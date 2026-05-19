Clarivett Yllescas y Leyla Chihuán aconsejan a voleibolistas peruanas: “Para crecer es necesario vivir la experiencia fuera”

La central brilla en una temporada exigente y aporta experiencia vital a Alianza Lima, reforzando la importancia de competir en el extranjero para elevar el nivel del voleibol peruano (Alianza Lima)

En un año marcado por la intensidad competitiva y los desafíos deportivos, Clarivett Yllescas, central de Alianza Lima, ofreció detalles sobre la conquista del tricampeonato nacional y la experiencia de enfrentar a San Martín en una serie final que dejó huella en el vóley peruano.

La jugadora también relató la vivencia de medirse ante clubes de élite mundial y la importancia de fortalecer el desarrollo profesional de las voleibolistas peruanas a través de experiencias fuera del país.

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El testimonio de Yllescas cobra relevancia tras el mensaje de la exseleccionada Leyla Chihuán, quien instó públicamente a las jugadoras a buscar oportunidades internacionales para potenciar sus carreras y elevar el nivel del voleibol nacional.

La temporada más exigente y el valor del público

Clarivett Yllescas describió la campaña de Alianza Lima como una travesía agotadora, marcada por el desgaste físico y el impulso emocional de una hinchada que volvió a llenar coliseos. (TV Perú)

La campaña más reciente de Alianza Lima fue definida por Yllescas como una de las más demandantes en lo físico y mental. “Fue una temporada larga, agotadora por los compromisos en el Mundial y el Sudamericano, que elevaron el nivel de exigencia. Al final, sentíamos el cansancio en las piernas y también en la cabeza, pero el proceso y el resultado valieron la pena”, sostuvo la central en el programa ‘En Pared’, quien remarcó la importancia del acompañamiento constante de los hinchas durante el torneo.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención de Yllescas tras su regreso al país fue la presencia masiva del público en los coliseos. “Me gustó volver a ver a la gente llenando los escenarios y alentando a sus equipos, eso le da otra energía al juego”, expresó. Para la jugadora, disputar partidos decisivos a estadio lleno representó una motivación adicional y un factor diferencial en el rendimiento colectivo.

En cuanto al duelo final ante San Martín, la central recordó la intensidad emocional que se vivió en la cancha. “En la primera final, entramos y al terminar el partido sentí que algo faltaba; la hinchada de Alianza no se escuchó como otras veces, mientras que la de San Martín estuvo presente y se hizo notar. No fue determinante en el resultado, pero sí marcó una diferencia en el ambiente”, relató Yllescas.

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El impacto de enfrentar a los mejores equipos internacionales

Medirse ante clubes repletos de figuras olímpicas dejó una marca profunda en Alianza Lima, que encontró en el Mundial de Clubes una experiencia tan dura como enriquecedora. (Alianza Lima)

La participación en el Mundial de Clubes fue, en palabras de la propia Yllescas, un punto de inflexión para el equipo. “Jugar contra las mejores jugadoras reunidas en un club fue increíble. Sabíamos que sería un reto enorme, pero lo afrontamos con determinación, sin nada que perder”, declaró. La experiencia internacional dejó aprendizajes profundos tanto en lo técnico como en lo anímico, y evidenció la distancia que aún separa al vóley sudamericano del europeo y el asiático.

Frente a rivales brasileñas y refuerzos de selecciones olímpicas, Alianza Lima encontró partidos de altísima exigencia. “En el Sudamericano la tensión baja un poco, pero sigue siendo complicado. Las brasileñas tienen un nivel extraordinario y sus refuerzos son de primer orden”, reconoció la jugadora, quien valoró la oportunidad de medirse ante equipos de ese calibre.

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Las derrotas también dejaron lecciones en el vestuario. Yllescas recordó el impacto de caer en la primera final y la reacción del grupo: “No hubo enojo desmedido ni frustración extrema. Conversamos, aceptamos lo sucedido y nos enfocamos en entrenar a fondo para revertir la situación en los partidos siguientes”, explicó. La fortaleza mental y el trabajo colectivo permitieron a Alianza Lima sobreponerse y conquistar el tricampeonato.

El desafío de crecer fuera del país y el mensaje de Leyla Chihuán

Tras varios años en Francia, Yllescas afirmó que salir del país obliga a madurar rápidamente y fortalece el carácter de las voleibolistas en todos los aspectos (Alianza Lima)

El llamado de Leyla Chihuán, exjugadora, referente del vóley peruano y ahora comunicadora, resonó con fuerza luego de la consagración de Alianza Lima. Durante la entrevista, Chihuán instó a las voleibolistas a salir del país para sumar experiencia y enfrentar nuevos retos. “Para crecer realmente en este deporte es necesario vivir la experiencia fuera, asumir responsabilidades cotidianas y adaptarse a otras culturas”, enfatizó la exseleccionada.

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Clarivett Yllescas, quien jugó varias temporadas en Francia, compartió su vivencia personal: “Me impactó tener que hacerme cargo de todo, desde cocinar hasta organizar la casa después de entrenamientos exigentes. Es un sacrificio grande, pero te fortalece y te hace crecer profesionalmente”, afirmó. Para la central, la adaptación a un entorno nuevo y la ausencia del soporte familiar son factores que contribuyen al desarrollo integral de la deportista.

La central también destacó la importancia de que más jugadoras sigan ese camino: “Espero que muchas tengan la oportunidad de vivir la experiencia internacional. Aquí se está cómodo, pero solo saliendo se puede alcanzar un mayor nivel”, aseguró. El testimonio de la central refuerza la visión de Chihuán sobre la necesidad de ampliar horizontes y buscar desafíos fuera de la zona de confort.

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El cierre de la temporada dejó en evidencia el impacto positivo del esfuerzo colectivo, la convicción para superar adversidades y la relevancia de sumar vivencias internacionales en la carrera de las deportistas. Según Yllescas, el grupo tiene potencial para continuar creciendo y representar al país con competitividad tanto en torneos nacionales como internacionales.