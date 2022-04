Vladimir Cerrón: “Yo recomendé a Hernán Condori para el ministerio de Salud”

Vladimir Cerrón recomendó a Hernán Condori para encabezar el Ministerio de Salud.

El líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, volvió a declarar esta noche a Canal N, esta vez al programa N Portada con Mairo Ghibellini. Allí aprovechó para tocar varios temas. Entre ellos, aclaró que recomendó a algunos ministros del gobierno de Pedro Castillo.

“Yo recomendé a Hernán Condori como ministro de Salud. Las críticas eran injustificadas. Porque el tema de fondo era defender los privilegios económicos que se pueden tener desde el Minsa. El agua arracimada es una justificación. El tema es que ha chocado con el poder económico dentro del Minsa”, dijo en Canal N.

“También recomendé al ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios. Lo hemos recomendado porque cumple con todo el perfil. Solo esos dos ministros. Perú Libre no tiene ninguna hegemonía en el Consejo de Ministros ”, continuó.

Sin embargo, luego recordó la recomendación sobre el congresista de Perú Libre. “El otro ha sido el expremier Guido Bellido, que es de conocimiento público que fue una propuesta del partido. Un partido ganador debiera tener por lo menos el 70% del Consejo de Ministros. No presionamos al presidente”, alegó.

En otro momento de la entrevista, Cerrón comentó que no se comunica con Castillo hace un mes, pero antes de cortar comunicación le dejó un mensaje: “Le dije presidente si usted no cumple con lo que ha prometido el descontento se irá incrementando. El motivo debe ser una señal política concreta. Me sorprendió en Cusco que planteó la asamblea constituyente. Lo hemos tomado a bien”.

“Está siguiendo el programa y ser consecuente con lo que ha prometido en la campaña política. Está retomando sus promesas primigenias. Es un avance, esperamos que siga en este camino. Ese ha sido el programa que le ha permitido la victoria. El que estaba aplicando era el programa perdedor, neoliberal”, acotó.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE O PLAN B

De otro lado, el líder de Perú Libre advirtió al Congreso que, de no aprobar el proyecto de ley para consultarle a la población sobre la Asamblea Constituyente, el partido oficialista tiene listo “un plan B”, el cual no revelarán hasta que se “complique” el asunto.

“Si es que el Congreso pierde la oportunidad de aprobar un proyecto de ley que promueva un debate, y una polémica de la Asamblea Constituyente, el partido y su bancada ha propuesto un plan B. Tiene que ver con el Congreso de la República. No lo puedo decir todo lo que hemos planificado. Albergo la esperanza que el congreso sea racional de aceptar. En la política y la cirugía hay un plan A y un plan B. Solo si hay una complicación”, manifestó. “De ninguna manera es una salida violenta, ni de terrorismo. Es un plan que no puede revelar”, agregó.

Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros

En cuanto a la designación de Aníbal Torres como presidente del Consejo de Ministros, Cerrón precisó que él estuvo de acuerdo con su nombramiento. “Con él llegamos a un acuerdo, conversamos para que él llegue al premierato. Fue un consenso. Hablé con el presidente y le dije que, dentro de las tres propuestas, la mejor era el señor Torres. Tuve una conversación con Aníbal Torres aparte”, contó.

No obstante, dijo no estar de acuerdo con varias de sus expresiones a la prensa. “Reconoció los excesos que había tenido. Acordamos que no haya más ataques, puso como contraparte que lo ayudemos en la lucha contra oligopolios. Ha tenido expresiones desafortunadas, decirle miserable al obispo de Huancayo, Monseñor Barrero, aunque lo sea o no, no es adecuado que lo diga”, comentó.

Vladimir Cerrón habló sobre Aníbal Torres entrevista a canal N.

OTRAS DECLARACIONES DE VLADIMIR CERRÓN

Estos fueron otros pasajes que tuvo Vladimir Cerrón en la entrevista de hoy para dicho medio.

Dina Boluarte, vicepresidenta de la República

“Es la vicepresidenta electa. Está en su postura, si algo pasara, ella está en su derecho. Tengo mis críticas, sobre todo por la lealtad partidaria, ha sido desleal. No solo en Perú Libre sino otros en los que ha militado. Eso nos enseña la vida”.

Sobrinos del presidente

“Se habían hecho círculos de confianza, donde estaban los sobrinos. Les dije que no era conveniente que estuvieran cerca al presidente. Creo que debieran esperar el fallo en segunda instancia y de acuerdo a eso ponerse a derecho”.

Daniel Salaverry

“Para mí no es ninguna sorpresa, ya lo había invitado para la transferencia del Ministerio de Vivienda. No estoy de acuerdo, pero debo respetar la decisión del presidente”.

CAVIARES

“Me parece que el presidente lo mejor que ha hecho es apartarse de los caviares, se ha apartado de la señora Verónika Mendoza y su séquito que tenía. Por eso la bancada de Perú Libre votó en contra del gabinete caviar. Él lo reconoció después”.

