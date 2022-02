Flavia Laos y Austin Palao son captados mientras se besan apasionadamente

Flavia Laos y Austin Palao ya no podrán negar que se besaron. (Foto: Instagram)

Ya no lo podrán negar. Desde hace unas semanas Flavia Laos y Austin Palao vienen siendo vinculados sentimentalmente, aunque la modelo en más de una ocasión ha salido a aclarar que ellos solo son amigos. Sin embargo, Amor y Fuego los captó en una situación bastante comprometedora.

Durante la última edición del programa que conduce Rodrigo González, el popular ‘Peluchín’ dio a conocer un adelanto de las imágenes que serán emitidas este miércoles 9 de febrero por Willax Televisión.

De acuerdo al video, Flavia y Austin aparecen besándose apasionadamente , hecho que confirmaría que entre ellos no solo existe un acercamiento amical, sino también hay una conexión romántica que habían intentado ocultar.

Como se recuerda, la joven modelo se presentó en América Hoy hace apenas unos días para señalar que ellos solo eran amigos y que se encontraban conociendo, pero señaló que le parecía el más guapo de todos los chicos de la farándula.

“ No es que tengamos una relación amorosa, ya lo he aclarado, nos estamos conociendo y somos amigos, pero él es el chico de la farándula que actualmente me parece más guapo ”, agregó.

Asimismo, en más de una ocasión Flavia Laos envió un indirecta a Luciana Fuster por haber iniciado una relación con su expareja Patricio Parodi. La actriz precisó que ella era una mujer de códigos y respeta a los exenamorados de sus amigas, dando a entender que la integrante de Esto es Guerra le faltó el respeto a la amistad que tenían.

FLAVIA SE MOLESTA CON BRUNELLA POR PREGUNTAS SOBRE LUCIANA

Flavia Laos llegó al programa América Hoy para hablar un poco sobre su carrera; sin embargo, ella nunca imaginó que las conductoras del magazine le iban a insistir para que hable sobre los códigos, haciendo referencia claramente a Luciana Fuster.

“ A todas nos ha pasado, creo que a las tres y a Flavia también, por eso te preguntamos. ¿Cómo va? ¿Tú crees los códigos y respetos entre las amigas? ”, dijo Brunella Horna.

Lejos de responder o decir algo acerca del tema, Flavia señaló que ella no diría nada acerca sobre lo que le preguntaban, por lo que ellas podían perder su tiempo haciéndole este tipo de consultas. “Yo ya no quiero hablar de ese tema, la verdad, ¡pierden su tiempo!”.

NO QUIERE SABER NADA DE PATRICIO Y LUCIANA

Flavia Laos fue consultada por la nueva relación de su expareja Patricio Parodi con Luciana Fuster, a lo que ella de inmediato señaló que estaba bien. “Ay, no tengo ni idea de qué me hablas... me acabo de enterar por ti de verdad. Ah mira tú, está bien”, comentó la rubia.

la actriz también prefirió no abordar el tema a fondo, pues para ella el romance que tuvo con el chico reality se encuentra totalmente en el pasado, por lo que ahora solo quiere enfocarse en ella misma y sus amigas.

“ Ya son cosas del pasado que la verdad no quiero hablar, de verdad no quiero tener nada que ver con ellos, no quiero hablar al respecto... soy feliz ahora ”, indicó.

