Rodrigo González indignado con Aldo Miyashiro por defender a Fiorella Retiz: “¿Cómo se te ocurre?”

Rodrigo González y su dura critica a Aldo Miyashiro. (Foto: Captura de Willx y América)

El pronunciamiento de Aldo Miyashiro sobre el ampay que protagonizo al lado de su exreportera sigue dando de qué hablar. Rodrigo González cuestionó duramente al conductor de La Banda del Chino por mencionar a Fiorella Retiz durante sus disculpas a su esposa Érika Villalobos.

De acuerdo al popular ‘Peluchín’, cuando el actor empezó a hablar y se mostró muy arrepentido por lo que había hecho, casi cree en todas sus palabras; sin embargo, al mencionar a su exreportera, toda su credibilidad volvió a caer.

“ Yo vi a una persona más preocupada en limpiar al amigo pendejerete, a las dos trampas. Conmigo todo, conmigo la cosa, pero a la Fiorellita no me la toquen, ¿Cómo se te ocurre? Estaba a punto de creérmela ”, comentó.

Asimismo, para el conductor de Amor y Fuego, Aldo Miyashiro tomó la decisión de también sacar cara por su exreportera porque en un futuro podría tener una relación con ella, si es que Érika Villalobos decide no perdonarlo por la infidelidad que cometió.

“La otra haciendo TikTok, haciendo cacha con ser la trampa. y todavía el otra sale a defenderla, aquí cada uno salva su pellejo. Sabes que es lo que pienso, que si no vuelve con Erika, este se queda con la trampa, así lo percibí yo”, añadió.

Por su parte Gigi Mitre también señaló que al escuchar las primeras declaraciones que hizo Aldo Miyashiro, en el que se disculpaba con su esposa y admitía su error, estuvo a punto de creer que realmente estaba arrepentido, pero cuando mencionó a su amante echo a perder todo.

“Yo sí le creo que está sufriendo, pero no sé si su arrepentimiento es sincero o es porque lo ampayaron. ¿Qué hubiese pasado si nunca lo hubieran ampayado? ¿Esa relación hubiera seguido? Nunca lo sabremos. Yo no sé si él se ha visto obligado a sentir culpa ”, indicó.

En otro momento, la conductora de televisión indicó que Aldo Miyashiro no pensó en su esposa cuando le estaba siendo infiel. “No se puso en los zapatos y en la falda de su familia, además que defendió a la que no debió ni mencionar, que ella se defienda sola”, añadió.

El conductor de Amor y Fuego cuestionó a Aldo Miyashiro por salir a defender a Fiorella Retiz en su pronunciamiento.

NO DESEA QUE SEA DESPEDIDO DE AMÉRICA TV

“ ¿Tú estarías de acuerdo con que se les despida a ellos dos? ”, le consultó Gigi Mitre a Rodrigo González, quien señaló que jamás podría desear que alguien se quede sin trabajo, sabiendo que una familia podría quedar sin sustento.

“ Yo no sería capaz de decir algo públicamente que deje sin trabajo y sin sustento a una familia , pero lo que si creo es que lo que siempre busco, porque desde que he nacido pertenezco a las minorías, es que haya igualdad”, comentó.

“Tú no puedes agarrar por un lado y sacar a dos mujeres porque le pusieron los cuernos al marido y el que le pone los cuernos a la mujer no puede aparecer como si no hubiera pasado nada”, sentenció.

