Flavia Laos será parte del viaje familiar de Austin Palao tras la llegada de su mamá de Estados Unidos

Flavia Laos viajará con Austin Palao y su familia. (Foto: Instagram)

No es la primera vez que Alejandra Baigorria revela algo sobre la nueva relación que se estaría formando entre Austin Palao y Flavia Laos. Esta vez, la popular ‘Gringa de Gamarra’ sorprendió a los conductores de En Boca de Todos al soltar un nuevo “Chismecito”.

Recordemos que la exchica reality no duda en resaltar, cada vez que le preguntan sobre la futura pareja, que está muy feliz por ellos y que se encuentra muy emocionada por la posibilidad de que la influencer se vuelva su futura ‘concuñada’.

Durante una entrevista con el programa de América Televisión, la empresaria comenzó contando que la mamá de Austin y Said Palao, Maria Rosa Castro, llegará en los próximos días al Perú y como recibimiento, la familia se encuentra organizando un viaje.

“La mamá de Austin y Said viene a Perú, porque vive en Estados Unidos. Viene el miércoles y se queda 45 días. Por ende, vamos a organizar un viaje familiar y adivinen, ¿quién está invitada?”, dijo la exintegrante de Esto es Guerra causando la intriga entre los presentadores televisivos, quienes preguntaron con emoción de quién se trataría.

“¡Flavia!”, exclamó Alejandra Baigorría y rápidamente Tula Rodríguez continuó preguntándole más detalles de las futuras vacaciones de la familia Palao.

“Estamos viendo a dónde, pero creo que es playita (...) Yo estaba conversando con Flavia, el día de mi sesión de fotos y le digo: ‘Viene Mary, la suegrita. Vamos a hacer un viajecito’. Y Flavia me dice: ‘pero, por favor, que sea la fecha cuando yo regrese de viaje porque no puedo faltar a ese viaje familiar”, agregó.

No cabe duda que Flavia Laos ya se ha ganado el corazón de los padres y hermanos de Austin Palao. Si bien, los modelos aún no han confirmado que son pareja oficialmente, no dudan en mostrarse juntos en redes sociales.

Flavia Laos se irá de viaje con Austin Palao y su familia. VIDEO: AméricaTV

FLAVIA LAOS ASISTE AL BABY SHOWER DE LA HERMANA DE PATRICIO PARODI

Flavia Laos sorprendió al asistir al baby shower de la hermana de Patricio Parodi, lugar donde se encontró con Luciana Fuster. Aquí la joven lució bastante cercana a la embarazada y hasta la engrió con un espectacular regalo. Ella misma se encargó de repostear el momento en sus historias de Instagram.

La exprotagonista de Ven Baila Quinceañera no dudó en lucirse nuevamente en la casa de los Parodi, pese a la tensa relación que tiene con su ex. Como se sabe, aunque ya no tiene una relación con el capitán de los Guerreros, Flavia Laos conserva su amistad con las hermanas mellizas del chico reality. Recordemos que Patricio ya mantiene un romance con Luciana Fuster, aunque ninguno de los dos quiere hacer públicas las etiquetas de “enamorado” y “enamorada”.

A través de sus historias de Instagram, Flavia publicó tiernas fotografías al lado de su excuñada, quien la recibió más que feliz en su hogar debido a lo cercanas que son. “Estoy frotando la lámpara. Amiga, está demasiado dura”, comentó Laos acariciando el vientre de la hermana de ‘Pato’.

Cabe resaltar que no se tiene imágenes de Flavia, Luciana y Patricio juntos en las fotografías grupales. Al parecer, la tensión entre ellos continúa latente desde que el popular ‘Pato’ y la influencer empezaron a salir juntos, rompiendo así los supuestos “códigos de amistad” que tenía la modelo con Flavia Laos.

Flavia Laos se luce con su excuñada Majo Parodi. (Foto: Instagram/@flavialaosu)

SEGUIR LEYENDO