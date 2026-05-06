Sebastián Domínguez sorprendió con pedido de Mano Menezes para convocatoria de Beto da Silva: “Me comprometí para que vuelva a la selección peruana”

Sebastián Domínguez, DT de Garcilaso, aseguró que está comprometido con Beto da Silva para que vuelva a la selección peruana. YouTube

El presente de Beto da Silva en la Liga 1 2026 ha generado entusiasmo entre los seguidores de Deportivo Garcilaso y del fútbol peruano en general. Y es que suma cinco goles y tres asistencias en 13 partidos, cifras que lo ubican como uno de los elementos más determinantes del Torneo Apertura en las últimas fechas. Su rendimiento invita a pensar en la mejor versión de un jugador que, a lo largo de su carrera, ha debido lidiar con múltiples lesiones que limitaron su continuidad.

El técnico del equipo cusqueño, Sebastián Domínguez, no ha ocultado su satisfacción por el momento que atraviesa Da Silva. “Desde que llegamos vimos que era un jugador que desde lo técnico y lo físico es preponderante a pesar de que ha sufrido muchas lesiones en su carrera. Ha entendido un poco cómo sobrellevarla y conociendo tanto su cuerpo y habiendo sufrido para estar partido a partido porque lo vemos día a día; nos damos cuenta que es un jugador muy inteligente, que se conoce mucho”, expresó en el programa de YouTube, Nada Que No Sepa.

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El entrenador argentino profundizó en el análisis de la personalidad y el impacto del talentoso futbolista dentro del vestuario. “Yo lo considero dentro del combo de Beto, que es un tipo físicamente, si se quiere, es agradable, como decimos en Argentina, ‘fachero’, tiene fama, tiene una mujer que es conocida; tiene un montón de atributos que también serían los adecuados para que sus compañeros no lo quieran demasiado y le tengan envidia si se quiere; pero es el más querido del plantel. Cuando vi eso dije que algo tiene”, explicó.

Beto da Silva juega como un atacante libre en Deportivo Garcilaso, pero arrancando por la banda izquierda. - créditos: Deportivo Garcilaso

Sebastián Domínguez admitió que existen momentos en los que Beto da Silva parece desconectarse del juego, pero valoró su capacidad para aparecer en instantes claves. “Vamos a soportar esas lagunas porque es un tipo que aparece... ¿Qué pasa con él y lo que estamos trabajando? Que esas lagunas cada vez sean más pequeñas, que él se conecte la mayor cantidad del tiempo posible con el partido”, señaló.

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En términos tácticos, el DT ‘gaucho’ opinó en qué zona podría rendir mejor el delantero de 29 años. “Creo que tarde o temprano Beto puede jugar más por dentro que por fuera, porque por fuera queda aislado para el uno contra uno; pero este tipo de jugadores tienen que estar conectados todo el tiempo con lo que sucede cuando tenemos la pelota”, analizó.

Uno de los indicadores que más sorprenden al cuerpo técnico de Deportivo Garcilaso es el esfuerzo físico del exjugador de PSV Eindhoven. “Lo que termina por ahí siendo el combo perfecto para nosotros con Beto es que cuando el ‘profe’ viene con los GPS y nos muestra, no lo podemos creer: está siempre en el top 3 del equipo en cuanto al esfuerzo, que a veces no se ve porque uno lo ve agacha la cabeza y tiene un lapso que camina en la cancha. Pero la realidad es que, o nos han ‘hackeado’ también los GPS (risas), pero es un tipo que a nosotros desde el día uno nos rindió y que mostró un compromiso absoluto”, acotó.

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El increíble final del partido entre Deportivo Garcilaso y Sport Boys. Luis 'Beto' Da Silva anotó dos goles espectaculares en los últimos minutos, primero para empatar y luego para sellar una remontada inolvidable de 3-2.

Sebastián Domínguez sobre pedido de Mano Menezes para convocatoria de Beto da Silva

El buen momento de Beto da Silva no ha pasado desapercibido para el técnico de la selección peruana, Mano Menezes, quien ha solicitado informes sobre el delantero con miras a los próximos amistosos ante Haití y España programados para junio. “Mi compromiso con él como entrenador en lo individual y se lo dije, es que él vuelva a la selección. Le dije que voy a hacer todo lo posible y lo que esté a mi alcance para que pueda demostrar que es un jugador de selección vigente. Y en ese camino estamos hoy. La cosa viene bien”, precisó.

El entrenador de 45 años reconoció que mantener la regularidad será clave para que Da Silva reciba una nueva oportunidad con la ‘bicolor’. “Seguramente de acá al final del campeonato en algún momento haya algún partido tal vez que baje un poco porque es normal y porque viene en un nivel muy alto, pero yo creo que el nuevo técnico de la selección peruana sabe las condiciones de Beto, y lo que está mirando, más que nada, es la intermitencia. Si él nota que eso se equilibra, no tengo duda que Beto vuelve a la selección”, aseguró.

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