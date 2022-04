¿Indirecta a Luciana Fuster? Alejandra Baigorria sobre Austin Palao: “Nunca le he visto una enamorada A1″

Alejandra Baigorria quiere que Flavia Laos sea su concuñada. (Foto: Instagram)

No es la primera vez que Alejandra Baigorria se refiere a la nueva relación que se estaría formando entre Austin Palao y Flavia Laos. Si bien, los exchicos reality aún no han confirmado que son pareja oficialmente, no dudan mostrarse juntos en redes sociales y la popular ‘Gringa de Gamarra’ es una de las más emocionadas por el futuro de dicho romance.

Como se sabe, la exintegrante de Esto es Guerra es novia de Said Palao y en cada oportunidad que le preguntan sobre su cuñado, no puede evitar mencionar a la influencer. Es por ello que durante la última edición de En Boca de Todos, Alejandra Baigorria sorprendió comentar una frase que habría sido una indirecta a Luciana Fuster.

La empresaria mostró su agradecimiento a la actriz por ser la modelo de su nueva colección de su marca de ropa y en la entrevista con el programa de América Televisión expresó su anhelo de que Flavia se convierta por fin en su concuñada señalando que nunca ha conocido otra mejor que ella para Austin Palao.

“A mi me encantaría que sea mi concuñada porque Austin es un excelente chico y nunca le he visto una enamorada así A1 y los dos internacionales como dice su mamá”, dijo Alejandra Baigorria causando la risa del reportero y la joven modelo.

Recordemos que Luciana y Austin decidieron hacer pública su relación amorosa en el 2017 y se convirtieron en una de las parejas más queridas por los realities Esto es Guerra y Combate, donde ambos formaron parte. Sin embargo, esto parece haber quedado en el olvido para Alejandra Baigorria.

En otro momento, Baigorria aseguró que Flavia Laos ya se ha ganado el corazón de la familia Palao. “Toda la familia le da el visto bueno (a Flavia)”, comentó la exchica reality y a lo que la influencer afirmó: “Sí, me llevo muy bien con la familia de verdad (...) Ahorita me cambio el apellido”.

Finalmente, el reportero consultó cómo nació la idea de que Flavia comience a colaborar como uno de los rostros de la marca de ropa de Alejandra y ella resaltó su apoyo con una sonrisa en el rostro. “Ahí te das cuenta el tipo de persona que es”, agregó.

¿POR QUÉ TERMINARON LUCIANA FUSTER Y AUSTIN PALAO?

Luciana Fuster y Austin Palao comenzaron su relación sentimental en el 2017. En medio de su romance, Emilio Jaime apareció en sus vidas, convirtiéndose en el mejor amigo de Austin debido al tiempo que compartían juntos haciendo místico. Sin embargo, también se hizo muy cercano a Fuster, despertando los rumores de que algo pasaba entre ellos.

Esta cercanía molestó a Austin Palao, quien contó que su examigo le había tocado la pierna a su expareja dentro de un carro. Incluso, se comentó que Emilio le había mencionado a Luciana que si en algún momento pensaba en ser infiel, lo debería ser con él.

Luciana Fuster salió en televisión para confesar que su relación con Austin Palao llegó a su fin por los constantes maltratos psicológicos que sufría. Además, reveló que su madre le aconsejó que se aleje de su expareja por su bienestar emocional. El modelo negó todas esas acusaciones.

Al poco tiempo, Luciana y Emilio Jaime aparecieron en Combate, donde la química entre ambos se hizo evidente frente a cámaras. Es así que hicieron pública su relación amorosa, que terminó durando solo ocho meses. Se rumorea que Emilio le fue infiel a Luciana con una colombiana, aunque él ha negado esta versión.

