FC Cajamarca hará su último esfuerzo por retener al goleador Hernán Barcos: “Hay que ponernos de acuerdo”

Hernán Barcos suma diez goles con FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

La probable salida de Hernán Barcos de FC Cajamarca, tras un semestre espléndido en material personal, no ha pasado desapercibido para nadie. La revelación brindada por el longevo goleador es un tema que se comenta con recurrencia toda vez que ha entrado en evaluación en los despachos de varios clubes en Perú.

Conscientes del enorme ruido que se ha hecho, las autoridades de la entidad ‘azul y oro’ han salido al frente para esclarecer la situación. El vicepresidente Fernando Zavaleta, durante una entrevista con Enfoque Deportivo, ha asegurado que harán todo lo posible para retener a HB9.

PUBLICIDAD

Hernán Barcos es el líder y capitán de FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

“Como lo ha dicho Hernán, ahora está haciendo uno de los goleadores. Nosotros esperamos que continúe con la racha y, como le comento, será cuestión no solamente de la dirigencia, sino de que todos nos podamos poner de acuerdo”, destacó el directivo.

Por otro lado, Zavaleta ha explicado que en FC Cajamarca están muy concentrados en plantar cara a lo largo de la temporada, con el afán de revertir el delicado momento que los azotó en los primeros compases del Apertura 2026: “Queremos seguir en la senda que buscamos nosotros, que es luchar y ojalá llegar a un buen puerto”.

PUBLICIDAD

En una gran jugada colectiva, Hernán Barcos recibe un pase atrás y con un remate de primera intención marca el gol del empate 1-1 para FC Cajamarca frente a Sporting Cristal, desatando la alegría de la hinchada local.

Barcos da la cara

Hernán Barcos demuestra que es un líder en toda la extensión de la palabra. En las buenas y en las malas responde con goles y gestos. No deja solo a los suyos y se pone manos a la obra para redoblar esfuerzos. De ahí que FC Cajamarca haya sacado la cabeza de la zona de peligro que representa el descenso.

El ‘Pirata’, además, es la perfecta definición de ‘killer’. Porque, sin importarle su edad avanzada, continúa goleando ignorando las condiciones y escenarios. Buena prueba de ello fue su golazo contra Sporting Cristal, en el estadio Héroes de San Ramón, para encaminar una remontada.

PUBLICIDAD

Hernán Barcos, capitán y goleador de FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

Y, además, se dio el lujo —horas más tarde— de acompañar al plantel ‘azul y oro’ a la localidad de Bambamarca para afrontar un juego de exhibición, donde se constituyó como el factor diferencial tras entrar de cambio. Una diana y una asistencia confirmaron que es el distinto por encima del resto.

Por esas razones, sería un craso error que la dirigencia de FC Cajamarca se desprenda con una enorme facilidad de Barcos, quien continúa brillando a nivel excelso en el ecosistema nacional. Sus 85 goles en nuestra tierra lo avalan monumentalmente.

PUBLICIDAD

El 'Pirata' entró de cambio y en su primera incursión en ataque abrió la cuenta. | VIDEO: DyJ Sports

Recuperación tardía

FC Cajamarca inició el Apertura 2026 mostrando un rendimiento destacado. Siendo el nuevo inquilino de la categoría, sorprendió al conseguir buenos resultados en las primeras jornadas del torneo, lo que generó expectativas acerca de su capacidad competitiva ante rivales de mayor experiencia.

A medida que avanzó el campeonato, el equipo tuvo dificultades para sostener el nivel exhibido en el inicio de la Liga 1. Entró en una dinámica de tropiezos que se tradujo en una racha negativa de resultados, afectando directamente su ubicación en la tabla y el ánimo interno del plantel.

PUBLICIDAD

Hernán Barcos lleva ocho goles anotados con FC Cajamarca. - Crédito: Samyr Flores

La situación se agravó cuando FC Cajamarca atravesó más de dos meses sin conocer la victoria, hecho que desembocó en la salida del comando técnico liderado por Carlos Silvestri. Durante este periodo, Hernán Barcos continuó siendo una pieza fundamental, manteniendo su aporte goleador a pesar de la crisis futbolística del equipo.

La llegada de Celso Ayala al banquillo no produjo una reacción inmediata, y la serie de malos resultados persistió. Fue recién después de que el paraguayo realizó algunas modificaciones en el esquema táctico que el equipo experimentó una mejoría, logrando tres victorias consecutivas y mostrando señales de recuperación en el tramo final del torneo.

PUBLICIDAD