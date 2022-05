Érika Villalobos muestra su rutina de ejercicios: “No solo cambia tu cuerpo, también la actitud”

Érika Villalobos regresa al mundo fitness. (Foto: Instagram)

Érika Villalobos ha demostrado que está más fuerte que nunca. El ampay de su esposo y padre de sus hijos Aldo Miyashiro es un tema del que no desea hablar, sin embargo, se dio el tiempo de agradecer a sus fans por tanto apoyo. Hoy en día deja en claro que ya volteó la página y está entregada a sí misma. Es por ello que no dudó en publicar lo que hace hoy en día, entregarse a los ejercicios.

La actriz confesó que ha estado muy sedentadia todo este tiempo, por lo que puso manos a la obra y se entregó al mundo fitness. A través de su cuenta de Instagram publicó un video donde se le ve en su ardua rutina. Además, escribió un mensaje motivador.

“Estuve bastante tiempo sedentaria, pero es momento de retomar el ejercicio que -como dicen- no solo cambia tu cuerpo sino también tu mente, tu actitud, tu humor. ¿Alguien se anima también a empezar?” , escribió la intérprete de cine, teatro y televisión. Incluso, se animó a invitar a que sigan sus pasos.

“¿Alguien se anima también a empezar?”, publicó la artista, quien busca ponerse en forma y lucir más bella de lo que es.

En la imágen también se le ve acompañada de un entrenador personal, además de sus mascotas. Villalobos está abocada también a sus ensayos, pues está a puertas de estrenar su obra Todos Vuelven, este 11 de mayo en el Teatro Municipal.

Como se recuerda, en una reciente entrevista, la actriz señaló que para ella la actuación es una salvación para sobrellevar momentos complicados, y sobre todo, es una de sus grandes pasiones.

ÉRIKA VILLALOBOS ELIMINÓ FOTOS DE ALDO MIYASHIRO

Otra de las medidas que tomó en el proceso de cambiar la página, fue eliminar todas las fotos donde se le ve con Aldo Miyashiro, descartando así - hasta el momento - una posible reconciciliación.

Sin embargo, el primero en tomar esta decisión fue su esposo Aldo Miyashiro. El programa Amor y Fuego se percató que el actor fue el primero en eliminar de Instagram todas las fotos que tenía al lado de su aún esposa.

Por su parte, Rodrigo González indicó que le sorprende mucho saber que el conductor de La Banda del Chino sea el primer en borrar todo rastro de su aún esposa, pues él es quien cometió la falta al engañarla con otra mujer. “No vemos a Érika por ninguna parte (…) No está, no está”, señaló.

Como se recuerda, la última vez que se le vio publicamente a Aldo Miyashiro fue cuando pidió disculpas a Érika Villalobos, en La Banda del Chino de América TV. En aquella ocasión, aceptó la infidelidad con la reportera Fiorella Retiz. Asimismo, sorprendió por pedir que no ataquen a la involucrada, pues el único responsable es él.

