torres : consiguió el pase a la final al imponerse en un juego clave.

Pamela López : avanzó al no ser la menos votada en el careo, lo que le aseguró su lugar en la final.

Shirley Arica : llegó a la final tras salvarse en la placa, impulsada por la votación del público vinculada al Team Indomable y Las Víboras.

Gabriela Herrera: completó el grupo final luego de ser salvada en la semifinal.

Estos son los cinco finalistas de ‘La Granja VIP’. IG

¿Cuándo es la gran final?

La gran final de 'La Granja VIP’ se realizará el sábado 13 de junio a las 20:00, por la señal de Panamericana TV. El ganador se llevará el premio de S/100 mil, en una definición que combina el recorrido competitivo y el respaldo de la audiencia.

En esta fase, cada finalista llega con un relato distinto: duelos ganados, salvaciones decisivas y una semana de reglas ajustadas a la recta final.

Cómo votar por tu favorito

El reality se define con el peso del voto del público. Para apoyar a tu participante favorito y empujarlo hacia el premio, la votación se realiza a través del enlace en la biografía de Instagram de la cuenta oficial de La Granja VIP.

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Con ‘Cri Cri’ fuera y el grupo final ya armado, La Granja VIP entra a su última noche con cinco nombres en carrera y un solo objetivo: ganar el premio mayor ante la audiencia que decidirá el desenlace.

La Granja VIP reafirma su premio de 100 mil soles pese a rumores.