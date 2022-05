Bárbara Cayo y la vez que se refirió a Magaly Medina tras ampay: “Hay una bruja que infla todo”

Magaly Medina difundió ampay de Bárbara Cayo hace muchos años, donde se le ve con Carlos Thorton. (Foto: Composición)

Magaly Medina recordó en el programa JB en ATV el ampay que protagonizó Bárbara Cayo con Carlos Thorton, cuando ambos tenían sus respectivos matrimonios. Sin embargo, hubo un video de la también cantante que nunca salió, hecho del cual siempre se ha arrepentido la periodista.

Como se recuerda, la conductora de TV señaló que accedió a no difundir el ampay luego que Bárbara Cayo se comunicara con ella y entre lágrimas le pidiera que no lo haga, pues su expareja era capaz de quitarle a sus hijos. Sin embargo, en lugar de “agradecerle el favor”, la actriz no dudó en darle calificativos.

“Ya se había separado del marido por culpa del primer ampay, entonces le contesté y me dijo: Mira que si tu sacas ese ampay, mi esposo me va quitar a mis hijas, no puedes sacarlo, te lo ruego, te lo suplico”, contó Magaly Medina en el programa de Jorge Benavides.

“Yo le dije: mira Bárbara tus circunstancias son difíciles, te entiendo y no lo voy hacer. Pero, me he arrepentido toda mi vida porque la mujer esta me ha hecho una guerra total, encima que a mí me debía un favor, o sea le hice un super favor, un día me encontró en un restaurante y se acercó para decirme estupidez y media. Bien vulgar”, acotó.

LOS CALIFICATIVOS DE BÁRBARA CAYO CONTRA MAGALY MEDINA

Tras estas declaraciones, recordemos una entrevista que la revista Cosas le hizo a Bárbara Cayo, en el 2011, donde la rubia no dudó en llamar “bruja” a Magaly Medina.

“ Hay una bruja en la televisión que infla todo, tiene poder de encantamiento. Pero tampoco puedo hablar de la bruja. Me gustaría, pero no puedo por contrato. Yo no tengo pelos en la lengua, a mí nadie me da miedo”, indicó en ese momento, en clara referencia a la periodista.

Asimismo, se refirió al ampay que protagonizó con Carlos Thorton, el cual causó el final de su matrimonio. “¡Agrandaron algo que no era nada! Lamentablemente, no solo perdí contratos importantes por eso, sino también mi matrimonio (…) Mi vida entera se vio truncada y hasta presumo que fue el estrés emocional lo que generó el cáncer que gracias a Dios me detectaron a tiempo y que ya está totalmente superado”, señaló en ese momento.

Incluso, no dudó en expresar su rabia contra ella señalando que “no debería existir” y que “vive del mal”.

“Digamos que ella siempre tiene la última palabra, tiene poder en los medios, ¿no? Esa mujer no debe existir, es un cero a la izquierda. Vive del mal que le hace a la gente. Es como la bruja de los cuentos”, concluyó.

