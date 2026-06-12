Universitario vs Pirata FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Copa de la Liga 2026

¡Día de partido! Universitario de Deportes choca hoy, viernes 12 de junio, ante Pirata FC en el marco de la fecha 1 de la Copa de la Liga 2026. Este compromiso arrancará a las 20:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Mansiche de Trujillo.
Universitario jugará con su equipo de Liga 3
Universitario afrontará este partido con su equipo de Liga 3, integrado principalmente por jugadores de las divisiones menores y dirigido por el histórico Piero Alva.
La decisión obedece a que el plantel principal, bajo la conducción de Héctor Cúper, aún no ha retomado los entrenamientos y recién lo hará el lunes 15 de junio.
Todavía no está definido si en la segunda fecha el equipo profesional estará disponible, ya que Cúper priorizará un reacondicionamiento físico para preparar al plantel de cara al Torneo Clausura.
El presente de Pirata FC
Pirata FC compite actualmente en la Liga 2, donde ocupa el tercer lugar del Grupo A con 13 puntos. En siete partidos, registra cuatro victorias, un empate y dos derrotas.
El equipo de Chiclayo es dirigido por Jair Butrón y cuenta entre sus filas con jugadores que pasaron por Universitario, como el lateral José Soto, el defensor central Pedro Diez Canseco y el mediocampista Jack Carhuallanqui.
La última vez que se enfrentaron
La última ocasión en la que Universitario y Pirata FC se midieron fue el 21 de julio de 2019, durante el Torneo Clausura. En ese encuentro, la ‘U’ se impuso por 1-0 gracias a un gol de Germán Denis, quien entonces era el delantero principal del conjunto crema.
Horarios del Universitario vs Pirata FC
El duelo comenzará a las 20:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 19:00 horas de México; a las 20:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 21:00 horas de Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Chile; y a las 22:00 horas de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.
Dónde ver Universitario vs Pirata FC: canal TV
La transmisión del partido entre Universitario y Pirata FC por la Copa de la Liga estará a cargo de Bicolor +, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta plataforma de streaming permitirá que el encuentro se vea en todo el país, con acceso desde dispositivos móviles y computadoras, y extiende la cobertura del torneo más allá de la televisión tradicional.
Infobae Perú brindará una cobertura integral del certamen desde la primera fecha, con información previa, seguimiento en tiempo real, mejores jugadas, resultados actualizados y tabla de posiciones. Los aficionados podrán seguir todos los detalles de la competencia a través de las plataformas digitales.
El fixture de Universitario en la Copa de la Liga
A diferencia de otros equipos grandes, Universitario de Deportes disputará únicamente dos partidos en la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. El primer adversario será Pirata FC, exintegrante de la Primera División y club en el que jugó Alex Valera, actual delantero de la ‘U’.
El segundo encuentro será ante Atlético Grau, equipo que continúa en la máxima categoría. A continuación, el calendario completo de los ‘merengues’ en esta nueva competencia:
- Fecha 1: Pirata FC vs Universitario
(del 11 al 15 de junio)
- Fecha 2: Descanso
(del 18 al 22 de junio)
- Fecha 3: Universitario vs Atlético Grau
(del 25 al 29 de junio)