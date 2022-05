Víctor Yaipén: Artistas peruanos le dedicaron mensajes de apoyo tras la amputación de sus piernas

Artistas peruanos se solidarizaron con Víctor Yaipén. (Foto: Instagram)

Víctor Yaipén está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida. El cantante anunció el último fin de semana que había perdido sus dos piernas debido a la diabetes avanzada que padece. Además, está luchando para lograr una mejoría en su salud y para ello necesita pasar por un trasplante de riñón.

Esta noticia no ha pasado desapercibido para algunos artistas peruanos que decidieron enviarle todo su apoyo y solidaridad ante la complicada situación que se encuentra atravesando. A través del programa América Hoy se vieron los mensajes que grabaron cantantes nacionales

“Te queremos desear de todo corazón lo mejor para ti y un beso. ¡Vamos Víctor! Fuerza”, dijo Ariel Puchetta, integrante del Grupo Ráfaga.

Otra que se sumo fue la cantante Marisol y no dudó en demostrar su cariño: “Víctor te quiero mucho, te mando un abrazo, muchas bendiciones y ten mucha fe”. Por su lado, Jean Paul Santa María también se grabó para apoyar a Víctor Yaipén: “De verdad que lo quiero mucho a Don Víctor, le mando un abrazo muy grande y Dios me lo bendiga”.

El cantante Moisés Vega resaltó la fortaleza del líder de la orquesta Candela: “Que se recupere pronto. Sé la clase de persona que es usted y va a salir adelante”. Finalmente, Ricky Trevitazo se hizo presente y aseguró que estará para el músico en todo momento: “Víctor ha sido un padre para mi. Recuerda que desde aquí uno de tus hijos, Ricky Trevitazo, siempre va a estar cuando tú lo necesites. Te quiero papito lindo”.

Cabe resaltar que, en una entrevista con La Banda del Chino, el cumbiambero contó que antes de la llegada del COVID-19 al Perú, él se trataba la enfermedad con todos los procedimientos correspondientes, pero que a raíz del confinamiento, la enfermedad empezó a avanzar más rápido, deteriorando su estado de salud.

Actualmente, el artista acude a sus citas médicas en compañía de las personas que más quiere, llegando a realizarse hasta tres diálisis a la semana. Víctor Yaipén confiesa que este procedimiento es bastante cansado para él, pero que cada día se siente mejor.

Artistas dedican mensaje a Víctor Yaipén tras sufrir amputación de sus piernas y le piden que no se deje vencer. (Video: América TV)

VÍCTOR YAIPÉN IMPLORA POR UN RIÑÓN

A través de un enlace en vivo con América Hoy, Víctor Yaipén pidió ayuda a todos sus seguidores para seguir viviendo. Según cuenta el cumbiabero, su enfermedad se agravó durante la pandemia y es indispensable una donación de riñón. “Es una enfermedad que acaba a la persona, muy horrorosa, lamentablemente así es”, señaló el artista.

“Me pidieron que me ponga en la lista de donantes, para ver si alguna persona me puede donar un riñón. El doctor me dijo que me daba tiempo un año para conseguirlo”, detalló Víctor Yaipén, quien indicó que está dentro de una larga cola de espera.

“Hay cualquier cantidad de espera de donante, soy el número 323. Es por eso que me estoy dirigiendo a las personas de todo el Perú si hay un donante de un riñón. Yo no puedo esperar tanto (...) Voy a agradecer a las persona que pueda donarme un riñón, le pido y le ruego a las personas de todo el país y afuera que escuche mi clamor”, acotó.

Víctor Yaipén implora por una donación de riñón tras sufrir la amputación de dos piernas. Músico señala que no puede esperar tanto. (Video: América TV)

SEGUIR LEYENDO