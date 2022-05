La reacción de Mario Irivarren cuando le preguntan si agredió a Vania Bludau en una discoteca

Mario Irivarren ha sido acusado de violentar físicamente a Vania Bludau, su expareja. (Fotos: Instagram)

Mario Irivarren vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Desde que se anunció que su relación amorosa con Vania Bludau había llegado a su fin, mucho se ha dicho sobre las razones de su inesperada separación. La modelo peruana ha dado varias indirectas de haber sido maltratada físicamente cuando estaban juntos, aunque nunca ha querido acusar al exchico reality de manera directa. Es por ello que Magaly Medina decidió hacer una impactante revelación.

En Magaly TV La Firme, de este miércoles 4 de mayo, la ‘Urraca’ aseguró que Bludau habló en privado con el productor periodístico de su programa de espectáculos. Durante la conversación, la influencer confesó haber sido violentada por su expareja cuando se encontraban en una discoteca del sur. Incluso, aseveró que existirían testigos de la presunta agresión.

“Vania Bludau se entrevistó con mi director periodístico, José Luis García. A él le dijo que Mario la había agredido y lo había hecho, la última vez, públicamente en un sitio del sur. Que la había agarrado del cuello, pero ella no quiere contarlo porque espera que él lo haga. Dice que a él le da pena porque que ella lo cuente sería un juicio popular”, manifestó la conductora.

PREFIERE EL SILENCIO

Un reportero de Magaly TV La Firme decidió ir en busca del exintegrante de Esto es Guerra para preguntarle qué tan ciertas eran las fuertes acusaciones que hay en su contra. La confrontación ocurrió cuando Irivarren estaba a punto de ingresar a su auto.

“Mario, ¿agrediste físicamente a Vania Bludau?”, le preguntaron en un inicio, a lo que él respondió incómodo: “No, y no hablo de esos temas tampoco”. Nuevamente, el reportero insistió y consultó si la última vez que pelearon fue en una discoteca del sur, donde presuntamente la habría agarrado del cuello frente a varios testigos. “No hablo de temas personales”, fue lo único que dijo.

Su respuesta no fue del agrado de Magaly Medina, aunque entendió que no admitiera en televisión nacional ser el supuesto agresor de su expareja. “Tan simple es decir que no la tocó. Pero no vamos a esperar que diga que sí es cierto, Vania debe dejar de esperar que él vaya a hablar. Le corresponde a ella superar esa etapa en la que normalizó esa violencia”, sostuvo.

Mario Irivarren prefirió no responder a las supuesta agresión a Vania Bludau en discoteca del sur | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

VANIA BLUDAU DA ÚLTIMAMTUM

Las cámaras de Magaly Medina también le siguieron el paso a la protagonista de la historia. Al inicio, la influencer peruana aseguró que la gente tiene una percepción de ella muy diferente a la de Mario Irivarren. “Yo no tengo doble careta, por lo que la gente obviamente ve mis actitudes buenas o malas, al contrario de Mario, que es distinto frente a cámaras” , dijo.

En otro momento, Vania Bludau siguió refiriéndose a su expareja como “el chico bueno en la tele”. Es por ello que le dio una última oportunidad para que reconozca sus errores, entre ellos la supuesta agresión de la que fue víctima Vania en una discoteca. “He estado hablando con Mario ahorita y apelo a su juicio. No sé si lo acepte frente a cámaras, no sé. Yo estoy esperando que él salga y diga la verdad”, comentó.

Confirmó también que su relación estuvo deteriorada desde que fueron intervenidos por la Policía, en febrero de 2021, por celebrar en un departamento frente a la playa. En esa oportunidad, ambos se mostraron con actitud prepotente e insultaron a los agentes del orden. Fueron bastante criticados por ello, por lo que tuvieron que pedir disculpas públicas.

“Sí (desde ahí la relación no fue la misma). Creo que yo la he remado bastante y hasta el último día he querido ayudar a Mario, y él lo sabe”, manifestó. No llegó a confirmar si es cierto que su expareja la agarró del cuello de manera violenta en una discoteca.