Usuarios explotan contra Aldo Miyashiro tras nuevas pruebas sobre Óscar del Portal y Fiorella Méndez

Aldo Miyashiro se volvió tendencia tras las nuevas pruebas presentadas por Magaly Medina. (Foto: Composición Infobae)

Mientras que Vanessa Químper y Óscar del Portal se encuentran vacacionando en Punta Cana tras el “ampay del año”, Magaly Medina recopiló todas las pruebas necesarias para demostrar que el periodista deportivo sí mantuvo una relación extramatrimonial con Fiorella Méndez, productora de La Banda del Chino. Esto con el fin de desmentir a Aldo Miyashiro.

Recordemos que el conductor de América Televisión admitió haberle sido infiel a su esposa Érika Villalobos con Fiorella Retiz, ya que las imágenes difundidas por Magaly eran bastante claras. Sin embargo, sacó cara por su compañero de Once Machos, quien no llegó a ser ampayado, al decir que no durmió en la misma habitación que Méndez.

“En esas imágenes se ha especulado muchísimo sobre Fiorella y Óscar, es una situación que yo también tengo que pedir disculpas porque… en un momento que Fiorella estaba dormida y Óscar estaba en su cuarto, pasó todo esto”, declaró como parte de sus disculpas públicas tras el ampay. No obstante, los usuarios no creyeron en sus palabras, mucho menos Magaly Medina.

Medina indicó que los rumores de un romance clandestino entre Óscar del Portal y Fiorella Méndez surgieron en los mismos pasillos de América TV. (Foto: Magaly TV La Firme)

Esto quedó más que confirmado luego que la ‘Urraca’ difundiera boletas de venta electrónica y registros de asistencia de la presunta pareja en un hotel miraflorino, mucho antes del ampay. Ambos se hospedaron en la misma habitación los días 24 y 30 de enero, y 8 y 25 de febrero; fechas que coinciden con los viajes del periodista al extranjero o de regreso al país.

Como era de esperarse, Óscar y Fiorella se volvieron tendencia en redes sociales debido al nuevo destape, al igual que Magaly Medina por su trabajo de investigación. Aldo Miyashiro no se quedó atrás, puesto que los usuarios lo criticaron duramente por intentar “limpiar” la imagen de su amigo, sabiendo en el fondo que sí le fue infiel a su esposa. Estas fueron algunas reacciones.

Usuarios arremeten contra Aldo Miyashiro. (Foto: Twitter)

Usuarios arremeten contra Aldo Miyashiro. (Foto: Twitter)

Usuarios arremeten contra Aldo Miyashiro. (Foto: Twitter)

Usuarios arremeten contra Aldo Miyashiro. (Foto: Twitter)

Usuarios arremeten contra Aldo Miyashiro. (Foto: Twitter)

Usuarios arremeten contra Aldo Miyashiro. (Foto: Twitter)

Usuarios arremeten contra Aldo Miyashiro. (Foto: Twitter)

Usuarios arremeten contra Aldo Miyashiro. (Foto: Twitter)

Usuarios arremeten contra Aldo Miyashiro. (Foto: Twitter)

MAGALY MEDINA LO LLAMA “ALCAHUETE”

La conductora cuestionó a Aldo Miyashiro por dejar entrever, en La Banda del Chino, que Fiorella Méndez y Óscar del Portal estaban dormidos en cuartos separados cuando besó a Fiorella Retiz en el balcón. Y es que con las pruebas que presentó en su programa, se demostraría que ambos eran más que compañeros de trabajo desde hace meses.

“A mí lo que realmente me causa extrañeza es que Miyashiro salió muy seguro de sí mismo para decirnos mentiras sobre Óscar del Portal. Si así pudo mentir con esa cara de serio y firme, qué más de lo que dijo en su discurso será mentira”, señaló en un inicio.

Luego de leer las declaraciones del presentador en defensa de Óscar como parte de sus disculpas públicas, Medina le mostró nuevamente las boletas de venta electrónica del hotel miraflorino. “Si todo esto (las boletas y registros) es así y pasó, pues tú nos mentiste descaradamente por alcahuetear a tu amigo de juergas y pichangas. Qué tales mentirosos” .

EL DATO: Según la versión de Fiorella Méndez, la cual hizo pública luego del pronunciamiento de Aldo Miyashiro, ella se quedó a dormir en la casa de Óscar del Portal porque se quedaron trabajando hasta tarde. En el lugar, se encontraba la trabajadora del hogar y otras siete personas. Vanessa Químper, esposa del periodista deportivo, sabía que ella se encontraba allí. Los demás involucrados no han salido a desmentir o afirmar esto.

Magaly Medina opina sobre las pruebas nuevas pruebas de Óscar del Portal y Fiorella Méndez. VIDEO: ATV