Nacional apunta a recuperar a su principal ariete para enfrentar a Universitario en la revancha de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026

Nacional va con la mente puesta en sacar una victoria impostergable contra Universitario. - Crédito: Ovación

Nacional (U) ha superado el fuerte sismo que sacudió sus cimientos. Los malos resultados, en distintos frentes, se asentaron en el club de tal forma que el cargo del entrenador Jorge Bava había entrado en debate. No obstante, la reciente reacción en el campeonato doméstico, hilvanando dos victorias, ha calmado las aguas.

Viene ahora un examinatorio mucho más difícil. En la semana el ‘bolso’ se medirá contra Universitario de Deportes por la 5ta fecha de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. Partido considerado de vida o muerte, porque el derrotado quedará virtualmente eliminado del panorama internacional.

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Y Nacional (U) quiere evitarlo a toda costa. De ahí que surja la posibilidad de recuperar a Nicolás López, acaso uno de los atacantes de mayor relevancia en el conjunto ‘tricolor’. Una lesión de rodilla lo alejó del primer lance en Lima, pero todo hace indicar que estará disponible para el desquite en el Gran Parque Central.

En cualquier caso, la evaluación final pasará por la lectura de un Jorge Bava que se encuentra en la obligación de ganarle a Universitario por dos poderosas razones: para continuar en la Libertadores, pensando en el acceso a octavos de final, y cobrarse la revancha de lo acontecido en el Monumental.

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Recuperación

Nacional (U) atravesó una crisis profunda en el tramo reciente de la temporada, marcada por una serie de resultados adversos que comprometieron su situación deportiva. La recuperación comenzó al cierre del Torneo Apertura, cuando el equipo logró una victoria contundente ante Cerro con un marcador de 4-0, lo que significó el primer indicio de reacción positiva tras el periodo crítico.

El impulso generado por ese triunfo se sostuvo en el inicio del Torneo Intermedio, donde Nacional consiguió imponerse por 2-1 frente a Montevideo City Torque. Estos dos resultados consecutivos permitieron al equipo salir momentáneamente de la crisis, mostrando una mejora en el rendimiento y en el ánimo colectivo.

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En este escenario, el próximo compromiso ante Universitario en la Copa Libertadores representa una oportunidad clave para Nacional. Una victoria no solo le otorgaría una renta favorable en la competición continental, sino que le permitiría alcanzar una racha de tres triunfos consecutivos, consolidando la recuperación.

Cabe mencionar que la participación más reciente de Nacional en el Grupo B de la Copa Libertadores estuvo marcada por dificultades, ya que el equipo fue derrotado por Universitario en Lima y por Deportes Tolima en Ibagué, lo que evidenció las complicaciones sufridas durante esa fase del torneo internacional.

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