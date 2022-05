Autos híbridos en Perú 2022: precios, modelos y características de los vehículos ecoamigables disponibles en el país

En el Perú destacan los vehículos híbridos no enchufables, pero con un motor eléctrico y uno de combustión. Reuters

Recientemente se celebró el Día de la Tierra y cada vez las personas toman más conciencia sobre las acciones que se deben tomar frente al medio ambiente en el día a día. El hecho de comprar un auto eléctrico o híbrido, no solo nos hace ser eco amigables, sino también significa un ahorro considerable de combustible.

En Perú hay un crecimiento interesante en la adquisición de estos vehículos; sin embargo, todavía hay una brecha respecto a otros países. El año 2021 se inscribieron 1,455 vehículos electrificados respecto a los 578 del 2020. Este año 2022, hasta el mes de marzo, ya se colocaron 563 autos de este tipo. Ellioth Tarazona, Gerente Técnico Normativo de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), señala que la expectativa es cerrar este año con cerca de 2,500 vehículos electrificados inscritos. Un crecimiento del 70% respecto al año pasado.

“El tema es que respecto a los demás países de la región, sí estamos atrasados. Brasil representa el 75% de las ventas de vehículos electrificados en Latinoamérica, y en México se vendieron el año pasado casi 40 mil vehículos, países como Ecuador vendió 4,600 y en Colombia más de 7 mil. La penetración en países cercanos es mucho mayor”, sentencia.

PRECIOS

En cuanto a los precios, los vehículos eléctricos de uso particular rondan los 30 mil dólares. Es decir, son precios más altos a comparación de los vehículos de combustión regular. Tarazona expresa que esto se debe a que el costo de las baterías representan casi un tercio del precio del vehículo. Y es porque el precio del litio aún es alto en todo el mundo.

En esa línea, informó que se estima que para el año 2025 o 2026 el precio de las baterías de litio bajen a tal punto que ya no sea un tercio del valor del vehículo, sino esté aproximadamente en un 15% a 20%. “En ese momento un vehículo convencional va a tener el mismo valor que un vehículo eléctrico”, manifiesta.

MODELOS

Respecto a los autos disponibles en Lima ya sea eléctricos (enchufables) o híbridos (con motor eléctrico y de combustión), la oferta hoy en día es mucho más amplia que hace 10 años. Estos son algunos de los modelos, características y precios que se encuentran en el mercado peruano.

KIA Niro

KIA Niro

El New Niro, el primer vehículo híbrido de la marca en el país, no enchufable, con capacidad de cargar su batería automáticamente. Su sistema se adapta al uso de energía del conductor, con un motor de 1.6 litros con inyección directa que se apoya en un motor eléctrico que se encarga de regenerar la energía y dirigirla a una batería que se encuentra debajo del vehículo para proporcionar la carga suficiente para avanzar. “Esta es una de nuestras opciones ecoamigables más reconocidas en el mundo”, comentó Felipe Sarria, gerente general de Kia Perú.

Tiene un precio de US$ 33,990.

Toyota Cross Hybrid

Toyota Corolla Cross Hybrid

Toyota apostó por traer versiones híbridas de sus modelos más conocidos. El Corolla Cross Hybrid es un ejemplo. Viene con un motor 1.8 de 4 cilindros en línea. Se dice que su rendimiento alcanza los 95 km por galón.

Este es uno de los modelos híbrido de Toyota. También tiene el tradicional Prius (US$ 31,490) y Prius C (US$ 25,090), CHR US$ 35,350, el Corolla híbrido (US$ 29,600) y la Rav 4 híbrida (US$ 39,290). “En el 2022 vamos con un buen avance de ventas teniendo a la fecha 65 unidades vendidas. Este año queremos ser líderes en venta de híbridos y repetir o superar las cifras récord del 2021″, afirmó Alvaro Tsukida, jefe de ventas de Grupo Pana.

Corolla Cross se encuentra a un precio de US$ 31,590.

Lexus NX

Lexus

Esta SUV fue relanzada hace unas semanas con un rediseño del modelo desde cero, que presenta mejoras dinámicas junto a una conectividad intuitiva de última generación. Viene con un motor de 2.5 litros con 4 cilindros en línea y con 188 caballos de fuerza.

Lexus es otra marca que ha apostado por los vehículos híbridos. De hecho en 2021 registró un total de 126 unidades vendidas y alcanzó un 17% más en comparación al 2020. Asimismo, alcanzó un market share del 4%.

Precio desde US$ 61,250.

Ford

Ford

La marca estadounidense ha traído uno de sus modelos híbridos al Perú. Se trata del All New Escape Hybrid. Su motor eléctrico se alimenta de una batería de iones de litio más pequeña y liviana, pero a su vez, más capaz. No necesita ser conectada, ya que el vehículo recupera energía automáticamente al frenar gracias a un sistema de frenado regenerativo, que convierte la energía cinética del frenado en energía eléctrica.

Precio desde US$ 45,990.00

Suzuki Swift Smart Hybrid

Suzuki

Es el primer compacto de esta lista. La casa japonesa lanzó esta versión semieléctrica de su emblemático modelo Swift. Viene con un motor de 1.2 litros, y su tecnología SHVS combina el consumo de gasolina y electricidad. El motor eléctrico está alimentado por una batería de litio lo que ayuda a reducir las emisiones contaminantes y el consumo de combustible, ahorrando así hasta 20% de gasolina.

Precio desde US$ 18,990

BMW i3

La marca alemana tiene una línea i asociada a la movilidad sostenible y orientada al futuro. Este modelo de hatchback es completamente eléctrico y corresponde al segmento premium sin dejar de ser un vehículo.

Precio: no disponible

Volvo XC90 T8 Twin Engine

La casa sueca ofrece una línea de modelos híbridos enchufables con tecnología Twin Engine que ofrece una gama de modos de manejo para cada ocasión: desde el modo Power total, modo Pure eléctrico, y modo Hybrid equilibrado. En el caso de la XC90 es una SUV con un motor (CC) de 2,000 SC + Turbo + Motor Electríco. Tiene una potencia de 407 HP, transmisión automática de 8 velocidades y tracción en las cuatro ruedas.

Precio: desde US$ 100,990

Hyundai IONIQ Eléctrico

Hyundai

Este compacto de la marca coreana viene con un motor síncrono de imán permanente, que tiene una potencia máxima de 88 kW. El tiempo de carga standard con corriente 240 V es de 4 horas y media. Siendo la carga rápida (hasta 80%) media hora. Viene con una batería de polímero de ION-Litio.

Precio desde US$ 38,550

OTROS PAÍSES

Volvieron a la brecha que existe con otros países, se debe a que en otros mercados existen políticas de promoción para la electromovilidad, y la AAP trabaja para que también haya en Perú. Han venido trabajando desde hace un tiempo con el gobierno central con propuestas basadas en tres frentes: establecer un marco regulatorio adecuado para promover la electromovilidad, trabajar en establecer incentivos operativos, y tercero, los incentivos tributarios.

Respecto al avance, Tarazona señala que en la parte de incentivos tributarios aún no saben si se implementarán algunas de las propuestas que plantearon. “Donde sí ha habido avance es en el primer bloque que es el marco regulatorio. El Minem está trabajando el reglamento de la infraestructura de carga y abastecimiento y con el MTC ha habido un avance importante, en la modificación del reglamento de vehículos para el tema regulatorio para vehículos eléctricos. Falta trabajar el tema de inspecciones técnicas. Pero existe una buena acogida a las propuestas que hemos hecho” , sostiene.

Tarazona nombra el ejemplo de España donde hay un plan para asignar bonos aplicados directamente al precio de venta del valor del vehículo. “Manejan un presupuesto de 400 millones de euros. Por ejemplo, si estás interesado en comprar un vehículo eléctricoque cuesta 30 mil euros, te pueden dar 5 mil euros como un bono”.

Aunque parezca un enorme gasto, en realidad lo ven como una inversión, porque mientras más vehículos eléctricos circulen, son conscientes que la contaminación del aire va a ser mucho menor.

