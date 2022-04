Vladimir Cerrón señala que proyecto de Asamblea Constituyente es la última ‘salvación’ de Pedro Castillo

Vladimir Cerrón, fundador y líder de Perú Libre. | Foto: Andina

Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre y condenado por corrupción que lo inhabilitó para cargos públicos en 2019, dio una entrevista a la BBC en Español, donde habló acerca del pedido de una Asamblea Constituyente y negó ser quien dirige el Gobierno.

Cerrón señaló que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, para convocar a una Asamblea Constituyente que cambie la Constitución, es la única salvación del mandatario. Esto porque el rechazo a su gestión se debería a que no ha aplicado ninguna política “de izquierda”.

“No ha revisado los contratos, ni ha nacionalizado ningún recurso estratégico, que no pueden estar en manos del enemigo”, declaró, señalando a las grandes empresas y Estados Unidos como enemigos económicos.

“Cuando más se ha acercado Castillo, es a presentar el proyecto para una Asamblea Constituyente. La otra causa de rechazo es que Castillo está aplicando el programa perdedor de la derecha. Si sigue aplicándolo y no cumple sus promesas, el pueblo no lo va a recibir con los brazos abiertos”, agregó.

Asimismo, señaló que esta iniciativa no va a desaparecer simplemente; puesto que tendría 15 años de formación. En ese sentido, corresponde también a Castillo cumplir con sus promesas de campaña.

“El presidente se ha dado cuenta, en este momento, de que si no le da una motivación al pueblo del cumplimiento de sus promesas, se quedaría totalmente aislado. Se le dijo al presidente hace mucho tiempo que no dejara en el aire esta promesa”, señaló.

Presidente Pedro Castillo se refirió a la asamblea constituyente en Consejo de Ministros en Ayacucho. VIDEO: TVPerú

En ese sentido, detalló que el propósito de impulsar el cambio de la Constitución es para cambiar el modelo económico que “promociona la iniciativa privada, no la mixta y menos la pública”.

”No queremos mejorar la Constitución. Queremos abolir la Constitución. Y desmontar el modelo neoliberal para pasar de una economía social de mercado, que de social no tiene nada, a una economía popular con mercados, donde el hombre no sea un objeto mercantil. Y lo mismo pase con la educación y la salud”, declaró.

Dijo que existe la creencia de que todo lo relacionado con el Estado no funciona, pero tomó de ejemplo al gobierno de Cuba. Calificó su sistema de salud pública, educación, capacidad deportiva y de auxilio internacional de “envidiables”.

”El sistema de salud totalmente gratuito, con un médico en cada manzana, con siete hospitales especializados en cada provincia, con equipos de última generación, formando médicos, también extranjeros, a cambio de nada”, dijo.

Vladimir Cerrón fue entrevistado por Guillermo D. Olmo para la BBC. | Foto: BBC

SOBRE SU RELACIÓN CON PEDRO CASTILLO

El papel de Vladimir Cerrón en el gobierno de Pedro Castillo ha sido señalada y criticado desde que este segundo asumió la presidencia. Se ha dicho que maneja el gobierno desde las sombras y que nada se hace sin su aprobación. Pero, en esta entrevista, lo negó todo: “No hay ningún distanciamiento, pero tampoco un apego”, dijo.

“Es totalmente falso (que mueva los hilos del gobierno). Hace más de un mes que no veo al presidente, pero dicen que soy el autor del proyecto de ley de Constitución”, aseguró.

“(Su relación con Castillo) Es cordial y amical. Hay ocasiones en que debemos encontrarnos para platicar políticamente aspectos cruciales y me ha convocado a Palacio. Mi reunión ha sido pública; no tenemos nada que ocultar. Mantenemos la relación con la bancada porque es un destacamento del partido en el Parlamento y ahí podemos debatir mejor y proponer proyectos de ley”, agregó.

Sin embargo, sus opiniones del mandatario no son totalmente positivas. Cerrón asegura que Pedro Castillo está mal asesorado y que incluso tendría “muchos agentes de derecha a su alrededor”.

Aún así, no le preocupa la inestabilidad política, porque “no es una novedad en Perú”. Señaló que la solución es la convocatoria al referéndum para una Asamblea Constituyente.

Un cuadro a la entrada del despacho de Vladimir Cerrón lo muestra junto a Pedro Castillo. | Foto: BBC

SOBRE LAS CONDENAS EN SU CONTRA

En 2019, Vladimir Cerrón fue condenado por negociación incompatible, y lejos de admitir que haya cometido un crimen, afirmó que todo se trató de un juicio político para evitar que se postule a la presidencia en el 2021. Por ello, al haber sido inhabilitado de asumir un cargo público, el partido Perú Libre apostó por el profesor rural Pedro Castillo.

“Esas cosas que han inventado, de los dinámicos del centro y de cualquier otra organización responden al paso del Perú Libre a la segunda vuelta. Si no, ni se hubieran dado cuenta de que existe el partido”, manifestó.

También se refirió a lo declarado por el general al mando de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), Óscar Arriola, quien afirmó que Cerrón tiene vínculos con Sendero Luminoso. El fundador del partido oficialista lo negó.

“En absoluto. Por eso le he dicho claramente al general Arriola que demuestre cuál es ese vínculo. Le decimos con toda la moral que no somos terroristas y lo vamos enfrentar judicialmente”, aseguró.

