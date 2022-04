Junta de Portavoces rechaza posible presencia de Cerrón en debate sobre la Asamblea Constituyente

La Junta de Portavoces del Congreso solicitó al Ejecutivo derogar medida. | Foto: ANDINA/Renato Pajuelo

La Junta de Portavoces llegó a diversos acuerdos tras reunirse este martes por la tarde. Uno de los primeros acuerdos que concluyeron los integrantes del pleno fue que en los eventos que se realicen en las instalaciones del poder legislativo no se presenten expositores sentenciados por cualquier delito, ni traten temas que vayan en contra de la Constitución Política.

Con este acuerdo, se rechazó la presencia del secretario general y fundador del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien pretendía estar presente, a través de una invitación, durante el debate sobre la Asamblea Constituyente en la elaboración de una nueva Constitución, este miércoles 27 de abril.

Ante esto, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, señaló que el foro sobre Asamblea Constituyente que promovía la bancada de Perú Libre y que tenía como invitado a Vladimir Cerrón no tenía autorización.

“En el Congreso no pueden verse temas que hablen contra la constitución. Además, hay que señalar que el evento no tenía autorización porque no me habían hecho el procedimiento respectivo como pedir permiso de la sala, tampoco presentar la agenda del evento”, declaró la acciopopulista desde los exteriores del Parlamento.

La posición de Alva Prieto fue también respaldada por el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya , quien adelantó horas antes que rechazaba la presencia de Vladimir Cerrón en el Congreso.

“No se va a aceptar. Eso es emplear las tácticas gramscianas para poder penetrar en el sistema. El Congreso es el baluarte de la constitución. No se puede permitir que vengan a hablar mal de la constitución en nuestra propia casa, eso es inaceptable. Fuera de las rejas puede hacerlo, dentro de las rejas, no”, expuso.

Vladimir Cerrón se refirió acerca de la marcha a favor de la vacancia de Pedro Castillo. Foto: Andina

MÁS REACCIONES SOBRE POSIBLE PRESENCIA DE CERRÓN EN FORO

La congresista Katy Ugarte del partido oficialista, rechazó la posible presencia del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el foro que organiza la parlamentaria Margot Palacios para dialogar respecto a una convocatoria de la Asamblea Constituyente para la creación de una nueva Carta Magna.

La congresista del partido de Perú Libre, recomendó al secretario general que se dedique solo a sus funciones y que no pase la línea constitucional.

“Él (Vladimir Cerrón) es secretario del partido, que haga su trabajo como secretario del partido. Creo que nosotros los congresistas tenemos nuestros a asesores y hay que trabajar con ellos. Cada persona que ocupe su lugar”, indicó en diálogo con Exitosa.

Asimismo, Ugarte se mostró en contra del proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo, motivado por Pedro Castillo, para consultar a la ciudadanía si está de acuerdo o no con un cambio de Constitución.

“Esto necesita un análisis exhaustivo porque mandarse así de un momento a otro para nosotros ha sido bastante sorpresivo , sin embargo, ya el Ejecutivo ha enviado este proyecto de ley seguramente para poder debatirlo en la Comisión de Constitución”, sostuvo.

“En este momento el pueblo necesita comer, salir de esta situación crítica, reactivar la economía, por lo tanto, nosotros habíamos presentado modificaciones a los artículos del régimen económico porque eso no facilita atender esas necesidades que tiene nuestro pueblo peruano. Esto es más viable y más rápido y urgente ”, puntualizó.

