Perú Libre desarrolló foro sobre la Asamblea Constituyente, pese a prohibición

Pese a la prohibición que acordó la Junta de Portavoces, los congresistas de la bancada de Perú Libre, realizaron su anunciado foro para dialogar sobre una posible Asamblea Constituyente pactada para este miércoles 27 de abril en las instalaciones del Palacio de Gobierno.

La reunión promovida por la parlamentaria Margot Palacios, reunió a un grupo de ciudadanos, quienes estuvieron en un espacio que le corresponde a la agrupación oficialista dentro del Congreso. En dicho evento, se tocaron los puntos sobre la importancia de la convocatoria de una Asamblea Constituyente para hacer una nueva Constitución.

Cabe mencionar, que en esta convocatoria se pretendía que Vladimir Cerrón participara como ponente, sin embargo, la Junta de Portavoces, acordó por decisión unánime que se prohíban eventos en los que se dialogue de temas que vayan en contra de la actual carta magna y la participación de personas que tengan sentencia como expositores.

Por su parte, la congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter y aseveró que Alva Prieto les ha puesto trabas para el desarrollo de esta reunión. Junto a ello, compartió un video de la misma.

“A pesar de las trabas que ha puesto la presidenta del Congreso, se viene desarrollando el Foro por la Nueva Constitución. ¡Podrán impedirnos el ingreso, pero jamás callarán nuestras voces!”, escribió en su publicación.

¿QUÉ DIJO MARÍA DEL CARMEN ALVA SOBRE FORO DE PERÚ LIBRE?

La titular de Legislativo reveló que este evento no tenía autorización, por qué los organizadores, no habían cumplido con el procedimiento parlamentario que corresponde.

“Hace dos semanas, se les había pedido que no se hiciera ese tema, porque en el Congreso no puede verse temas que hablen en contra del Congreso, la institucionalidad y también por el tema de los expositores y eso es lo que se ha acordado. Se ha vuelto a conversar de ese tema hoy día porque no tenía autorización ese evento”, señaló.

“No tenía autorización, porque no habían hecho el procedimiento respectivo, no habían pedido la sala, ni habían entregado el evento, la agenda del evento y cómo se iba a realizar”, continuó.

VLADIMIR CERRÓN ASEGURA QUE REFERÉNDUM NO FUE SU PROPUESTA

Vladimir Cerrón, rechazó las versiones de que tiene injerencia en el gobierno y aseguró que la propuesta de referéndum para una nueva constitución haya sido una iniciativa suya.

“No tengo ninguna presencia en el Gobierno, al presidente no lo veo hace un mes, yo no tomo decisiones en el Ejecutivo. Si el presidente asume el programa del partido, pues tiene que hacerlo porque eso prometió en la campaña”, refirió.

“Yo no soy el portero y no tendría problema en hacerlo, eso no es una degradación, más bien lo que me preocupa es que no sé como se denigra un oficio que hacen miles de personas”, agregó.

En otro momento de la conversación con los medios, Cerrón Rojas sostuvo que el jefe de Estado Pedro Castillo ha enmendado el rumbo con su propuesta de referéndum, ya que hasta el momento no ha impulsado ninguna corriente de izquierda.

“El presidente Castillo ha decidido tomar el camino correcto, porque estaba desmoronándose el Gobierno, porque estaba o sigue apostando por el programa perdedor, el del neoliberalismo, todavía no ha aplicado ni una sola medida de izquierda, creo que recién ha retomado el rumbo sobre con el tema de la Asamblea Constituyente, creo que ahora si el pueblo tiene un motivo de lucha y de respaldo”, expresó.

