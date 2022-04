Magaly Medina desmiente a Tilsa Lozano tras decir que recibió 80 mil soles por entrevista en el 2015: “No es verdad”

Magaly Medina asegura que su producción le puso restricciones cuando entrevistó a Tilsa Lozano. (Foto: Captura)

Tilsa Lozano sorprendió a propios y extraños al revelar que recibió al rededor de 80 mil soles cuando se presentó en el programa de entrevistas de Magaly Medina en el 2015 y el cual era transmitido por Latina Televisión.

Sin embargo, la periodista se tomó unos minutos de Magaly TV La Firme este 21 de abril para desmentir a la exvengadora. Según la conductora de espectáculos, ella fue obligada a entrevistar a la modelo y aseguró que ella nunca negoció el precio que se le pagó por asistir al canal de San Felipe.

“Tilsa Lozano ha dado a entender que cuando yo tenía el programa en Latina, yo le pagué 80 mil soles para sentarse en mi set. Bueno no es así. Yo jamás en Latina negocié con Tilsa Lozano su entrevista, para nada”, dijo la popular “Urraca”

“A mi me mandaron a un ruedo donde mis productores con la gerencia de producción de Latina decidieron que entrevistara a Tilsa Lozano, pero como ella tenía miedo de que yo le preguntara por aspectos de su vida particular que yo había criticado duramente, lo que hicieron fue hacer un contrato”, agregó.

Asimismo, recordó que fue impedida de tocar el tema del futbolista Juan “El loco” Vargas, pues una de las condiciones para que Tilsa Lozano se siente frente a ella era que no se hable de su pasado amoroso con el deportista. Recordemos que Lozano fue acusada de meterse en el matrimonio de Vargas y estuvo enamorado de él durante varios años.

“La producción, Tilsa y mi productor de esa época, Ney Guerrero, firmaron unas clausulas donde no podía tocar el tema “Loco Vargas”. Que cosa más increíble. A mi me impidieron negarme a no hacer la entrevista. Yo fui obligada y ni una sola pregunta de ese tema podía tocar”, indicó.

Finalmente, Medina indicó que jamás se olvidaría de aquel capítulo donde no pudo entrevistar como a ella le hubiera gustado. Además, reveló la cantidad real que recibió Tilsa Lozano en aquel entonces.

“Nunca me voy a olvidar de ese episodio. En Latina, a la mayoría de conductores no nos dejaban negociar. El Valor de la verdad le pagó 50 mil soles para que contara todo su romance y para que vaya a mi programa le pagaron 50 mil soles, eso fue lo que supe”, concluyó.

¿QUÉ DIJO TILSA LOZANO?

Tilsa Lozano se presentó en el programa “D’Mañana” el último miércoles 20 de abril y recordó cuando estuvo cara a cara con Magaly Medina. Durante la conversación con los conductores, fue el popular ‘Metiche’ quien comenzó a hablar del pagó que recibió en el 2015 por la entrevista que tuvo con la periodista.

“¿Recuerdas cuánto te pagó Magaly en Latina? Dilo porque el tiempo ya pasó, total, tú te llevaste 50 mil soles en El Valor de la Verdad, más un monto aparte que te dieron en EVDLV. Tú te llevaste como 80 mil soles ahí”, dijo el presentador televisivo y a lo que la empresaria explicó que no podía dar cifras exactas por una cláusula de confidencialidad.

Sin embargo, dejó entrever que lo mencionado por ‘Metiche’ era cierto. “Uno firma un contrato de confidencialidad y no puedo decir el monto, pero era un monto parecido al anterior”, señaló la exvengadora.

