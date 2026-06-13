La obsesión de los peruanos con el conteo oficial y la angustia por saber quién los gobernará en el balotaje más ajustado de su historia

Ciudadanos peruanos observan con angustia en una pantalla los ajustados resultados de la ONPE que muestran un empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, reflejando la incertidumbre del proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Son las dos de la mañana y hay peruanos que no duermen. No porque haya una emergencia, no porque llueva, no porque el trabajo lo exija. Duermen mal porque tienen el teléfono en la mano y la página de la ONPE abierta en el navegador, esperando que el porcentaje de actas contabilizadas avance una décima más y que esa décima mueva el resultado en la dirección que quieren. A cinco días de la segunda vuelta del 7 de junio de 2026, el Perú vive la angustia colectiva más intensa de su historia electoral reciente.

“¿Tú estás revisando constantemente la página de la ONPE?” “Literalmente, sí. A cada momento. A veces me sale en TikTok, a veces me voy a la página de la ONPE a ver si es que quién va ganando. O sea que sí, F5, F5, F5”. La respuesta de un ciudadano limeño consultado esta semana resume con precisión lo que vive el país: una obsesión colectiva con un número que cambia lentamente, que sube y baja en décimas de punto porcentual, y que al 98,304% del último conteo oficial separa a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) por 3.616 votos sobre más de 18 millones de sufragios emitidos.

PUBLICIDAD

Los resultados preliminares de la elección presidencial muestran a Keiko Fujimori con una ligera ventaja del 50.010% frente a Roberto Sánchez Palomino, quien obtiene el 49.990% de los votos. (ONPE)

La rutina del peruano en incertidumbre: actualizar, actualizar, actualizar

La web de la ONPE se convirtió en el nuevo deporte nacional. Millones de peruanos la consultan al despertar, al almuerzo, al volver del trabajo, antes de dormir y —como confiesa más de uno— en la madrugada, cuando la ansiedad supera al sueño.

“En la mañana, actualizar. Ya, te vas a trabajar. Al almuerzo, actualizar. En la cena, actualizar. Igual, si no lo actualizas tú, en los grupos de WhatsApp todo el mundo está mandando: ‘Chicos, ya subió, ya bajó, ya subió’”, relató otro ciudadano consultado en las calles de Lima.

Los grupos de WhatsApp funcionan como salas de situación improvisadas donde se comparten capturas de pantalla del portal de la ONPE, análisis de aficionados, proyecciones sin sustento técnico y rumores que se viralizan antes de que nadie pueda verificarlos. Cada actualización del conteo genera una oleada de mensajes. Cada cambio de liderazgo —como el que se produjo en la madrugada del jueves, cuando Fujimori superó a Sánchez por primera vez desde el lunes— desata reacciones de euforia en un lado y de alarma en el otro.

PUBLICIDAD

Una persona revisa constantemente los resultados de la ONPE en su teléfono, reflejando la intensa incertidumbre y ansiedad que vive Perú ante el ajustado conteo de votos de la segunda vuelta presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En la madrugada, eso de la una, revisé la ONPE. Vi que la China ya había remontado. Entonces como que dije: ‘¡Qué, no, cómo es posible, si es que había un montón de diferencia de votos!’”, contó un ciudadano que reconoció no haber dormido bien desde el domingo.

“Bueno, es un poco angustiante”: la tensión que no cede

Más allá de la anécdota, lo que describen los peruanos en la calle es un estado de tensión sostenida que no tiene fecha de resolución inmediata. La proclamación oficial del ganador, a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), no llegará hasta mediados de julio de 2026. Eso significa que el Perú vivirá al menos cuatro semanas más en este estado de incertidumbre.

PUBLICIDAD

“Bueno, es un poco angustiante, ¿no? No sabemos en realidad cuál va a ser el final de todo esto. Y hasta que no tengamos algo seguro, igual creo que todos vivimos en la disconformidad de estar en esa situación”, resumió una ciudadana consultada.

Una mujer observa las noticias que muestran los primeros resultados de la segunda vuelta entre la candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez. Fujimori mantenía una ligera ventaja sobre Sánchez, con más del 90% de los votos escrutados, según el recuento oficial, en Lima, Perú, el 8 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Esa disconformidad tiene capas. No es solo la incertidumbre sobre el nombre del ganador. Es también la desconfianza acumulada en una década de ocho presidentes, destituciones parlamentarias, golpes de Estado fallidos y promesas incumplidas. “Por las experiencias que hemos vivido, no tenemos una confianza. Cuando llegan al poder, cada ciudadano se siente desconfiado porque realmente nos fracasan, no dan un resultado eficaz”, señaló otro ciudadano, que aun así reconoció consultar la web oficial de la ONPE “para verificar quién nos va a gobernar”.

PUBLICIDAD

La desconfianza no distingue entre simpatizantes de uno u otro candidato. Atraviesa todo el espectro político y se expresa también en el alto porcentaje de votos nulos y en blanco —más de 1,1 millones de sufragios— y en el ausentismo registrado en esta segunda vuelta. “Hay un gran porcentaje que ha votado nulo, no ha votado, ausentismo, frentes. Y bueno, a ver qué resultado nos da esta votación de esta democracia que el pueblo se ha expresado”, reflexionó un ciudadano.

FOTO DE ARCHIVO. Simpatizantes de la candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori reaccionan tras los primeros resultados de la segunda vuelta contra el candidato izquierdista Roberto Sánchez, en Lima, Perú, 7 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

La mirada de quienes no votan pero también sienten la angustia

La incertidumbre no es exclusiva de los ciudadanos peruanos. Los migrantes venezolanos que viven en el país —y que no tienen derecho a voto— también siguen el escrutinio con una mezcla de interés y alarma que tiene raíces muy concretas en su propia historia.

PUBLICIDAD

“Yo soy venezolana y como que de pensar de que va a llegar acá el comunismo, es una incertidumbre de lo que pueda pasar. Es como sentir que en cualquier momento eso sí o sí puede traer una inestabilidad económica al país. Pucha, venimos escapando de eso y ustedes lo eligen, ¿no?”, expresó una ciudadana venezolana residente en Lima. “Lo que se siente, pues, al ver que están básicamente cincuenta, cincuenta”.

Simpatizantes del candidato presidencial de izquierda de Perú, Roberto Sánchez, bailan mientras se congregan frente al Jurado Nacional Electoral (JNE) durante el recuento de votos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre Sánchez y la candidata conservadora Keiko Fujimori, en Lima, Perú, el 9 de junio de 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Su testimonio refleja algo que los analistas también señalan: la elección entre dos proyectos de país tan distintos como el de Fujimori y el de Sánchez genera incertidumbre no solo en los mercados financieros —el dólar llegó a S/ 3,52 el lunes antes de retroceder— sino también en la vida cotidiana de quienes dependen de la estabilidad económica del Perú para subsistir, sean peruanos o no.

PUBLICIDAD

Las actas observadas y las impugnaciones

Mientras los ciudadanos actualizan la ONPE, el proceso electoral avanza hacia su etapa más técnica y más lenta. Con el conteo de actas válidas prácticamente cerrado, el resultado depende ahora de la resolución de las actas observadas en los 60 Jurados Electorales Especiales y de las impugnaciones presentadas por los partidos.

Juntos por el Perú solicitó la anulación de 647 mesas del voto en el exterior —incluyendo mesas de Estados Unidos— y de 1.751 mesas de Lima Metropolitana, argumentando patrones de repetición exacta de votos que califica como “clonación de resultados”. Fuerza Popular, por su parte, defiende cada acta del voto exterior, donde Fujimori obtuvo el 63,4% de los sufragios y una ventaja de más de 78.000 votos sobre Sánchez.

PUBLICIDAD

Trabajadores electorales organizan las papeletas tras el cierre de las urnas en una segunda vuelta electoral entre la candidata conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierdas Roberto Sánchez, en Lima, Perú, 7 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

“Ahora se debate el voto, se va a pelear el voto en mesa. ¿Quién va a fiscalizar eso? Hay un jurado electoral que va a ver en audiencias virtuales todo este tema”, señaló un ciudadano que sigue el proceso con atención. “La expectativa es grande porque muchas personas dicen: ‘¿Qué va a pasar?’”.

La pregunta que resume el estado de ánimo del Perú esta semana. Una pregunta que no tendrá respuesta hasta mediados de julio. Y mientras tanto, millones de peruanos seguirán presionando F5.