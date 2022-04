Mónica Cabrejos manda fuerte indirecta a Aldo Miyashiro: “Hay un juez llamado tiempo”

Mónica Cabrejos tuvo particular reacción tras el ampay de Aldo Miyashiro. (Foto: Composición Infobae)

Mónica Cabrejos y Aldo Miyashiro fueron compañeros de conducción en el programa Enemigos Públicos. Sin embargo, la presentadora no guarda los mejores recuerdos de esa época, pues confesó en “Mujer Pública”, su libro autobiográfico, que fue violentada sexualmente por un miembro del extinto espacio televisivo. Cabe resaltar que nunca señaló de quién se trataba.

Sobre esta polémica, el ahora conductor de La Banda del Chino, quien habría sido testigo de lo ocurrido, jamás salió a pronunciarse al respecto y mantuvo un perfil bajo en todo momento. Tampoco dijo nada cuando Cabrejos confesó haberse sentido humillada y acosada sexualmente por sus propios compañeros del programa.

“Era un espíritu de grupo, donde lamentablemente no encajaba porque tengo una forma de ser distinta (...) Me fastidiaban por la edad, por el peso, que si estaba gordita. Bajé de peso y como ya no podía ser la gordita, me decían la vieja”, explicó en Magaly TV La Firme.

Mónica Cabrejos y Aldo Miyashiro en la conducción de Enemigos Públicos. (Foto: Panamericana TV)

Ahora que las fichas han cambiado de lugar y Aldo Miyashiro es noticia por haber protagonizado un ampay, en el cual le sería infiel a su esposa Erika Villalobos con la exreportera Fiorella Retiz, Mónica no perdió la oportunidad y publicó mensajes que, al parecer, estarían dedicados a su excompañero de trabajo.

“Hay un juez llamado tiempo que pone a todos en su lugar” , fue la frase que compartió. En el mismo post, escribió: “El tiempo es eterno y la verdad atemporal. El tiempo devela las cuestiones más ocultas, las mentiras más rebuscadas y hace que el crimen perfecto se vuelva imperfecto. Saluditos a todos”.

Las indirectas de Mónica Cabrejos para Aldo Miyashiro. (Foto: Instagram)

Una vez que Magaly Medina difundió las imágenes completas del conductor de América Televisión besando a la exreportera, la exvedette publicó en sus historias de Instagram: “Aquí observando cómo la vida se encarga de todo” .

Las indirectas de Mónica Cabrejos para Aldo Miyashiro. (Foto: Instagram)

¿QUIÉN ES LA EXREPORTERA IMPLICADA EN EL AMPAY?

Se trata de la periodista deportiva Fiorella Retiz , quien trabajó al lado de Aldo Miyashiro en La Banda del Chino. También se desempeñó como conductora de un programa de tecnología “Click”, que se transmite a través de Movistar TV, Claro TV, Best Cable, entre otros canales. Sin embargo, fue retirada tras las comprometedoras imágenes con el esposo de Erika Villalobos.

La joven comunicadora se muestra muy activa en redes al difundir sus actividades diarias como reportera del equipo deportivo de Once Machos FC y de la Súper Liga Fútbol 7. Por otro lado, no duda en resaltar el amor que tiene por su pequeño hijo de 6 años y de postear algunas fotografías de sus diferentes viajes que realiza al interior del Perú.

Luego de difundirse el avance del ampay de Aldo Miyashiro la tarde de este 18 de abril, Fiorella Retiz sorprendió al desactivar los comentarios de todas sus redes sociales. Esto despertó la curiosidad de los usuarios, quienes empezaron a señalar que ella sería la manzana de la discordia. Una vez Magaly emitió el informe completo, se confirmaron las sospechas.

Aldo Miyashiro fue captado besando a Fiorella Retiz. (Foto: Composición)

AMPAY DE ALDO MIYASHIRO

Aldo Miyashiro y la periodista deportiva Fiorella Retiz fueron descubiertos infraganti besándose en el departamento de Óscar del Portal. La presunta pareja se quedó en la vivienda hasta las 5:00 a.m. Ambos se retiraron como si nada hubiera pasado. Incluso, en redes sociales Fiorella aseguró que había sido una mala idea tomar un lunes.

Cabe resaltar que el día del ampay, el lunes 18 de abril, Miyashiro había regresado de España, pues pasó unas cortas vacaciones familiares en compañía de su esposa e hijos. Esto demostraría que Erika y Aldo sí seguían juntos cuando el conductor decidió reunirse con la exreportera de La Banda del Chino.

Aldo Miyashiro viene siendo duramente criticado en redes sociales por haberle sido infiel a su esposa Érika Villalobos.