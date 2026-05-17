Si encontraste tu DNI tras reportarlo como perdido, este ya no será válido, de acuerdo a Reniec

El organismo destacó que el DNI resulta fundamental para realizar distintos trámites y garantizar el acceso a derechos ciudadanos. Foto: Portal de Turismo

¿Encontraste tu DNI después de reportarlo como perdido? En ese caso, ya no podrás volver a utilizarlo. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil advirtió que los ciudadanos que tramitaron un duplicado del Documento Nacional de Identidad (DNI) por pérdida deben usar únicamente el nuevo documento emitido, ya que el anterior queda automáticamente anulado en el sistema.

La entidad recordó que el DNI es indispensable para acceder a diversos servicios y ejercer derechos civiles, políticos y sociales. Por ello, exhortó a la población a cuidar este documento y verificar siempre cuál es el que figura como vigente tras realizar un trámite de duplicado.

PUBLICIDAD

DNI reportado como perdido ya no tiene validez

El Reniec explicó que, cuando un ciudadano denuncia la pérdida de su DNI ante la Policía Nacional del Perú y luego solicita un duplicado, el documento anterior deja de tener validez legal, incluso si posteriormente es encontrado.

En ese sentido, precisó que el DNI reportado como perdido no debe ser utilizado para ningún trámite, debido a que el sistema lo registra como anulado. De hacerlo, los usuarios podrían enfrentar inconvenientes administrativos al presentar un documento que ya no figura como vigente.

PUBLICIDAD

El procedimiento para actualizar o recuperar el PIN del DNIe es gratuito y puede realizarse sin inscripción previa. El trámite requiere validación biométrica, ingreso del número CAN y confirmación del nuevo código de seguridad en los módulos autorizados (Créditos: Reniec)

Reniec recomienda usar solo el nuevo documento

Ante esta situación, la institución recomendó recoger y utilizar únicamente el nuevo DNI emitido tras el proceso de duplicado. Asimismo, indicó que los ciudadanos pueden revisar el estado de su trámite mediante la plataforma virtual habilitada por la entidad.

Para consultar si el documento ya está listo para ser recogido, se debe ingresar al portal web del Reniec y elegir la opción de búsqueda por Documento Nacional de Identidad o por número de solicitud. Luego, es necesario colocar los datos requeridos y seleccionar la opción de consulta.

PUBLICIDAD

Cómo verificar el estado del trámite del DNI

Al completar la consulta en la página web, el sistema mostrará información como el nombre completo del ciudadano, el número de DNI, la fecha en que se realizó el trámite y la oficina seleccionada para el recojo del documento.

Además, aparecerá el porcentaje de avance del trámite. Cuando el estado figure al 100 %, significa que el DNI ya fue impreso y se encuentra disponible para ser recogido en la sede correspondiente.

PUBLICIDAD

Reniec ha simplificado el proceso para obtener el duplicado o la renovación del DNI azul a electrónico (DNIe) en caso de pérdida, robo o vencimiento (Créditos: Reniec)

Más de 700 mil DNI aún no son recogidos

El Reniec informó que actualmente existen más de 700 mil DNI pendientes de recojo en todo el país. Frente a ello, pidió a la ciudadanía acudir por sus documentos apenas el trámite se complete.

La entidad reiteró que el DNI es fundamental para acceder a servicios esenciales como salud, educación y seguridad, además de permitir el ejercicio del voto y otros deberes ciudadanos.

PUBLICIDAD