Espejos, marcha atrás y arranque: los 3 sistemas básicos de los autos que reemplazará la tecnología

Algunas innovaciones tecnológicas se aplican hoy, sin tener que esperar a los autos del futuro, aunque tienen relación con la nueva tecnología disponible

Aunque parecen ser los temas de agenda de la industria, no todo pasa por los conceptos de autos sustentables, autos conectados y vehículos autónomos. Si, esas son las prioridades de los fabricantes, porque hay plazos para la descarbonización que imponen los gobiernos y el tiempo corre, porque hay clientes demandantes de tecnología y conectividad y hay que satisfacer esa exigencia, y porque hay un nuevo usuario en el horizonte que no será conductor, sino un usuario de un auto, y querrá que el automóvil le dé servicios y no trabajo.

P ero mientras se avanza en dirección hacia esos grandes pilares que marcarán el cambio de paradigma del automóvil del futuro, hay que seguir distinguiéndose del resto , generando novedades o soluciones que mejoren la calidad de uso de un vehículo o el disfrute en el presente. Y la tecnología que se aplica hoy en los autos permite desarrollos ocurrentes o prácticos, que un tiempo atrás no estaban en el radar, algunas porque requerían materiales o sistemas que no existían, otras porque sólo gracias a la electrificación aparecen como una alternativa.

Un auto está parado en el garage de casa. Empieza el día y su propietario sale a trabajar en él. Las tres primeras operaciones dinámicas que hará para ponerse en camino a la oficina, tenían un modo. Ese modo, hoy, podría cambiar.

Abrir la puerta y encender el motor, no importa si de combustión interna o eléctrico en este caso. Poner el auto en reversa para salir hacia la calle, y mirar los espejos para estar seguro que el camino está despejado. Es algo natural, básico de esa maniobra. Tres marcas de automóviles han innovado, cada una en un aspecto, para que todo eso se pueda hacer de otro modo: Mercedes, KIA y Audi.

Mercedes patentó un modo de identificación del conductor, que verifica datos biométricos y su estado de salud antes de encender el motor

Mercedes acaba de presentar en la oficina de Patentes y marcas, un sistema de detección de usuario que combina los datos biométricos de la persona que conducirá, con la conexión inalámbrica. Se trata de una pulsera que permitirá que el auto detecte la proximidad del conductor, abriendo las puertas. Esta comunicación podría ser a través de distintas tecnologías como la Comunicación de campo cercano (NFC), de banda ultraancha (UWB), o el conocido Bluetooth Low Energy (BLE). Una vez que el conductor está sentado frente al volante, la pulsera le transmitirá al auto, el estado físico de su usuario, de modo de validar que está en condiciones de conducir. Adicionalmente, Mercedes también está desarrollando desde hace un tiempo, un detector de huella digital en la empuñadura del volante, que perfectamente podría reemplazar a la pulsera o complementarse con ella. Recién una vez que todos los parámetros de identidad y salud están verificados, el motor se encenderá.

El nuevo KIA Niro se caracteriza por la ausencia de un engranaje de marcha atrás en la caja de velocidades

Luego de colocar el cinturón de seguridad, el siguiente paso es colocar el vehículo en retroceso. KIA ha presentado recientemente su último modelo del Niro 2022, que se presenta en tres motorizaciones. La convencional de motor de combustión interna, un híbrido enchufable, y la novedosa 100% eléctrica. La innovación que plantea el Niro en la versión intermedia, la que combina ambos modos de propulsión, es la ausencia de un engranaje de marcha atrás en la caja de velocidades. La explicación es muy sencilla. Al tener un motor eléctrico, la operación de ir en retroceso, se hace moviendo el auto a través de la electricidad y no de la combustión del motor térmico. Esto solo es posible hacerlo en un híbrido y un auto eléctrico, naturalmente, pero representa un plus de cuidado ambiental para los PHEV respecto a los autos convencionales. Las maniobras de retroceso son completamente limpias de dióxido de carbono, además de reducir el peso de la caja de velocidades y por lo tanto el consumo de potencia.

La pantalla en el interior de la puerta, muestra lo que ven las cámaras situadas en el tradicional lugar de los espejos retrovisores del Audi e-tron

Ahora si, con la marcha atrás conectada, una mirada a los espejos retrovisores para salir con total seguridad. Es cierto que hoy, con las cámaras traseras y los sensores de movimiento cruzado, esto no es tan frecuente a pesar del acto reflejo de hacerlo de todos modos. Pero en un Audi e-tron, al mirar hacia afuera de las ventanillas delanteras, no habrá espejo alguno, y si en cambio se encontrará una cámara de alta definición, que proyecta su imagen en el interior de la puerta , justo al lado la manija para abrirla, a través de una pantalla. Esta pantalla, adicionalmente, podrá tener zoom o desplazamiento para ver más abierto, más arriba o más abajo, lo mismo que cualquier usuario hace al mover el espejo para tener la visión que desea.

La pregunta es, si ya hay una cámara con sensores incluidos, qué justifica el sistema de reemplazar el espejo convencional por una cámara. La respuesta está en la aerodinámica y el consumo de electricidad, que en el caso de un auto a baterías, es fundamental. Pero también es una contribución a la seguridad vial, ya que es frecuente que cuando se intenta sobrepasar a un vehículo en una ruta de dos manos con tránsito de frente, el espejo del auto a ser superado suele ser un obstáculo para la correcta visión del conductor del auto de atrás.

Novedades, ideas, soluciones, todas ellas prácticas, y perfectamente aplicables al auto de hoy.

