Aldo Miyashiro y sus frases más resaltantes sobre Érika Villalobos, Fiorella Retiz y Óscar del Portal en LBDC

Aldo Miyashiro rompió su silencio en La Banda del Chino. (Foto: América TV)

La noche del martes 19 de abril, Magaly Medina sorprendió a los peruanos con lo que sería el “ampay del año”. En las imágenes difundidas por su programa de espectáculos, se observa a Aldo Miyashiro y a Óscar del Portal reuniéndose con Fiorella Retiz y Fiorella Méndez en el departamento del periodista deportivo, deshabitado por su esposa e hijos, quienes se encuentran de vacaciones en Punta Cana.

El esposo de Érika Villalobos besó apasionadamente a Fiorella Retiz luego de quedarse solos en una habitación, la cual estaba siendo vigilada por los ‘urracos’ de Medina. Después de dicha muestra de afecto, ambos se retiraron del lugar como si nada hubiera pasado. Por su parte, el conductor de América Deportes se amaneció con Méndez, quien recién decidió retirarse a las 8:00 a.m.

Desde que se emitió el sonado ampay en Magaly TV La Firme, los televidentes esperaban con ansías el descargo público de Aldo Miyashiro, pero el conductor no se presentó en la edición del martes 19 de abril de La Banda del Chino. No obstante, al día siguiente, el miércoles 20 de abril, el presentador de televisión decidió dar la cara. Estas fueron sus declaraciones más importantes.

“QUIERO ASUMIR MIS ACTOS”

Aldo Miyashiro inició su discurso admitiendo que sí le fue infiel a Erika Villalobos con Fiorella Retiz. Según señaló, algunos le recomendaron que limpie su imagen diciendo que ya estaban separados cuando fue ampayado; sin embargo, él prefirió aceptar públicamente que no respetó su matrimonio de 17 años.

“Yo me equivoqué y yo cometí un error que, seguramente, me va a acompañar toda mi vida y que me va a costar muchísimo poder reparar con la gente que amo. He decidido asumir como hombre que soy mi responsabilidad sin escaparle a este momento tan duro”, declaró.

“PIDO PERDÓN A ERIKA VILLALOBOS, TRAICIONÉ SU CONFIANZA”

Con el rostro acongojado, el presentador de TV pidió disculpas públicas a su esposa por haberla puesto en una situación tan humillante. Asimismo, señaló que estaba dispuesto a recuperar su confianza pérdida pese al posible proceso de divorcie que viene en camino.

“Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Erika porque traicioné su confianza y no estuve a la altura ni merezco todo lo que ella hizo por mí. Quiero decirle que, seguramente no vamos a poder volver, pero estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida y llevar una relación de dos personas que en algún momento se quisieron mucho”, dijo.

Aldo Miyashiro pide perdón a Érika Villalobos y su familia | VIDEO: América TV

“NUNCA IMAGINÉ QUE PODÍA CAUSAR TANTO DOLOR”

Miyashiro manifestó que el martes 19 y miércoles 20 de abril fueron los días más difíciles de su vida. El odio que recibe en redes, la decepción de sus fans y el profundo dolor de su familia por el ampay lo mantienen sumamente avergonzado por lo ocurrido.

“Son los peores días de mi vida.. estos dos días que he vivido y no tanto por el cargamontón, sino porque nunca imaginé que yo podía ocasionar tanto dolor y lo he provocado a alguien que no se lo merece, a personas que solo me dan cariño y soporte. Me equivoqué”, precisó Aldo.

“LAMENTO LA SITUACIÓN DE FIORELLA RETIZ”

Para sorpresa de muchos, Aldo Miyashiro se mostró afectado por la ola de insultos que viene recibiendo Fiorella Retiz en sus redes sociales, por lo que pidió que estos se detengan debido a que él tiene toda la responsabilidad de la infidelidad que cometió.

“Lamento muchísimo la situación que vive Fiorella Retiz porque el responsable y el culpable soy yo. Soy un hombre de 46 años, yo soy el hombre casado, que no debió pasar ese caminito… que empezó como un juego y se fue excediendo y terminó en lo que vieron, en esas imágenes de besos y caricias”, indicó.

Aldo Miyashiro pidió que no ataquen a las demás personas involucradas en el ampay. (Foto: Composición Infobae)

“NO RESPETÉ EL HOGAR DE ÓSCAR DEL PORTAL”

El recordado actor de La Gran Sangre explicó que se besó con Fiorella Retiz cuando Óscar del Portal y Fiorella Méndez ya se encontraban dormidos. Según dio a entender, ellos no habrían estado descansando en la misma cama, por lo que no existiría una infidelidad en ese caso.

“En esas imágenes se ha especulado muchísimo sobre Fiorella y Óscar, es una situación que yo también tengo que pedir disculpas porque… en un momento que Fiorella estaba dormida y Óscar estaba en su cuarto, pasó todo esto, yo tampoco respeté la casa de Óscar del Portal”, precisó.

“ESTOY PRESTO A ACATAR CUALQUIER SANCIÓN”

Aldo Miyashiro dio un paso al costado en la conducción de La Banda del Chino y aseguró que estaba dispuesto a aceptar la respectiva sanción que, posiblemente, le dé América Televisión. Finalizó diciendo que esperaba volver a la televisión algún día, siempre y cuando haya conseguido el perdón de la persona que ofendió.

“Si me tienen que sancionar mis empleadores, estoy presto a acatar cualquier sanción que me quieran poner, la que sea (...) Me voy a tomar unos días y espero reconstruirme y volver a tener lo que tenía antes con mi familia. Espero conseguir el perdón de la persona que ofendí y ya no sé que será más adelante de mi vida. No sé cuando volveré, espero hacerlo. Cuídense mucho”, sentenció.

El perdón de Aldo Miyashiro | VIDEO: América TV