Flavia Laos es captada en situación cariñosa con el influencer Jay Alvarrez

En la edición de este lunes 10 de enero del 2022, el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre regresó en vivo a las pantallas de Willax Televisión. Es así que durante la emisión de “Amor y Fuego” se difundieron unas imágenes comprometedoras de Flavia Laos junto al influencer Jay Alvarrez.

Todo comenzó cuando el popular “Peluchín” se tomó unos minutos del magazine para anunciar lo que se vería el próximo 11 de enero. El conductor comenzó explicando como fue que obtuvo las imágenes de la modelo.

“Esta mañana mis ‘Rodriguistas’, la más avezada de todas, en el mejor envío que me han hecho hoy, me dice Rodrigo tengo a Flavia Laos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Entonces le digo, con quién está porque me parece conocido, pero no de aquí. Gigi si tú pensabas que era con Austin, te digo que no”, contó mientras veía su celular.

“La Flavia Laos va mucho más allá y se está metiendo tremendo viaje con el modelo e influencer en el ombligo del mundo, tiene su pasado también él, es guapísimo, guapo no, lo que le sigue. Famosísimo, tiene más de 7 millones de seguidores (...) no se si es su novio pero no se oculta porque agarra y se prende como un Koala, nunca la vimos trepada así con el ‘Pato’ Parodi. Flavia Laos y el modelo e influencer internacional Jay Alvarrez la está pasando de lo lindo en el ombligo del mundo”, agregó a su presentación.

En el vídeo se puede apreciar a la influencer abrazando al deportista en las filas del aeropuerto nacional aparentemente esperando dejar sus maletas para subirse al avión que los llevaría juntos a Cusco. Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto pero sí han compartido en sus redes sociales parte de su viaje.

Por su lado, Flavia publicó en sus historias de Instagram que está haciendo turismo por la ciudad sagrada mientras que Alvarrez comunicó que se encontraba en el país. Asimismo, la actriz compartió una fotografía en la que aparecen sus pies sobre las que serían las piernas de Jay Alvarrez, pues sus particulares tatuajes son inconfundibles.

Cabe resaltar que, estas imágenes se revelan luego de que la actriz descartara un romance con Austin Palao, con quien se le ha estado relacionando luego de que él compartiera un vídeo en donde se muestra bastante cercano a la influencer.

¿QUIÉN ES JAY ALVARREZ?

Jay Alavrrez es un modelo, deportista e influencer estadounidense que cuenta con más de siete millones de seguidores en Instagram. Nació en Hawái y con tan solo 25 años, ha visito diversos países al rededor del mundo.

Ha sido modelo para marcas internacionales como Calvin Klein y Ralph Lauren. En sus redes sociales, comparte fotos y vídeos de sus aventuras y deportes extremos como surfear o paracaidismo, que realiza cuando se encuentra en el extranjero.

Además, es amigo de otros influencers reconocidos a nivel mundial como Juanpa Zurita, con quien tiene algunas fotos en sus redes sociales. Asimismo, se volvió viral tras protagonizar un vídeo íntimo en Tik Tok.

“El conocido influencer Jay Alvarrez se volvió tendencia mundial luego de que se viralizara un vídeo íntimo agregando aceite de coco caliente sobre conocida modelo rusa”, se puede leer en el informe emitido por Amor y Fuego la tarde del 10 de enero.

