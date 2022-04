Magaly Medina llama “alcahuete” a Aldo Miyashiro por intentar justificar ampay de Óscar del Portal

Magaly Medina se mostró indignada con Miyashiro por intentar "limpiar" a Óscar del Portal del escándalo. (Fotos: Instagram)

“¿Alguien cree que Fiorella Méndez estaba dormida mientras los demás estaban besuqueándose?”. Magaly Medina se mostró indignada por el descargo público que dio Aldo Miyashiro en La Banda del Chino tras ser ampayado con Fiorella Retiz en el departamento de Óscar del Portal, quien pasó la noche entera con su productora.

Como se sabe, el conductor de América Televisión se echó toda la culpa, pidió disculpas a su esposa Érika Villalobos y, en medio de su discurso, dio a entender que el periodista deportivo durmió en su cama mientras que Fiorella Méndez lo hizo en una habitación distinta. Lo mismo dijo Fiorella en América Hoy para no ser involucrada en un caso de infidelidad.

“Es una situación que yo también tengo que pedir disculpas porque… en un momento que Fiorella estaba dormida y Óscar estaba en su cuarto, pasó todo esto. Yo tampoco respeté la casa de Óscar del Portal ”, fueron las palabras de Miyashiro que, rápidamente, se hicieron tendencia en Twitter, generando divertidos memes en la plataforma porque pocos creían en su versión de la historia.

Aldo Miyashiro pide perdón tras vergonzoso ampay

MAGALY MEDINA CREE QUE ES SU CÓMPLICE

Durante la emisión de su programa de espectáculos, la ‘Urraca’ aseguró que la explicación que dio Aldo Miyashiro es muy poco creíble, ya que los cuatro estaban encerrados bebiendo alcohol y pasándola bien. Recordemos que en ese departamento vive Óscar del Portal junto a su esposa Vanessa Químper y sus dos hijos, que coincidentemente están de viaje en Punta Cana.

“ ¡Ahora se inmola por el amigo, o por el que dice que no era tan su amigo! ¿Por qué? ¿Para que tratar de limpiarlo? Es como limpiar al cómplice, al compinche. No pues. ¿Tú crees que uno va a creer que Fiorella Méndez estaba dormida mientras ellos estaban en pleno besuqueo y abrazo? ¿Y que él otro estaba dormido en su cuarto?”, sostuvo.

Asimismo, Magaly Medina le recordó a Miyashiro que su ampay fue solo un golpe de suerte y que, en realidad, los rumores de un romance clandestino entre el comentarista deportivo y Fiorella Méndez venían desde mucho antes. “Nosotros teníamos el dato que ellos estaban en algo. Estos rumores salieron de los mismos pasillos de América Televisión”, sostuvo.

“ Que Óscar del Portal no se haga el ‘muertito’ (porque no hay imágenes comprometedoras con Fiorella). Aldo, no tienes por qué defender lo indefendible, tratando de seguir alcahuentándose entre ellos . Una lástima realmente, una pena. En fin, muy poco le he creído”, agregó en su comentario.

LA VERSIÓN DE FIORELLA MÉNDEZ

En América Hoy, Christian Domínguez contó qué pasó entre Óscar del Portal y la productora de La Banda del Chino la noche del ampay. Según las declaraciones que le brindó la propia Fiorella, ella no aguantó más el sueño y cayó dormida porque estaba trabajando en un proyecto importante del periodista hasta altas horas de la noche.

“Me dijo que se quedó dormida porque justamente trabaja para ambas personas. (Con Aldo Miyashiro) trabaja lo de Once Machos y con Óscar del Portal hace La Liga. Me dijo llorando que, fácil nadie le iba a creer, pero que ella se quedó dormida y que nunca vio a Aldo (besando a Fiorella) ”, contó la actual pareja de Pamela Franco.

Más adelante, Fiorella se comunicó con Domínguez vía WhatsApp para asegurar que no estaban solos, pues la trabajadora doméstica y otras 7 personas más estaban presentes esa noche. Incluso, dijo que la esposa de Óscar sabía que ella estaba en su departamento trabajando.