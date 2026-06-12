Universitario vs Pirata FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Copa de la Liga 2026

Dónde ver Universitario vs Pirata FC: canal TV

La transmisión del partido entre Universitario y Pirata FC por la Copa de la Liga estará a cargo de Bicolor +, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta plataforma de streaming permitirá que el encuentro se vea en todo el país, con acceso desde dispositivos móviles y computadoras, y extiende la cobertura del torneo más allá de la televisión tradicional.