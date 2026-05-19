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Vía Expresa Sur suma dos accidentes en menos de 48 horas: cámaras captan choques en cruces de alto riesgo

El choque entre una motocicleta y una bicicleta ocurrido el lunes 18 de mayo se suma a otro siniestro reportado el domingo

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Imágenes sensibles captadas por una cámara de seguridad muestran el violento momento en que un autobús impacta contra varios motociclistas que esperaban en un semáforo. El video registra el caos y la desesperación de los testigos que corren a auxiliar a los heridos. X: Eduardo Salmón

La Vía Expresa Sur volvió a registrar nuevos accidentes de tránsito entre el domingo y el lunes. Las cámaras de seguridad captaron dos siniestros en menos de 48 horas en distintos cruces de esta vía rápida ubicada en el distrito de Santiago de Surco, una zona que desde la apertura de sus tramos acumula denuncias vecinales por problemas de señalización y maniobras peligrosas.

El hecho más reciente ocurrió este lunes 18 de mayo a las 19:47 de la noche. Las imágenes de videovigilancia muestran el momento exacto en el que una motocicleta impacta contra una bicicleta en una intersección de la Vía Expresa Sur. Según los registros, la moto circulaba a gran velocidad antes del choque.

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Minutos después del accidente, trabajadores de la municipalidad y personas que se encontraban cerca acudieron para auxiliar a los heridos. Otros testigos solicitaron ambulancias mientras permanecían alrededor de la zona del impacto.

Las grabaciones de seguridad muestran cómo ambos vehículos coinciden en el cruce antes de la colisión. Tras el impacto, varias personas corrieron hacia la pista para asistir a los afectados mientras se detenía parcialmente el tránsito en el sector.

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Vecinos de la zona señalaron que este tipo de accidentes ocurre con frecuencia en distintos puntos de la Vía Expresa Sur. Las denuncias apuntan principalmente a la velocidad de los vehículos y a la falta de elementos definitivos de control vehicular en varios cruces.

El nuevo siniestro se produjo un día después de otro accidente reportado en la misma vía.

La Vía Expresa Sur registró dos nuevos accidentes en menos de 48 horas durante el fin de semana en Santiago de Surco. Composición: Infobae
La Vía Expresa Sur registró dos nuevos accidentes en menos de 48 horas durante el fin de semana en Santiago de Surco. Composición: Infobae

Un automóvil y una motocicleta chocaron el domingo 17 de mayo

El domingo 17 de mayo, a las 17:52 de la tarde, otro accidente quedó registrado en la Vía Expresa Sur. En esta ocasión, un automóvil blanco y una motocicleta colisionaron en una intersección de la vía.

El choque volvió a generar congestión y preocupación entre los residentes de Santiago de Surco, quienes desde meses atrás reclaman medidas de seguridad más estrictas en los accesos y cruces auxiliares.

Las coberturas periodísticas locales y los testimonios vecinales sostienen que los accidentes se repiten de manera constante desde la habilitación de los nuevos tramos. Los reportes describen choques, atropellos y despistes en diferentes horarios del día.

Vecinos cuestionan infraestructura y control vehicular

Entre las principales observaciones realizadas por residentes y conductores figura la falta de señalización definitiva en intersecciones consideradas críticas. También mencionan la ausencia de semáforos operativos en algunos cruces o contradicciones entre las indicaciones de inspectores y las luces de tránsito.

Otro de los puntos señalados corresponde a la falta de puentes peatonales. Esta situación obliga a peatones y adultos mayores a cruzar la vía entre vehículos que circulan a alta velocidad.

Las denuncias también alcanzan el comportamiento de algunos conductores. Vecinos afirman que varios vehículos no respetan las luces ámbar, invaden cruces amarillos y desacatan las indicaciones de fiscalizadores municipales.

Accidentes y atropellos se repiten desde 2025

Un grave accidente de tránsito se registró en el cruce de la avenida Surco con Paseo de la República. Una cámara de seguridad captó el preciso instante en que una camioneta embiste a un motociclista, dejándolo tendido en la pista y gravemente herido. - Canal N

Los reportes sobre siniestros en la Vía Expresa Sur se remontan a diciembre de 2025. El 18 de diciembre de ese año, la inspectora municipal Ingrid Contreras sufrió un atropello mientras dirigía el tránsito en el cruce de la avenida Surco con Paseo de la República.

En enero de 2026 se registró el primer accidente mortal desde la apertura de la vía. Una mujer de aproximadamente 60 años murió atropellada cuando intentaba cruzar por un paso peatonal informal debido a la ausencia de puentes.

Otro caso ocurrió el 23 de febrero de 2026 frente al Colegio Santa Teresita. Una adolescente de 13 años resultó gravemente herida luego de que una motocicleta que avanzaba a alta velocidad la impactara en el cruce con la avenida Surco. El atropello le provocó fracturas y politraumatismos.

Choques y despistes incrementaron reclamos ciudadanos

Durante marzo y abril de 2026 también se reportaron varios accidentes en la vía. El 8 de marzo ocurrió un choque nocturno entre dos automóviles particulares en un cruce regulado, situación que dejó a uno de los vehículos detenido sobre el paso peatonal.

El 25 de abril se produjo un accidente mortal protagonizado por un motociclista de aproximadamente 30 años. Según los reportes, el conductor perdió el control de su unidad y sufrió un despiste en la nueva extensión paralela a la avenida República de Panamá.

Ese mismo día, cámaras de seguridad registraron otra colisión violenta en el cruce de la avenida Surco, donde una camioneta embistió a un motociclista y lo dejó gravemente herido sobre la calzada.

Dos días después, el 27 de abril, vecinos reportaron dos nuevos choques consecutivos en accesos auxiliares de la vía. Tras esos incidentes, residentes del distrito realizaron reclamos públicos dirigidos a la Municipalidad de Lima por la falta de semaforización definitiva en varios cruces de la Vía Expresa Sur.

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