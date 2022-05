Magaly Medina enfurece con Tula Rodríguez por ignorar pruebas de los hijos de Javier Carmona

Magaly Medina criticó a Tula Rodríguez por no responder a las acusaciones de los hijos de Javier Carmona. (Foto: Composición Infobae)

“Las pruebas la callaron”, aseguró Magaly Medina en su programa de espectáculos, luego de ver a Tula Rodríguez bailando huayno en el espacio En Boca de Todos. La exvedette no volvió a referirse sobre las acusaciones que los hijos de Javier Carmona, Lucas y Tadeo, levantaron en su contra. Los primogénitos del exgerente televisivo aseguraron que la conductora está evitando que ellos se beneficien de la herencia de su padre.

Como se recuerda, los hijos mayores de Carmona lanzaron un comunicado para respaldar a su madre Paola Bisso, primera esposa de Carmona, quien acusó a Tula de querer adueñarse del 50% del departamento que le corresponde por ley a Lucas y Tadeo Carmona. Además, señaló que la presentadora de América TV abandonó a Javier en una casa de reposo cuando estaba en coma.

Según los muchachos, estas afirmaciones son totalmente ciertas, desmintiendo así a Tula Rodríguez. Su versión afirma que la presentadora todavía no asume la tutoría de su hija, solicitada hace meses, porque siempre “olvida” precisar en el documento su domicilio, teléfono y correo electrónico. Debido a ello, el proceso se dilata porque Valentina, hija menor Carmona, necesita un representante legal.

BAILÓ PESE A PRUEBAS EN SU CONTRA

Aunque en un programa anterior lloró frente a cámaras y hasta se dirigió a Magaly Medina para que pare con el tema de la herencia, este último miércoles Tula Rodríguez tuvo una actitud muy distinta. Empezó el programa En Boca de Todos bastante alegre y no habló nunca sobre las declaraciones de Lucas y Tadeo Carmona.

“Fue otra, claro pues. Después de lo de ayer (día que los hijos de Carmona la desmintieron), ¿por qué no me respondió? Es que es bueno victimizarse y lloriquear para que la gente nos crea. Pero también tienes que pensar en que los hijos de la otra madre (Paola Bisso) sufren porque no pueden disponer de la herencia que dejó su padre. Todo porque tú no quieres hacer un simple trámite”, señaló indignada.

Añadió luego: “Después de lloriquear, ahí sí no dice nada. Ayer decía ‘Magaly, ¡para, por favor!’. Yo solo soy vocera de estos chicos. Ellos quieren disponer, déjalos. Tú eres heredera del 25% de los bienes de Javier Carmona. Eso de victimizarse no te resultó porque las pruebas te callaron. Más te convenía hoy (miércoles) estar bailando huayno ”.

Magaly Medina no toleró que Tula Rodríguez haya ignorado las pruebas que presentaron Lucas y Tadeo, hijos de Javier Carmona, en su contra | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

¿QUÉ HERENCIA DEJÓ JAVIER CARMONA?

Quedó estipulado que Tula Rodríguez y los hijos mayores de Javier Carmona se quedarían con las viviendas y camionetas que poseen actualmente. Mientras que la presentadora se quedó con el Porsche, Lucas y Tadeo se llevaron el Mitsubishi. El departamento ubicado en la avenida Velazco quedó en posesión de los jóvenes.

En tanto, las dos cuentas bancarias que estaban a nombre de Carmona fueron utilizadas para pagar las deudas del empresario con la Sunat, que ascendían a más de 9 mil soles, las cuales asumió Tula Rodríguez en su momento como su esposa.

También se dispuso que se pondría a la venta un terreno de más de 2 mil metros cuadrados que está a nombre de Javier Carmona en Bolivia. La mitad del dinero que se obtenga de esta transacción iría a un fondo de inversión para generar intereses y la otra mitad serviría para solventar los gastos de salud de Javier Carmona (75%) y la pensión de Valentina (25%).