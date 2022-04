Waldemar Cerrón | Foto: Agencia Andina

El congresista de Perú Libre Waldemar Cerrón aseguró que la convocatoria a una posible Asamblea Constituyente, impulsada desde el Ejecutivo, no es para que su partido se perpetúe en el poder, sino para realizar cambios que, según señaló, beneficiarían a la mayoría de la población.

“Este es el Parlamento, aquí se debate. Si tanto miedo tienen a la Constituyente, vengan aquí y que digan cuál es su temor. Que no digan que la Asamblea Constituyente es para que tal o cual partido se perpetúe en el poder. Eso es totalmente falso porque aquí vamos a participar todos los peruanos”, dijo a la prensa en el frontis del Congreso.

Argumentó que, si la Constituyente fuese para perpetuarse en el poder, el Apra lo hubiese hecho cuando se realizó una en 1979, impulsada por Víctor Raúl Haya de la Torre.

Señaló que quienes aseguran que el cambio de Constitución no es posible defienden sus propios intereses.

VLADIMIR CERRÓN EN EL CONGRESO

Además, anunció que este miércoles realizará un foro denominado “Hacia una Asamblea Constituyente” para que se debatan ideas. A este evento, que se llevaría a cabo en el Congreso, asistiría Vladimir Cerrón, cuya posible presencia ha causado el rechazo de un sector de la oposición parlamentaria.

“Es una conversación, un tema de ideas. ¿Qué tanto miedo pueden tener a las ideas de una persona? ¿Qué de peligroso puede tener el doctor Vladimir Cerrón, Guido Bellido o Bermejo? Para no pretender que no ingrese”, indicó.

Waldemar Cerrón: “La Asamblea Constituyente no es para que se perpetúe un partido” | Video: Canal N

A FAVOR DEL CONTROL DE PRECIOS

Waldemar Cerrón indicó que unos de los cambios que se debería hacer a la Constitución es que las empresas públicas puedan establecer precios en el mercado a disposición de los ciudadanos.

“Los privados no quieren porque hasta ahora mantienen ese monopolio y ese oligopolio que no quieren aceptar. Porque si no fuese así, ¿qué tanto les afecta?”, manifestó.

“El Estado debe ser quien controla los precios a favor de las mayorías y el Congreso está para decir en qué casos se está excediendo y en qué casos no. Pero dejarle el libre albedrío a terceras personas que dirigen nuestros destinos económicos y poner el grito al cielo, creo que no es de peruanos”, agregó.

Además, indicó que la renegociación de los recursos estratégicos debe corresponder a los peruanos.

“Y cuando los contratos ley, que han sido firmados durante muchos años, (permiten que empresas) contaminen ríos, llenen de plomo a los niños y sequen las lagunas ¿por qué no se debería cambiar? Si se instala una empresa en Lima y esta contamina, inmediatamente lo cerraría, pero como no ven la provincia, ni sienten ni padecen, esperamos que se revelen, huelgas y hasta muertos”, dijo.

PROPUESTA DEL EJECUTIVO

El Ejecutivo envió este lunes al Congreso de la República el proyecto de Ley de reforma constitucional para realizar un referéndum en el que se consulte a la población, junto con las Elecciones Regionales y Municipales de octubre 2022, si está de acuerdo o no en la elaboración de una nueva Constitución.

“¿Aprueba usted la convocatoria a una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución Política?”, sería la pregunta realizada en la consulta popular. Las alternativas serían “Sí” y “No”.

SEGUIR LEYENDO: