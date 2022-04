Vladimir Cerrón a María del Carmen Alva: “Ha remarcado ser la dueña de la casa”

A través de una conferencia de prensa, Vladimir Cerrón, brindó unas declaraciones donde defendió su postura ante el último pedido del Congreso, de evitar su presencia en el foro que organizó la parlamentaria Margot Palacios para debatir temas sobre la Asamblea Constituyente.

El secretario de Perú Libre, criticó a María del Carmen Alva por el pedido y el acuerdo que llegó la Junta de Portavoces el último martes.

“Es lamentable la actitud de la presidenta del Congreso, que ya ha remarcado dos veces que ella es prácticamente la dueña de la casa y no solamente lo ha dicho, sino que también lo está cumpliendo en el sentido que, cuando realizan un foro aquellos quiénes hablan en contra de la Asamblea Constituyente son bienvenidos, sin embargo, cuando se habla a favor en ese caso se bloquea, se hacen reuniones inmediatas, se modifican los reglamentos, y se hace toda una serie de acciones que no es más que la demostración antidemocrática de la derecha”, expresó Cerrón.

Asimismo, aseguró que su posición no es hablar mal o criticar al parlamento, por el contrario, ya que el Congreso para Cerrón significa “un espacio de diálogo de polémicas, de discusión de ideas”.

“Si no se quiere entender esto, si solamente se quiere poner a manos militar y solo se quiere poner una sola voz, una sola dirección, el parlamento no tendría ningún sentido de existir. Justamente de ahí viene su nombre de parlamento de parlar, de charlar, yo creo que mutilar esas formas de interactuar o intercambiar ideas está muy mal”, sostuvo.

“ Nosotros estamos encantados de poder dialogar si es posible con todas las bancadas y no solamente hacer una exposición, sino también polemizar ante la población nuestra postura con las bancadas que tienen una postura distinta. El hecho es que se discuta, el problema es que aquí no se quiere hablar del problema, no se quiere poner sobre la mesa cada corriente de ideología política se tenga en el país”, añadió.

CONTROL DE MEDIOS Y DE PRECIOS EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Consultado por el control de medios y precios que tendrá la nueva Constitución Política, Cerrón aseguró que “habrá un control de todo” sobre todo para que las empresas cumplan con los trabajadores.

“Nosotros no podemos permitir que en una pandemia, un paracetamol o una pastilla parecida valga 60 soles cuando en las esquinas están muriendo las personas y se estén enriqueciendo los monopolios, entonces, ¿para que está el Estado? para ¿qué aportó yo al Estado? No tiene ningún sentido. Debe haber un control de todo lo que debe ser controlado. Sobre todo vamos al tema económico, estamos viendo que las empresas con el argumento del contrato de ley siguen recibiendo beneficios astronómicos cuando ya no estamos en una época de terrorismo, por ejemplo donde se arriesgaban su capital, incluso hay sobre ganancias mineras de los cuales el Perú no se hace acreedor de ningún solo centavo y ellos sí cobran y se sigue enriqueciendo”, expresó el secretario general de Perú Libre.

EN CONTRA DE LA PRESENCIA DE CERRÓN EN FORO

El último martes durante la Junta de Portavoces, se acordó que al foro para debatir los temas en la Asamblea Constituyente no se permita la entrada de “ningún procesado o sentenciado” , en alusión a Vladimir Cerrón que indicó que estaría presente en dicha reunión.

Vladimir Cerrón se refirió acerca de la marcha a favor de la vacancia de Pedro Castillo. Foto: Andina

“En el Congreso no pueden verse temas que hablen contra la constitución. Además, hay que señalar que el evento no tenía autorización porque no me habían hecho el procedimiento respectivo como pedir permiso de la sala, tampoco presentar la agenda del evento”, declaró la acciopopulista desde los exteriores del Parlamento.

La posición de Alva Prieto fue también respaldada por el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien adelantó horas antes que rechazaba la presencia de Vladimir Cerrón en el Congreso.

“No se va a aceptar. Eso es emplear las tácticas gramscianas para poder penetrar en el sistema. El Congreso es el baluarte de la constitución. No se puede permitir que vengan a hablar mal de la constitución en nuestra propia casa, eso es inaceptable. Fuera de las rejas puede hacerlo, dentro de las rejas, no”, expuso.

SEGUIR LEYENDO