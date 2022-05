Félix Chero, ministro de Justicia, afirma que imputaciones de Karelim López “no tienen sustento ni corroboración”

Foto: Andina.

El ministro de Justicia, Félix Chero, criticó las declaraciones de Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz ante el Ministerio Público, en las que acusó al presidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), junto a familiares y exfuncionarios.

“Estas declaraciones, sin lugar a dudas, llaman la atención, pero, además, nos deben llevar a una profunda reflexión de cuál es el enfoque que se le quiere dar y cómo se pretenden politizar estas declaraciones. La señora dice cosas que no tienen ninguna corroboración y la ponen en una ventana pública más allá de lo que debe suceder en la investigación”, señaló.

“Se deslegitima cuando sale a decir a los medios de comunicación una serie de imputaciones que no tienen ningún sustento y no tienen ninguna corroboración, pero, además, ella y su abogado han dicho que no reconocen la comisión de ningún delito. Lo único que escuchamos son dichos y especulaciones sin ninguna corroboración”, agregó.

Félix Chero cuestionó que la empresaria realice acusaciones cuando no ha reconocido haber cometido algún delito, pese a que se trata de un requisito en el proceso de colaboración eficaz. Al respecto, consideró que la intención de la empresaria “es buscar una ventana periodística de protagonismo”.

Finalmente, Chero aseguró que el ministro del Interior ha recibido el encargo de realizar una investigación a los personajes que se encuentran prófugos, no solo por el caso del exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, “sino por todos aquellos casos que tienen deudas pendientes con la Justicia”.

“Lo que yo cuestiono es que la señora López y su abogado aparezcan en los medios de comunicación como una tercera vía; es decir, trasladan la investigación del Ministerio Público a declaraciones en los medios de comunicación y eso realmente vicia la investigación”, cuestionó.

OTRAS DECLARACIONES DE KARELIM LÓPEZ

En sus declaraciones como colaboradora eficaz, Karelim López aseguró que el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, se comunicaba con Pacheco para pedirle que no hable respecto del tema de los ascensos en las Fuerzas Armadas.

Según precisó, Pacheco recurría a ella para buscar una salida legal tras dejar el cargo. Durante estas reuniones, ella dijo haber sido testigo de que el ministro Sánchez le llamaba para decirle que él tenía conocimiento de lo que sucedía en la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde el exasesor es investigado.

“Recuerdo perfectamente las llamadas, claro que he sido cercana y también recuerdo y es parte de lo que se tiene que corroborar las llamadas que le hacía a Bruno Pacheco para que no hablara, para que se callara. Todas las noches (lo llamaba) muy preocupado. Pero ahora entiendo, porque es psicólogo, seguramente él estaba tratando de psicológicamente manejarlo”, indicó al dominical Panorama.

Al respecto, el ministro Sánchez expresó su rechazo a lo dicho por Karelim López, por lo que le exigió que se rectifique o le entablaría una querella. Según precisó vía Twitter, desde un inicio ha pedido públicamente que se investigue, a fin de conocer todo lo que sucedió en este caso.

Roberto Sánchez, en una entrevista con un dominical, cuestionó que se dé validez a lo que pueda decir Karelim López, pues señaló que ella no es una colaboradora eficaz y que no tiene ninguna prueba de lo que argumenta.

“Creo que la señora es aspirante a colaboradora eficaz, no tiene el estatus todavía. No es una colaboradora eficaz, entonces cómo puede hacer declaraciones tan libres. Ahí se necesita evidencias”, sostuvo el titular del Mincetur.

