Melissa Loza confirma que está soltera y explica por qué terminó con el padre de su hija menor: “Cuando algo no funciona…”

Melissa Loza confirma que está soltera y explica por qué terminó con el padre de su hija menor. América TV.

Melissa Loza confirmó públicamente que está soltera y, por primera vez, habló del fin de su relación con Juan Diego Álvarez, el padre de su hija menor.

La integrante de 'Esto es Guerra’ se pronunció ante las cámaras de ‘Más Espectáculos’ y dejó dos mensajes claros: la ruptura se dio porque la relación “no funcionó”, pero no piensa exponer más detalles por respeto a su hija.

“Mira, mi vida personal sí la voy a mantener en privado por el respeto que le tengo a mi hija. Este, pero sí, estoy soltera, solamente decir eso y, y nada, todo tranquilo, gracias a Dios”, declaró.

PUBLICIDAD

“Estoy soltera”: el anuncio con un límite por su hija

En su conversación con la prensa, Loza eligió un tono sobrio. Confirmó su soltería sin entrar en controversias, y subrayó que no convertirá su vida sentimental en un tema público.

El eje de su postura fue su familia, especialmente su hija menor. Por eso, aunque reconoció el fin de la relación, evitó profundizar en fechas, discusiones o episodios puntuales. Su mensaje, en síntesis, fue que hay una parte de su vida que ya no está dispuesta a exponer.

Por qué terminó la relación: “Cuando no funciona algo…”

Melissa no detalló un hecho específico como detonante, pero sí explicó el motivo general de la separación: la relación dejó de estar bien.

Sus palabras apuntaron a una lectura práctica: cuando una historia no avanza, lo más saludable es aceptar el cierre. En esa misma línea, dejó una reflexión que fue interpretada como una manera de poner punto final sin dramatizar el tema ni alimentar especulaciones.

PUBLICIDAD

“Cuando no funciona algo, no podemos cerrarnos las puertas al amor”, sostuvo, al justificar por qué una ruptura no implica renunciar a rehacer su vida.

Melissa Loza confirmó que está soltera tras terminar su relación con Juan Diego Álvarez, padre de su hija menor, Érika. En declaraciones a Más Espectáculos, dijo que mantendrá su vida personal en privado por respeto a su hija y sostuvo que la relación se acabó porque “no funciona algo”.

“Dios es amor”: la reflexión con la que descarta cerrarse a una nueva relación

Más allá de confirmar la separación, Melissa Loza aseguró que sigue creyendo en el amor. Su respuesta fue directa cuando le preguntaron si esta experiencia la alejaba de la posibilidad de volver a enamorarse.

“No, no, claro que no. O sea, no podemos… cuando no funciona algo, no podemos cerrarnos las puertas al amor porque Dios es amor. Entonces, no. Todos merecemos amor”, afirmó.

La frase funcionó como un cierre emocional de su mensaje: no habrá más detalles sobre su vida privada, pero sí un posicionamiento sobre cómo quiere atravesar este momento.

PUBLICIDAD

El romance que empezó en 2019 y la llegada de su hija

De acuerdo con el recuento sobre su relación, el romance con Juan Diego Álvarez se inició en 2019 y, tiempo después, nació su hija menor, Érika. Aunque la relación terminó, Loza evitó hablar de conflictos, culpas o tensiones, y se enfocó en la idea de continuar adelante.

El hecho de que la pareja haya estado “marcada por la polémica” formó parte del contexto que rodeó el vínculo desde sus inicios. Aun así, Melissa optó por no volver sobre esos episodios.

El novio de Melissa Loza estuvo durante muchos meses ocupando titulares de noticias al ser involucrado en microcomercialización de drogas y presunta extorsión.

Un momento sensible: la pérdida de su madre

Las declaraciones sobre su soltería llegan en un periodo personal delicado. Melissa Loza contó que hace algunos meses vivió la pérdida de su madre, un golpe que marcó su vida familiar y emocional.

PUBLICIDAD

En ese marco, explicó que regresó a 'Esto es Guerra’ con la intención de seguir avanzando y sostener los valores que, según dijo, le inculcó su progenitora. “Ya tres meses la pérdida de mi mamita, que es mi angelito, estoy segurísima que así mi madre lo hubiera querido y hacer las cosas bien, estar bien, hacer las cosas bien, mejorar cada día como persona…”, expresó.

Su mensaje dejó ver una prioridad: enfocarse en su bienestar, en sus proyectos y en su crecimiento personal, sin alimentar el ruido externo alrededor de su vida privada.

Tepha Loza y su hermana Melissa abrazan sonrientes a su madre, en un entrañable retrato familiar que evoca el amor y la unión tras su reciente partida. (Melissa Loza)