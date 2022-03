Christian Domínguez y Mario Hart confesaron que le piden permiso a sus parejas para visitar los programas de TV

Christian Domínguez y Mario Hart confesaron que pe piden permiso a sus parejas. (Foto: América TV)

Christian Domínguez y Mario Hart fueron sometidos a unas comprometedoras preguntas, las cuales tuvieron que responder para no ser castigados. Una de ellas fue si le pedían permiso a sus parejas para aceptar visitar un programa de TV.

El primero en responder fue Mario Hart, quien sin ningún problema dijo que “sí”, que sí necesitaba la aprobación de su esposa Korina Rivadeneira a un programa, esto porque debía pasar unos filtros.

Sin embargo, ante la incisiva pregunta de Janet Barboza, el exintegrante de Esto es Guerra señaló en son de broma que uno de los requerimientos de Korina es que no esté la conductora, pero tras prometer que la animadora se iba a comportar accedió a asistir.

“Hay ciertos filtros que tengo que pasar para aceptar la invitación de un programa. Por ejemplo, (para ir a América hoy) me preguntó: ‘¿Estará la señora (Janet Barboza)? Le dije: sí, mi amor, pero en el contrato de mi participación el día de hoy he puesto que por favor se comporte”, señaló Mario, causando la risa de los presentes.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ PIDE PERMISO A PAMELA FRANCO

La pregunta también fue trasladada a Christian Domínguez, quien también señaló que le pedía permiso a Pamela Franco para ser parte de un programa, lo cual sucedió con América Hoy. El cantante explicó que ella sabe qué artistas van a asistir al espacio y las medidas que debe tomar si va uno que no le parece. Como se recuerda, el también actor siempre falta al programa cuando asiste Isabel Acevedo.

“Efectivamente, sí (pide permiso). Incluso me dio permiso para estar acá en América hoy... Sí, estoy aquí es porque ella quiso”, contó Christian Domínguez.

Asimismo, contó cómo convence a la madre de su hija. “Hay que ser inteligente para pedir, le digo: ‘Mi amor tengo la posibilidad de un crecimiento, quiero que lo veas de esta manera, es complicado, ¿te parece?”, dijo.

Por su parte, Pamela Franco confirmó las palabras de su pareja, indicando que todo es conversado en pareja.

ISABEL ACEVEDO RESPONDE A CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Después que Christian Domínguez indicara que no perdona a Isabel Acevedo por haberlo alejado de su hijo cuando eran pareja, la bailarina salió al frente para defenderse. La joven señaló que no sabe qué es lo que dijo el cantante, pero ella está segura que hizo las cosas bien.

Como se recuerda, en una reciente emisión de América Hoy, el conductor confesó que Acevedo no le dejaba acercarse mucho a su hijo menor, Valentino, producto de su relación con Karla Tarazona.

“Yo sé que hice las cosas bien y eso queda en mí. No quiero tocar ese tema, no te voy a decir si sí o si no, ya lo cerré, es tema del pasado, si él quiere tocarlo es su problema”, dijo Isabel Acevedo al reportero de América Espectáculos.

Asimismo, resaltó que ella no fue criada por su padre biológico. Bajo ese contexto, indicó que jamás alejaría a un hijo de su progenitor. “Yo tengo un padre al que considero mi papá porque él fue el quie me crió. Imagínate, yo tengo ese ejemplo... qué te puedo decir”, señaló la joven, quien remarcó que no le guarda rencor a Christian Domínguez. Además, no tendría ningún problema si se lo encuentra en el set de América Hoy.

“Yo lo corté y ya fue, no puedo odiar”, remarcó.

Christian Domínguez confiesa que Isabel Acevedo le permitía ver a su hijo cuando eran pareja. (Video: América Hoy/ América TV)

