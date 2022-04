Magaly Medina a Aldo Miyashiro por defender a Fiorella Retiz: “Públicamente oficializó a su amante”

Magaly Medina arremete contra Aldo Miyashiro por salir en defensa de Fiorella Retiz. (Foto: Captura de ATV y América)

Decepcionada. Así se mostró Magaly Medina con Aldo Miyashiro por salir a defender a Fiorella Retiz mientras le pedía perdón a su esposa Érika Villalobos. Para la ‘Urraca’, el conductor de televisión le faltó el respeto a la madre de sus hijos al comentar sobre la situación que estaba viviendo su ‘amante’.

“ Se lamenta por la situación de la trampa, es la primera vez que veo que un hombre hace un mea culpa (y defiende a la trampa). Si su esposa estaba viendo su pedida de perdón, su autoinmolación pública que hace, entonces para que menciona a Fiorella Retiz. Yo creo que Érika Villalobos en su casa sintió otra flecha certera a su corazón”, comentó.

Asimismo, la conductora de Magaly Tv: La firme aseguró que Fiorella Retiz es una mujer adulta que sabía perfectamente lo que hacía y que no necesita que el conductor de La Banda del Chino saque cara por ella.

“¿Por qué estaba tan preocupado de la trampa? Estabas tratando de ganar el perdón de tu familia. (¿Qué lamentas?) Por favor, eran dos adultos, ella no es una bebé, no es una menor de edad, creo que tiene 29 o 30 años, hace rato que cruza la pista sola, así que eso es cuestión de dos personas, como si hablara de una inocente, como si él hubiera abusado de ella”, añadió.

Magaly Medina arremetió contra Fiorella Retiz y mencionó que todo el Perú sabe perfectamente que Aldo Miyashiro se encuentra casado con Érika Villalobos, por lo que la comunicadora también tiene culpa de la infidelidad.

“Todo el país sabe que Aldo Miyashiro está casado con Érika Villalobos y tiene dos hijos con ella. Todos lo saben, ¿ella vivía en la ignorancia? Ella sabía perfectamente que su jefe era un hombre casado. Yo no sé Aldo para que inmolarse, es como si oficializara públicamente a su amante, algo que no han hecho ni los jugadores más jugadorazos ”, precisó.

En otro momento la conductora de televisión dijo que la actriz en estos momentos debe de sentirse humillada públicamente por su aún esposo. “ Si yo fuera Érika Villalobos me sentiría doblemente humillada por esa mención ”.

La ‘Urraca’ no pudo evitar enfurecer y recomendarle a Aldo Miyashiro que se examine psicológicamente, pues hablar sobre los besos y caricias que tuvo con Fiorella Retiz mientras le pedía disculpas a su esposa no es algo normal.

“Oye Aldo, creo que tienes que hacerte un examen de conciencia y decirte a ti mismo de quién estás enamorado o por quién estás embobado y si todavía estás enamorado de tu mujer. En un discurso a la Nación en el que supuestamente le debiste pedir perdón a tu mujer, lo que haces es nombrar a Fiorella Retiz con nostalgia”, indicó.

Finalmente Magaly contó que hasta se levantó de su cama al escuchar como el conductor de televisión sacaba cara por su exreportera. “ Yo de verdad me quedé asombrada, estaba a punto de dormirme mientras lo veía, pero me desperté de la furia, porque a mí me dio furia y rabia ver una cosa así ”.

Magaly Medina enfureció al saber que Aldo Miyashiro había decidido sacar cara por Fiorella Retiz cuando le pedía perdón a su esposa Erika Villalobos.

SEGUIR LEYENDO: