Cerrón responde por qué Castillo no ha cumplido promesas: “Estaba siguiendo el programa perdedor”

Vladimir Cerrón fue consultado por las promesas incumplidas de Pedro Castillo durante una entrevista que concedió a los medios de comunicación. El secretario general de Perú Libre aseguró que el mandatario estaba siguiendo un programa “perdedor”, sin embargo, ya está “tomando su rumbo”.

“Yo creo que el presidente Pedro Castillo ha decidido tomar un camino que yo diría el correcto, porque estaba el gobierno prácticamente débil o desmoronándose como quisieran interpretarlo, simplemente porque estaba o sigue actualmente aplicando el programa perdedor el programa del neoliberalismo y esto es porque el presidente Castillo todavía no ha aplicado ni una sola política de izquierda. No se han renegociado los contratos, no se ha procesado la nacionalización de los procesos estratégicos, porque tienen que estar en las manos del Estado. Recién (Pedro Castillo) ha tomado el rumbo de cumplir la palabra respecto a la Asamblea Constituyente y ahora sí el pueblo tiene un motivo de lucha y un motivo de respaldo”, expresó Vladimir Cerrón.

Asimismo, expresó su molestia luego que María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, contara que la Junta de Portavoces acordó que no sería recibido en el foro que organizó la parlamentaria Margot Palacios para debatir los temas de la Asamblea Constituyente.

“Es lamentable la actitud de la presidenta del Congreso, que ya ha remarcado dos veces que ella es prácticamente la dueña de la casa y no solamente lo ha dicho, sino que también lo está cumpliendo en el sentido que, cuando realizan un foro aquellos quiénes hablan en contra de la Asamblea Constituyente son bienvenidos, sin embargo, cuando se habla a favor en ese caso se bloquea, se hacen reuniones inmediatas, se modifican los reglamentos, y se hace toda una serie de acciones que no es más que la demostración antidemocrática de la derecha”, expresó Cerrón.

Asimismo, aseguró que su posición no es hablar mal o criticar al parlamento, por el contrario, ya que el Congreso para Cerrón significa “un espacio de diálogo de polémicas, de discusión de ideas”.

“Si no se quiere entender esto, si solamente se quiere poner a manos militar y solo se quiere poner una sola voz, una sola dirección, el parlamento no tendría ningún sentido de existir. Justamente de ahí viene su nombre de parlamento de parlar, de charlar, yo creo que mutilar esas formas de interactuar o intercambiar ideas está muy mal”, sostuvo.

“Nosotros estamos encantados de poder dialogar si es posible con todas las bancadas y no solamente hacer una exposición, sino también polemizar ante la población nuestra postura con las bancadas que tienen una postura distinta. El hecho es que se discuta, el problema es que aquí no se quiere hablar del problema, no se quiere poner sobre la mesa cada corriente de ideología política se tenga en el país ”, añadió.

REFERÉNDUM NO FUE SU PROPUESTA

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, aseguró que la propuesta de referéndum para una nueva constitución haya sido una iniciativa suya.

“No tengo ninguna presencia en el Gobierno, al presidente no lo veo hace un mes, yo no tomo decisiones en el Ejecutivo. Si el presidente asume el programa del partido, pues tiene que hacerlo porque eso prometió en la campaña”, refirió.

“Yo no soy el portero y no tendría problema en hacerlo, eso no es una degradación, más bien lo que me preocupa es que no sé como se denigra un oficio que hacen miles de personas”, agregó.

