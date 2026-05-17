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Gobierno refuerza acciones contra el crimen en Pataz: Operativos “Caballo de Troya” y “Qatar” golpean a mineros ilegales

Representantes de diversos ministerios participaron en la Mesa de Desarrollo Integral orientada a reforzar la seguridad y recuperación de la zona

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Comando Unificado incauta armamento de guerra y detiene a 68 personas.
Comando Unificado incauta armamento de guerra y detiene a 68 personas.

El Ministerio del Interior informó que continúa reforzando las acciones contra las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal en la provincia de Pataz, región La Libertad, mediante una serie de operativos y estrategias de seguridad desarrolladas en coordinación con diversas entidades del Estado.

Según informó la agencia Andina Noticias, las acciones fueron presentadas durante la reunión de implementación del Plan de Trabajo de la Mesa de Desarrollo Integral de Pataz, espacio multisectorial orientado a fortalecer la seguridad y promover medidas integrales en beneficio de la población de esta provincia afectada por la criminalidad.

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Medidas excepcionales en Pataz: la minería ilegal desafía al Estado
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Operativos contra redes criminales en Pataz

Durante la sesión, el director general contra el Crimen Organizado del Mininter, Luis Yunis, destacó la ejecución del operativo “Caballo de Troya”, considerado una de las mayores intervenciones recientes contra redes delictivas vinculadas a la minería ilegal en la zona.

La operación fue desarrollada a inicios de mayo en el anexo Pueblo Nuevo y permitió la detención de más de 68 presuntos integrantes de organizaciones criminales extranjeras. Asimismo, las fuerzas del orden lograron incautar fusiles, subfusiles, municiones y explosivos industriales utilizados presuntamente por estas redes ilegales.

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Personal militar y policial intervino en la bocamina Sanone y logró liberar a trabajadores sometidos a extorsión.
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Rescate de trabajadores secuestrados

El representante del Mininter también recordó la ejecución del operativo “Qatar”, realizado en abril de 2026 en la bocamina Sanone, donde agentes policiales y efectivos de seguridad rescataron con vida a 20 mineros artesanales que permanecían secuestrados.

A ello se sumó el operativo “Impacto”, mediante el cual fueron liberados otros ocho trabajadores retenidos por delincuentes armados en la provincia. Según las autoridades, estas intervenciones forman parte de las acciones orientadas a recuperar el control y el principio de autoridad en Pataz.

Fuerzas Armadas incautan armas de guerra y explosivos a mafia minera en Pataz. (Foto: Fuerzas Armadas)
Fuerzas Armadas incautan armas de guerra y explosivos a mafia minera en Pataz. (Foto: Fuerzas Armadas)

Capacitación a rondas campesinas

Como parte de la estrategia de seguridad, el Ministerio del Interior informó que viene desarrollando capacitaciones dirigidas a rondas campesinas de diversos distritos de Pataz, entre ellos Parcoy, Huayo, Tayabamba, Urpay, Ongón y Pías.

La reunión de la Mesa de Desarrollo Integral de Pataz contó además con la participación de representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Salud, entre otras entidades públicas involucradas en las acciones de recuperación y desarrollo de la provincia.

Fuerzas del orden se enfrentaron a presuntos mineros ilegales durante operativo en Pataz. Foto: Composición Infobae Perú
Fuerzas del orden se enfrentaron a presuntos mineros ilegales durante operativo en Pataz. Foto: Composición Infobae Perú

FF.AA. rescatan a 33 mineros

Un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas permitió el rescate de 33 mineros que permanecían atrapados en una mina ubicada en una zona remota del país. La intervención se realizó tras recibir la alerta de un derrumbe que bloqueó las salidas principales, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores. Personal especializado en rescate y equipos médicos acudieron al lugar para brindar asistencia inmediata.

Durante el procedimiento, las autoridades emplearon maquinaria pesada y técnicas de rescate subterráneo para asegurar la integridad de los mineros. Se establecieron protocolos de comunicación para mantener informadas a las familias y coordinar el traslado de los rescatados a centros de salud cercanos. El operativo contó con la colaboración de organismos locales y voluntarios, quienes apoyaron en la logística y atención primaria.

Pataz: Comando Unificado rescata a mineros secuestrados y frustra control criminal de mina. Captura: Gobierno del Perú.
Pataz: Comando Unificado rescata a mineros secuestrados y frustra control criminal de mina. Captura: Gobierno del Perú.

El rescate puso en evidencia la importancia de fortalecer los sistemas de seguridad en la minería y la capacidad de respuesta ante emergencias. Las autoridades anunciaron la apertura de una investigación para determinar las causas del accidente y evaluar el cumplimiento de las normas de seguridad laboral en la mina afectada. El caso reabrió el debate sobre las condiciones de trabajo en el sector minero y la necesidad de reforzar las medidas de prevención.

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