Cómo piensa Ashwani Gupta, el hombre que da vida a los autos del futuro

Ashwani Gupta nació en la India y vive en Japón. Es la segunda persona más importante de Nissan en el mundo y habló con Infobae sobre los autos del futuro

El marco era Puerto Iguazú, la ciudad argentina más cercana a una de las siete maravillas naturales del mundo, las Cataratas del Iguazú. Allí, Nissan South America presentó oficialmente la nueva pickup Frontier 2022. La oportunidad fue perfecta para hacer anuncios de inversiones en Brasil y Argentina y la expansión a Chile y Perú, pero también el lugar era perfecto para probar un vehículo de esas características en terrenos verdaderamente desafiantes.

Sin embargo, había algo más. Uno de los ejecutivos más importantes de la compañía a nivel mundial, estaba presente. Ashwani Gupta es el representante ejecutivo del Consejo de Administración, además de ser el COO de Nissan Motor Corporation. Nació en India, se recibió de Ingeniero en el Jawaharlal Nehru Engineering College de su país y continuó estudios de posgrado en Francia e Inglaterra. Empezó su carrera en Renault en 2006, y jugó un papel decisivo en el establecimiento de Renault y Nissan en la India. Fue uno de los pilares de la fusión de Renault-Nissan-Mitsubishi y actualmente es el segundo ejecutivo de más alto rango de la marca, secundando a Makoto Uchida, Presidente y CEO de Nissan Motor Co.,Ltd.

Infobae tuvo la oportunidad de tener una entrevista con Gupta, y aunque había poco tiempo, hablar del escenario de la industria para el futuro, de los vehículos eléctricos, sobre los que Nissan ha puesto su mirada mucho antes que la mayoría de los fabricantes de automóviles convencionales, de la conducción autónoma y de los usuarios que comprarán automóviles en las próximas décadas, lo atrapa y lo apasiona a este hombre. La predisposición no podía ser mejor. Un saludo cordial en un living con vista a las Cataratas del Iguazú y una invitación a tomar asiento, fue todo lo que hizo falta para empezar la charla.

- ¿Por qué razón Nissan lanzó el LEAF con tanta anticipación, en una región como la nuestra, en la que la matriz energética es todavía frágil? ¿Cuál fue el impulso que los llevó a hacerlo?

- En 2010, cuando fabricamos el primer vehículo eléctrico de producción masiva del mundo, en ese momento, el mercado no lo pedía, los clientes no lo pedían, los gobiernos no lo pedían y la agenda climática no lo pedía. Lo hicimos para demostrar lo que dice Nissan: “nos atrevemos a hacer, lo que otros no hacen”. Queríamos demostrar la innovación en el campo de la electrificación para la sociedad. Desde 2010 hemos aprendido con más de medio millón de clientes en todo el mundo , acerca del comportamiento del cliente, cómo vender, cuál es la importancia del costo total de ser el propietario, cuál es la importancia de la infraestructura de carga, y muchas cosas más. Luego, con eso que hicimos durante 12 años, nos tomamos el tiempo para crear un modelo insignia, y así nació el Nissan Ariya , que es una fusión de años de experiencia en SUV y de esos 12 años de experiencia en baterías eléctricas. Paralelamente, también participamos en el campeonato de Fórmula E (la categoría de monopostos eléctricos de la FIA). Y estamos allí no solo para competir, lo hacemos para sobresalir en la tecnología de electrificación. Y por eso renovamos nuestro compromiso de apostar por la tercera generación en Fórmula E. Esto demuestra que siempre hacemos inversión en tecnología. Primero, para demostrar nuestra tecnología de producción masiva al cliente. Y segundo, para aprender más y más sobre el futuro, para dentro de 10, 20 o 30 años.

El Nissan LEAF fue el primer auto eléctrico en llegar a la región

- ¿Con esa misma premisa entonces decidieron lanzar el LEAF en Sudamérica?

- Absolutamente. De la misma manera, en 2019 decidimos hacerlo aquí. No lo lanzamos para hacer negocios, porque sabíamos que el mercado aún no está listo. Lo hicimos para demostrarle a la sociedad que los negocios son importantes, pero los negocios no son lo más importante para Nissan. Lo importante es cómo servimos a la sociedad. Y ahora, aprendiendo de LEAF desde 2019, daremos el siguiente paso. Ese paso es saber el “cuándo”, el “qué” y el “cómo” tenemos que introducir el vehículo electrificado en esta región.

- ¿Y cómo cree usted que, con lo poco desarrollada que está la infraestructura eléctrica en nuestros países, se puede adoptar el auto eléctrico en poco tiempo como forma de movilidad? ¿O acaso habrá una transición muy prolongada hasta que podamos incorporar el auto eléctrico masivamente?

- Yo no diría que esta es una debilidad. Yo diría que esta es una oportunidad. Como saben, cuando lanzamos LEAF en 2010, el mercado europeo ya se estaba preparando para los escenarios electrificados. Y después de 12 años, solo el 9% del mercado europeo es eléctrico de batería. Lo cual significa que lleva tiempo. Toma tiempo. Tenemos que prepararnos, y esto no es solo para los fabricantes de automóviles. El gobierno, los fabricantes de automóviles y nuestros proveedores, tienen que unirse para que esto suceda. Solo entonces podemos crear conciencia en la sociedad, porque al final, ¿Por qué los clientes deberían comprar un vehículo eléctrico? No solo porque es bueno para el medio ambiente, sino porque genere una gran emoción al conducir y tiene un costo total de propiedad que es mejor y más agradable. Entonces sí, el cliente, naturalmente, comprará los vehículos eléctricos. Y es por eso que cuando lanzamos LEAF en 2019 en América del Sur, sabíamos que iba a llevar tiempo el desarrollo de la infraestructura.

- ¿Y hay una solución entonces si no hay una matriz eléctrica preparada?

- Digamos que ahora, lo que estamos haciendo, es tratar de no depender solo de la infraestructura de carga. Y cuando tú dices que esta región es débil en electrificación, yo lo tomaría como una oportunidad, dando un ejemplo muy práctico: 10 años antes, cuando solíamos llevar nuestro teléfono móvil, solíamos llevar siempre un cargador con él. Y cada una o dos horas, solíamos cargarlo, ¿verdad? “Si salgo, tengo que llevar cargador”. Hoy, ¿cuántos de nosotros llevamos cargador cuando salimos? Lo que hacemos es cargar nuestro móvil cuando volvemos a casa. Pues bien, los autos eléctricos están llegando exactamente a un punto en el que recargarás tu auto en casa. Con el LEAF hemos vendido medio millón de autos. El 70% de nuestros clientes americanos cargan en su domicilio, el 80% de nuestros clientes europeos cargan en su domicilio. Y ahora con la autonomía, estamos llegando a más de 500 kilómetros, dependiendo de la región y dependiendo de cualquier regulación de electricidad. ¿Cuántos de nosotros manejamos todos los días más de 500 km? Entonces, lo que esto significa es que vas, vuelves a casa y cargas el vehículo. De todos modos, no se trata de utilizar el coche eléctrico como una simple herramienta de movilidad, sino utilizarlo como parte integral de tu familia. Cuando hablo de vehículo a casa, las características que vamos a hacer en el Ariya, es que se puede usar a la inversa. Puedes iluminar tu hogar con el Ariya. Y esto es lo que estamos haciendo hoy con LEAF para casos de desastres naturales, como por ejemplo puede ser un terremoto, cuando no tenemos electricidad. La gente puede usar LEAF para iluminar su hogar. Así que ahí es donde tenemos que llevar nuestros autos eléctricos de batería, a que se conviertan en una parte integral de la sociedad.

Gupta junto al nuevo Nissan Ariya, el vehículo que reúne todos los desarrollos tecnológicos y eléctricos de la marca

Nissan e-Power

Aquí es necesario abrir un paréntesis para explicar que Nissan ha desarrollado un sistema propio llamado Nissan e-Power. Se trata de una combinación de un motor eléctrico que es el que mueve las ruedas de un auto, pero cuya batería se carga gracias a un motor de combustión interna que funciona a un régimen constante y de máxima eficiencia, y que cumple la sola función de ser un generador de electricidad. Hay quienes dudan sobre si denominarlo como híbrido porque el automóvil se mueve por motor eléctrico únicamente. Al funcionar a un régimen óptimo para producir electricidad, el impulsor térmico genera aproximadamente un 30% menos de emisiones de CO2. Es el modo que Nissan entendió que podía desarrollar una movilidad combinada de ambas tecnologías, con menos contaminación. Desde este punto, continúa la entrevista con Ashwani Gupta.

- ¿Es Nissan e-Power un modo de mejorar la transición, de acompañar ese tiempo hasta que llegue la electrificación total?

- Exacto, pero e-Power es diferente al híbrido normal. Consiste en una batería con motor eléctrico, y ese motor eléctrico es el que impulsa las ruedas. Lo que significa que tiene una sensación eléctrica pero sin ruido, y tiene una aceleración de conducción muy alta. Además, con e-Power somos capaces de poner en la conducción con un solo pedal toda la última tecnología que Nissan tiene, el perfil de conducción autónoma, ProPILOT, e-Pedal, etc. Tenemos la tecnología que brinda la sensación de electrificación, pero también, por otro lado, brinda una especie de seguridad, la de tener un automóvil eléctrico que no se debe enchufar.

- ¿Y cómo ha funcionado e-Power en los mercados que lo pusieron en venta? ¿Llegará a nuestro mercado?

- Es una tecnología que probamos en Japón, y es por eso que buscamos muchos e-Power en nuestra gama. También lo acabamos de lanzar en China porque creemos que a los clientes chinos también les gusta el e-Power. Lo lanzamos en el Sylphy (el Sentra en nuestro mercado), y tal vez optemos por más modelos e-Power en el futuro. Y el primer e-Power en esta región lo lanzaremos en México. Muy pronto estaremos anunciando qué modelo será, pero vamos a lanzar e-Power en México. Además, estamos estudiando muy a fondo Sudamérica. Por un lado tenemos batería eléctrica que es el LEAF, y por otro lado estamos también estudiando las otras tecnologías en esta región. Cuando el cliente esté listo y nosotros estemos listos, lo presentaremos.

En China y en Japón, Nissan desarrolla vehículos de conducción autónoma, aunque la idea es que el conductor siempre pueda decidir cuándo quiere tomar el volante

- Pareciera que las próximas generaciones de usuarios no estarán muy interesadas en conducir un automóvil debido a los vehículos autónomos. ¿Cómo será el auto del futuro?

- Yo tengo una opinión diferente al respecto. Porque para Nissan la conducción autónoma debe utilizarse como una tecnología centrada en el ser humano. La conducción autónoma no es para ahorrar el costo o el rol del conductor. No se trata de juntar a muchos clientes en un automóvil y hacer la movilidad compartida. Nissan hoy tiene 20 millones de clientes en todo el mundo. Compraron Nissan porque les encanta Nissan. Por eso queremos mantener nuestra marca, que es Nissan, y queremos brindar a nuestros clientes, más emoción al volante. Esa es nuestra filosofía. Ahora, la tecnología de conducción autónoma es importante para Nissan, somos los primeros. Las palabras ‘”primera tecnología en manos libres” están en el Skyline, y están también los Kei Car (autos urbanos). Así que el automóvil más pequeño del mundo, que vendemos en Japón, tiene ProPILOT y el automóvil más caro, el Skyline, también tiene ProPILOT. ¿Por qué? Porque queremos usar esto como una tecnología centrada en el ser humano, para hacer que los automóviles sean cada vez más seguros.

- ¿Eso significa que la conducción autónoma no debería ser completamente autónoma?

- Cuando dices manos libres tú estás hablando de darle al cliente un beneficio. Pero cuando al cliente le apasiona conducir, por ejemplo yo, aquí, si tengo que ir hacia esas maravillosas cataratas que puedo ver frente a mí, yo no delegaré la conducción al auto. Me gustará disfrutar de todos los terrenos para ir a las Cataratas. Pero por otro lado, si estoy en la carretera que va a Río, entonces tal vez pueda delegar la conducción al auto. Entonces esa tecnología centrada en el ser humano es la que brinda más confianza y comodidad al conductor. Ahora hemos anunciado nuestra colaboración con el WeRide en China, donde estamos haciendo muchas pruebas. En Japón, en Yokohama, ocurre lo mismo con Easy Ride , donde estamos utilizando públicamente autos de conducción autónoma. Y por supuesto, tenemos nuestro centro de I+D (investigación y desarrollo) en Silicon Valley , donde también estamos haciendo las pruebas en esa región. ¿Por qué estamos haciendo pruebas? Porque eso es “Machine Learning”, aprendizaje automatizado. Cada vez aprendemos más y tenemos cada vez más precisión en términos de conducción autónoma. Esa es nuestra estrategia, y no nos detenemos porque eso es invertir en el futuro.

Gupta en el marco natural de las Cataratas del Iguazú, un escenario perfecto para hablar de autos y medioambiente

- Y cómo ve usted a los jóvenes, a los consumidores del futuro, que parecen estar más interesados en tener el mejor teléfono celular. ¿Hay que motivarlos para que sientan el placer de conducir?

- Esa es una gran pregunta. Hasta donde sabemos, ellos son expertos en tecnología. Les gustaría tener la libertad de cuándo conducir y cuándo no conducir. Lo que significa que quieren libertad. Y es por eso que la conducción autónoma, como una tecnología centrada en el ser humano es la correcta, porque cuando quieren, pueden delegar y cuando no quieren, pueden disfrutar. Así que eso es lo que creo que es el futuro.

Se terminaron los 15 minutos de rigor. Ashwani Gupta estuvo pocas horas en Puerto Iguazú y se quedó mirando la ventana, a través de la cual se veía la “Garganta del Diablo” de las Cataratas del Iguazú. Pidió entonces sacarse una foto con ese maravilloso fondo natural. La Selva Atlántica o Mata Atlántica, es la segunda zona más rica en biodiversidad del planeta. No podía haber un mejor lugar para hablar de medioambiente, de autos sustentables y de futuro de la humanidad.

