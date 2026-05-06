Perú Deportes

Sebastián Domínguez sorprendió con pedido de Mano Menezes para convocatoria de Beto da Silva: “Me comprometí para que vuelva a la selección peruana”

El DT de Deportivo Garcilaso confesó que el técnico de la ‘bicolor’ viene siguiendo al atacante nacional, de quien se mostró asombrado y elogió sus cualidades

Guardar
Google icon
Sebastián Domínguez, DT de Garcilaso, aseguró que está comprometido con Beto da Silva para que vuelva a la selección peruana. YouTube

El presente de Beto da Silva en la Liga 1 2026 ha generado entusiasmo entre los seguidores de Deportivo Garcilaso y del fútbol peruano en general. Y es que suma cinco goles y tres asistencias en 13 partidos, cifras que lo ubican como uno de los elementos más determinantes del Torneo Apertura en las últimas fechas. Su rendimiento invita a pensar en la mejor versión de un jugador que, a lo largo de su carrera, ha debido lidiar con múltiples lesiones que limitaron su continuidad.

El técnico del equipo cusqueño, Sebastián Domínguez, no ha ocultado su satisfacción por el momento que atraviesa Da Silva. “Desde que llegamos vimos que era un jugador que desde lo técnico y lo físico es preponderante a pesar de que ha sufrido muchas lesiones en su carrera. Ha entendido un poco cómo sobrellevarla y conociendo tanto su cuerpo y habiendo sufrido para estar partido a partido porque lo vemos día a día; nos damos cuenta que es un jugador muy inteligente, que se conoce mucho”, expresó en el programa de YouTube, Nada Que No Sepa.

PUBLICIDAD

El entrenador argentino profundizó en el análisis de la personalidad y el impacto del talentoso futbolista dentro del vestuario. “Yo lo considero dentro del combo de Beto, que es un tipo físicamente, si se quiere, es agradable, como decimos en Argentina, ‘fachero’, tiene fama, tiene una mujer que es conocida; tiene un montón de atributos que también serían los adecuados para que sus compañeros no lo quieran demasiado y le tengan envidia si se quiere; pero es el más querido del plantel. Cuando vi eso dije que algo tiene”, explicó.

Beto da Silva juega como un atacante libre en Deportivo Garcilaso, pero arrancando por la banda izquierda. - créditos: Deportivo Garcilaso
Beto da Silva juega como un atacante libre en Deportivo Garcilaso, pero arrancando por la banda izquierda. - créditos: Deportivo Garcilaso

Sebastián Domínguez admitió que existen momentos en los que Beto da Silva parece desconectarse del juego, pero valoró su capacidad para aparecer en instantes claves. “Vamos a soportar esas lagunas porque es un tipo que aparece... ¿Qué pasa con él y lo que estamos trabajando? Que esas lagunas cada vez sean más pequeñas, que él se conecte la mayor cantidad del tiempo posible con el partido”, señaló.

PUBLICIDAD

En términos tácticos, el DT ‘gaucho’ opinó en qué zona podría rendir mejor el delantero de 29 años. “Creo que tarde o temprano Beto puede jugar más por dentro que por fuera, porque por fuera queda aislado para el uno contra uno; pero este tipo de jugadores tienen que estar conectados todo el tiempo con lo que sucede cuando tenemos la pelota”, analizó.

Uno de los indicadores que más sorprenden al cuerpo técnico de Deportivo Garcilaso es el esfuerzo físico del exjugador de PSV Eindhoven. “Lo que termina por ahí siendo el combo perfecto para nosotros con Beto es que cuando el ‘profe’ viene con los GPS y nos muestra, no lo podemos creer: está siempre en el top 3 del equipo en cuanto al esfuerzo, que a veces no se ve porque uno lo ve agacha la cabeza y tiene un lapso que camina en la cancha. Pero la realidad es que, o nos han ‘hackeado’ también los GPS (risas), pero es un tipo que a nosotros desde el día uno nos rindió y que mostró un compromiso absoluto”, acotó.

El increíble final del partido entre Deportivo Garcilaso y Sport Boys. Luis 'Beto' Da Silva anotó dos goles espectaculares en los últimos minutos, primero para empatar y luego para sellar una remontada inolvidable de 3-2.

Sebastián Domínguez sobre pedido de Mano Menezes para convocatoria de Beto da Silva

El buen momento de Beto da Silva no ha pasado desapercibido para el técnico de la selección peruana, Mano Menezes, quien ha solicitado informes sobre el delantero con miras a los próximos amistosos ante Haití y España programados para junio. “Mi compromiso con él como entrenador en lo individual y se lo dije, es que él vuelva a la selección. Le dije que voy a hacer todo lo posible y lo que esté a mi alcance para que pueda demostrar que es un jugador de selección vigente. Y en ese camino estamos hoy. La cosa viene bien”, precisó.

El entrenador de 45 años reconoció que mantener la regularidad será clave para que Da Silva reciba una nueva oportunidad con la ‘bicolor’. “Seguramente de acá al final del campeonato en algún momento haya algún partido tal vez que baje un poco porque es normal y porque viene en un nivel muy alto, pero yo creo que el nuevo técnico de la selección peruana sabe las condiciones de Beto, y lo que está mirando, más que nada, es la intermitencia. Si él nota que eso se equilibra, no tengo duda que Beto vuelve a la selección”, aseguró.

Google icon

Temas Relacionados

Sebastián DomínguezMano MenezesBeto da SilvaSelección peruanaDeportivo GarcilasoLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Sporting Cristal: programación, bajas y todo lo que debes saber previo al clásico por Torneo Apertura 2026

Los ‘blanquiazules’ necesitan ganar para seguir líderes en la tabla, mientras que los ‘celestes’ buscarán un triunfo pensando en el Acumulado. Conoce todos los detalles

Alianza Lima vs Sporting Cristal: programación, bajas y todo lo que debes saber previo al clásico por Torneo Apertura 2026

Alianza Lima quiere fichar a voleibolista de la selección peruana, aparte de Ángela Leyva: “Sería uno de los refuerzos nacionales”

Cenaida Uribe reveló el nombre de la jugadora nacional que llegaría a La Victoria para pelear por el tetracampeonato en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Alianza Lima quiere fichar a voleibolista de la selección peruana, aparte de Ángela Leyva: “Sería uno de los refuerzos nacionales”

Fixture que le resta a Alianza Lima y Los Chankas por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos que definirán al ganador del campeonato

A falta de cuatro jornadas, los ‘blanquiazules’ son los únicos líderes de la competición nacional tras caída de los ‘guerreros’. Entérate cómo va la lucha por el primer trofeo de la temporada

Fixture que le resta a Alianza Lima y Los Chankas por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos que definirán al ganador del campeonato

Cusco FC vs Estudiantes EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de Copa Libertadores 2026

Los cusqueños se ubican últimos en el Grupo A, con cero puntos, y deberán ganar en casa para ilusionarse con la clasificación al menos a la Copa Sudamericana. Sigue todas las incidencias

Cusco FC vs Estudiantes EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de Copa Libertadores 2026

A qué hora juega PSG vs Bayern Munich HOY en Perú: partido en Allianz Arena por semifinal vuelta de Champions League 2026

La escuadra francesa llega con ventaja tras el triunfo histórico por 5-4 en París, y saldrá a cerrar su pase a la final en en el Allianz Arena. Los ‘bávaros’ buscarán su revancha. Conoce los horarios del vibrante cotejo

A qué hora juega PSG vs Bayern Munich HOY en Perú: partido en Allianz Arena por semifinal vuelta de Champions League 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renzo Reggiardo podría enfrentar vacancia como alcalde de Lima por su demanda competencial contra el JNE

Renzo Reggiardo podría enfrentar vacancia como alcalde de Lima por su demanda competencial contra el JNE

Roberto Sánchez celebró el ‘Andahuaylazo’ de Antauro Humala pese a su condena por homicidio: “Fue una acción política”

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

Juzgado no acepta tramitar la demanda de Renzo Reggiardo contra el JNE

JNE niega encuentro entre Roberto Burneo y Luis Galarreta en Panamá: “Fue una escala de 33 minutos”

ENTRETENIMIENTO

Marca Perú otorga distinción a ‘Los Conquistadores de la Salsa’ y los respalda como embajadores de la identidad musical peruana

Marca Perú otorga distinción a ‘Los Conquistadores de la Salsa’ y los respalda como embajadores de la identidad musical peruana

¿Qué pasó con Malú Costa?: De la fama a la cárcel y su desaparición en TV

Renato Rossini Jr. sorprende al asegurar que si hubiera tenido un romance con Samahara Lobatón: “En otra vida, de todas maneras”

Reimond Manco se pronuncia tras posible reconciliación con su esposa Lilia Moretti: “Nunca dejaremos de ser una familia”

Fiorella Cayo enfrenta a periodista argentino por decir que Alejandro Sanz engaña a Stephanie con colombiana: “Lamentable”

DEPORTES

Alianza Lima quiere fichar a voleibolista de la selección peruana, aparte de Ángela Leyva: “Sería uno de los refuerzos nacionales”

Alianza Lima quiere fichar a voleibolista de la selección peruana, aparte de Ángela Leyva: “Sería uno de los refuerzos nacionales”

Fixture que le resta a Alianza Lima y Los Chankas por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos que definirán al ganador del campeonato

Cusco FC vs Estudiantes EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de Copa Libertadores 2026

A qué hora juega PSG vs Bayern Munich HOY en Perú: partido en Allianz Arena por semifinal vuelta de Champions League 2026

Cenaida Uribe opinó de la posibilidad de que las hermanas Scherer jueguen juntas tras el embarazo de Simone: “Sí llega, la esperan”