Memes despiadados contra Aldo Miyashiro por defender a Óscar del Portal y tratar de limpiarlo de escándalo

Memes de Aldo Miyashiro

Aldo Miyashiro reapareció en ‘La Banda del Chino’ donde expresó su vergüenza por el ampay que protagonizó con Fiorella Retiz cuyas imágenes se difundieron en el programa de Magaly Medina. El conductor de Tv pidió disculpas públicas a su esposa, la actriz Érika Villalobos y a toda su familia por el momento de dolor que les ha provocado desde que se dio a conocer el episodio de infidelidad del popular ‘Chino’.

“ Quiero pedir perdón a mi familia por hacerles pasar esta humillación y vergüenza, ninguno de ellos se lo merece. Quiero trabajar para reparar ese dolor, resarcir el daño que he hecho y para poder tener la tranquilidad necesaria para poder vivir de alguna manera e intentar ser feliz... No imaginé nunca en mi vida pasar por esto. Debo decir, sin duda, que son los peores días de mi vida y no tanto por el cargamontón, sino porque nunca imaginé que yo podía ocasionar tanto dolor y lo he provocado a alguien que no se lo merece, a personas que solo me dan cariño y soporte. Me equivoqué”, dijo Miyashiro.

En otro momento de su discurso de más de 15 minutos en la TV, el conductor de ‘La Banda...’ sostuvo que es el único culpable de la situación y que las demás personas involucradas en el escándalo no tienen nada que ver.

“Lamento muchísimo la situación que vive Fiorella Retiz porque el responsable y el culpable soy yo. Soy un hombre de 46 años, yo soy el hombre casado que no debió pasar ese caminito… que empezó como un juego y se fue excediendo y terminó en lo que vieron, en esas imágenes de besos y caricias”, indicó.

“A los que me están insultando y degradando, les pido que todo sea contra mí. Que no involucren a las demás partes, no involucren a mi familia. Saquen su rabia conmigo porque fui yo que lo hice”, manifestó.

Pero lo que ha causado indignación entre los usuarios es la defensa que hizo hacia Óscar del Portal ‘limpiándolo’ de una posible infidelidad hacia su esposa con Fiorella Méndez, quien habría pasado la noche en el departamento del periodista deportivo.

“Óscar y yo no somos tan amigos, recién nos estábamos conociendo para jugar juntos. Estábamos tratando de unirnos para hacer algunos partidos en el interior. Eso fue el origen de estas reuniones, que nos llevaron a esto (el ampay)”, manifestó en un principio para explicar por qué decidieron juntarse en la vivienda del periodista deportivo.

“En esas imágenes se ha especulado muchísimo sobre Fiorella y Óscar, es una situación que yo también tengo que pedir disculpas porque… en un momento que Fiorella estaba dormida y Óscar estaba en su cuarto, pasó todo esto, yo tampoco respeté la casa de Óscar del Portal”, precisó.

MEMES

Los usuarios peruanos estuvieron atentos al arrepentimiento del ‘Chino Miyashiro’, pero consideraron que se equivocó al defender a Óscar del Portal e hicieron saber su punto de vista volviendo tendencia el nombre del periodista deportivo y con memes despiadados.

