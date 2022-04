Vladimir Cerrón amenaza a jefe de la Dircote: “Nos veremos en fueros judiciales”

Vladimir Cerrón se refirió acerca de la marcha a favor de la vacancia de Pedro Castillo. Foto: Andina

Vladimir Cerrón, secretario general del partido político Perú Libre, no dudó en asegurar que presentará una querella contra el jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional, general Óscar Arriola, luego que el agente comentara que habían solicitado al Ministerio Público que se dicte detención domiciliaria en contra del ex gobernador regional de Junín.

A través de su cuenta de Twitter, Cerrón expresó que lo llevará a los fueros judiciales tras este comentario, dando a entender que, efectivamente, sí es un terrorista.

“Gral. Óscar Arriola, jefe de la Dircote, declara públicamente que pidió mi detención por terrorismo, infiriendo que uno es tal. Nos veremos en los fueros judiciales señor general, espero que esté a la altura de las circunstancias”, escribió en redes sociales.

Cabe mencionar que horas antes, el general Arriola había declarado ante la prensa que una de las acciones que había tomado la Dircote durante su gestión fue plantear la detención preliminar de Vladimir Cerrón.

“La policía solicitó la detención preliminar, pero nosotros tenemos un código procesal penal y un Ministerio Público que es el titular de la acción penal. Pero nosotros como técnicos solicitamos la detención de Vladimir Cerrón y otras personas”, detalló Arriola.

Durante la actividad en la que se homenajeó a los policías y militares que lucharon contra el terrorismo, el general Arriola evitó responder sobre los vínculos del fundador del partido Perú Libre con el gobierno del presidente Pedro Castillo, así como si la institución que lidera cuenta con el respaldo del Gobierno.

“ Es una pregunta política (…) y yo todavía tengo mucho que hacer porque hay que luchar contra el terrorismo hasta lograr la ansiada pacificación nacional. Hay que consolidar la pacificación nacional”, indicó.

SITUACIÓN DE CERRÓN TRAS INVESTIGACIONES

Vladimir Cerrón, actualmente, cuenta con una orden de comparecencia con restricciones como parte de las investigaciones en su contra por presuntos vínculos con facciones terroristas en el Vraem.

La Jueza Soledad Barrueto dispuso esta restricción contra Cerrón Rojas el pasado sábado 9 de abril, al atender el pedido del Ministerio Público para que el secretario general de Perú Libre, cumpla las restricciones como no ausentarse de su lugar de residencia sin autorización judicial o la obligación de comunicar su cambio de domicilio.

Además deberá asistir a las citaciones que le curse el Poder Judicial y el Ministerio Público en los días y horas fijadas, justificar sus actividades cada quince días, además tendrá que pagar una caución de S/ 5 mil.

Cabe mencionar que Cerrón tiene prohibido comunicarse con los testigos del caso y los coinvestigados, tampoco puede acudir a lugares clandestinos.

CERRÓN Y LA ABOGADA ROSA MARÍA PALACIOS SE DICEN DE TODO EN TW

Vladimir Cerrón, y la abogada Rosa María Palacios tuvieron una fuerte discusión en redes sociales luego que la también comunicadora sugiera de adelantar elecciones ante la crisis política y social que enfrenta el país.

“Ya hay unos 50 congresistas que podrían votar para adelantar elecciones. ¿Se puede conseguir 16 más? Su mayor premio es pasar a la historia como héroes. Creo qué si los hay”, expresó RMP.

Ante esto, el también investigado por irregularidades en el GORE de Junín, le indicó que “Señora golpista tómese un Díazepam 10 mg., un Alprazolam 0,5 mg. y si no puede cómprese agua arracimada, pero no caiga en pánico”.

Sin embargo, la abogada no se quedó callada y decidió responderle al secretario general de Perú Libre esta “indicación médica”.

“¿Está autorizado para prescribir medicamentos sin haberme evaluado? No es una falta ética para un neurólogo? Venceremos. Guarde este tuit. No necesita doparme. Al contrario. Más despierta que nunca. Venceremos y usted lo sabe. Por eso me tiene miedo”, detalló.

